Diskussion zum Artikel "MetaTrader 5 auf Linux" - Seite 31
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Guten Tag, ich möchte Sie darüber informieren, dass MT5 mit dem seit dem offiziellen Release installierten Wine funktioniert. Wenn Sie ein anderes Paket verwenden oder Wine selbst mit anderen Optionen als denen des offiziellen Pakets kompilieren, wird MT5 nicht funktionieren.J'ai installé 10.5 à partir d'ici :
*** 10.5~noble-1 500
500 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu noble/main Paquets amd64
Die anderen Versionen, die ich mit diesen offiziellen Binärdateien getestet habe und die funktionieren, sind 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,
Die Version MT4, auch mit den offiziellen Binärdateien (nach der Version 10.2), funktioniert nicht, und auch der nächste Installateur funktioniert nicht. Si quelqu'un cherche à comprendre, il semble que ce soit la cause du problème.
https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/commit/dc718fd33b23a6104a0fa2e971a358662bf766af
Meine Erfahrung mit dem Zurücksetzen einer zufällig aktualisierten Version von wine war nicht erfolgreich (das Erstellen von wine aus dem Quellcode dauert monströs lange, daher konnte ich es nicht ertragen). Ich bin ein Manjaro-Linux-Benutzer und hier sind andere Paketmanager und ihr Format, also werde ich nicht beschreiben, wie ich mit meinem System vorgegangen bin.
Um die Wine-Version zurückzusetzen, müssen Sie sie manuell deinstallieren (wenn Sie eine detaillierte Anleitung benötigen, schauen Sie z.B. bei perplexity.ai nach) und dann das alte Paket manuell installieren(hier ist ein Beispiel, wo Sie ein kompiliertes deb-Paket erhalten können, das für Ihr System geeignet ist).Die Art und Weise, wie ich das Problem löste, war die Installation der Flaschen Multi-Prefix-Shell anstelle von reinem Wein. Ich habe auch luxwine ausprobiert, aber ich empfehle es nicht, weil es sehr schwerfällig ist. Bottles ermöglichte es mir, ein Präfix mit einer alten Version von wine (10.0-10.2, nicht später) zu erstellen, mit dem neue Versionen von MetaTrader 5 problemlos funktionieren (nur die Registerkarte "Berichte" funktioniert nicht, obwohl WebView2 installiert ist, aber das ist nicht kritisch). Vielleicht ist es für Sie einfacher, wine von Ihrem System zu deinstallieren, Bottles zu installieren, das Präfix so einzustellen, dass die erforderliche Version von wine (10.2) verwendet wird, und einen funktionierenden MT5 zu genießen.
Ich für meinen Teil benutze Debian 10. Bis Anfang Juni hat alles perfekt funktioniert, aber die letzte automatische Aktualisierung hat MT5, das am Ende der Installation gestartet wurde, unbrauchbar gemacht.
Ja. Ich verwende derzeit MT5 über Bottles, eine freie und quelloffene Software, die Umgebungen verwendet, um die Verwaltung und Ausführung von Windows-Anwendungen unter Linux zu erleichtern.
https://usebottles.com/
Es führt den gesamten Wine-Installationsprozess automatisch mit einer stabilen Version durch, sowohl für Anwendungen als auch für Spiele. Auch wenn ich einige Windows-Spiele nicht direkt über Wine installieren konnte, war ich in der Lage, dies über Bottles zu tun.
Ich verwende derzeit Debian-12, MT5 5120.
Ich verwende derzeit Debian-12, MT5 5120.
Diese Version von Wine funktioniert. Ich glaube nicht, dass dies mit Wine 10.3 und höher möglich ist.
Dies ist die letzte stabile Version, die nächsten Versionen sind vorerst nur Staging und Devel. Wenn Sie von Staging zu Stable wechseln, wird alles funktionieren.
