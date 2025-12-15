Diskussion zum Artikel "MetaTrader 5 auf Linux" - Seite 29

Das Problem bleibt. MT5, void linux, xfce, wine 10.5, build und repository offiziell.
 
Aleksey Nikolayev #:
Das Problem bleibt. MT5, void linux, xfce, wine 10.5, Build und Repository offiziell.
Bestätigt. Manjaro linux, wine normal auf 10.3 aktualisiert und das Terminal weigerte sich zu arbeiten. Zurückgerollt auf 10.2, alles funktioniert. Ich warte auf eine Lösung von MQ.
 
Entschuldigung für die Sprachbarriere, aber ich benutze eine englische Übersetzung, um hier zu posten, also habe ich es wahrscheinlich nicht sehr gut erklärt.

Wenn Ihre Distribution, wie arch, manjaro oder irgendeine andere Distribution, "Binaries" des wine-Pakets bereitstellt, sind sie wahrscheinlich mit anderen CFLAGS/LDFLAGS kompiliert als die offiziellen wine command binaries.

Wenn ich also "offizielles Repository" sage, meine ich nicht das offizielle arch-Repository oder das offizielle manjaro-Repository, sondern das winehq-Team-Repository.

Dies ist wichtig, denn wenn das Problem mit den von der Distribution verwendeten CFLAGS/LDFLAGS zusammenhängt, sollte der Fehler im Bugzilla der Distribution gemeldet werden.

Wenn wir uns den wine-Bugtracker ansehen, wissen wir mit Sicherheit, dass viele arch-Benutzer MT5 nicht ausführen können.
 
Aleksandar Petrinic #:
Drei verschiedene Linux-Zweige (arch, ubuntu, void) haben das gleiche Problem mit MT5. Höchstwahrscheinlich liegt das Problem in MT5 selbst. Wir können nur hoffen, dass die MT-Entwickler dieses Problem noch vor dem Versions-Update lösen werden.
 

Debian 12, 6.1.0-32-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.129-1 (2025-03-06) x86_64 GNU/Linux

winehq-staging 10.5~bookworm-1 amd64

wine-mono-10.0.0

/wine-gecko-2.47.4-x86_64

Modellbezeichnung : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge)

Echte KVM-Virtualisierung auf

Modellbezeichnung : Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz


Ich kann davon ausgehen, dass der Debugger durch einen fehlgeschlagenen Versuch, AVX2 oder etwas Ähnliches zu erkennen, ausgelöst wird.

 
Als ich auf 10.2 zurückging, wurde es installiert, ignorierte aber den /portable-Schlüssel und wurde in "~/.wine/drive_c/Programme/MetaTrader 5" installiert.
 
JRandomTrader #:
Als ich auf 10.2 zurückging, installierte es sich, ignorierte aber den Schlüssel /portable und installierte sich in "~/.wine/drive_c/