Vor ein paar Monaten habe ich in einem anderen Thread über einen weiteren Versuch geschrieben, von Windows 10 zu Linux zu wechseln. Ich hatte eine AMD RX580 8Gb GPU. AMD wird unter Linux sehr schlecht unterstützt, außer bei den Top-Modellen. Meine Spiele hatten 2 mal weniger FPS als unter Win10. Damals habe ich den Umstieg aufgegeben. Jetzt habe ich NV RTX 3060. Mit dem proprietären Treiber sind die FPS von 80 auf 72 gefallen. Zufriedenstellend.
Ich habe Lutris und ProtonUp-Qt für die WINE-Steuerung installiert. Für Spiele benutze ich GE-Proton10-11. Für MT5 war es nicht geeignet, sehr große Schrift und nicht skalierbar (oder ich weiß nicht, wie). Dafür habe ich wine-10.8-staging-tkg-ntsync und ein eigenes Präfix installiert. Die ntsync-Technologie ermöglicht eine schnellere Grafik, wird von neueren Kerneln unterstützt und erfordert die Aktivierung des /dev/ntsync-Geräts (sudo modprobe ntsync). Sie wird auch in GE-Proton unterstützt, aber nicht in den anderen Versionen, die von Lutris und ProtonUp-Qt erhältlich sind.
Zuvor habe ich versucht, WINE+MT5 mit dem Installationsprogramm der Entwickler zu installieren, aber es stürzt mit einem Fehler ab, wenn ich MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe installiere. Die manuelle Installation schlug fehl, bis ich die Version in WINE auf Windows 8.1 änderte. Danach startete MT5 nicht mehr und meldete einen Debugger auf dem System. Also musste ich auf ihn verzichten. Mit wine-gecko werden alle Webinhalte angezeigt, bis auf den Reiter Berichte, den ich nicht benutze. Aber ich möchte, dass alles funktioniert.
Im Ergebnis funktioniert MT5 reibungslos und ohne Probleme.
Ich hatte einige Rätsel mit Spielen. Ich habe es so eingestellt, dass es auf einer diskreten Karte läuft, den Monitor davon getrennt und an das eingebaute Video angeschlossen. Das Spiel startet mit den gleichen FPS. Wenn sie nur als Beschleuniger für Berechnungen arbeiten würde, gäbe es immer noch FPS-Verluste. Das verstehe ich nicht.
Dies ist die neueste Version von Stable, die nächsten Versionen sind vorerst nur Staging und Devel. Wenn Sie von Staging zu Stable wechseln, wird alles funktionieren.
Ja, Wine nach Version 10.3 hat die Einstiegspunkte der Systemfunktionen in ntdll.dll ernsthaft beschädigt und deshalb funktionieren die Protektoren nicht mehr:
Es gibt einen Workaround mit der Einstellung Windows 11 Modus + Wine Staging 10.12 oder neuer, damit es funktioniert.
Zuvor habe ich versucht, WINE+MT5 mit dem Installationsprogramm der Entwickler zu installieren, aber es stürzte mit einem Fehler bei der Installation von MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe ab. Die manuelle Installation schlug fehl, bis ich die Version in WINE auf Windows 8.1 änderte. Danach startete MT5 nicht mehr und meldete einen Debugger auf dem System. Also musste ich auf ihn verzichten. Mit wine-gecko werden alle Webinhalte angezeigt, mit Ausnahme der Registerkarte Berichte, die ich nicht benutze. Aber ich möchte, dass alles funktioniert.
Im Ergebnis funktioniert MT5 ohne Probleme.
Ich hatte ein paar Probleme mit Spielen. Ich habe es so eingerichtet, dass es auf einer diskreten Karte läuft, den Monitor davon getrennt und ihn an die integrierte Grafikkarte angeschlossen. Das Spiel startet mit denselben FPS. Wenn die Karte nur als Berechnungsbeschleuniger arbeiten würde, gäbe es immer noch einen FPS-Verlust. Das verstehe ich nicht.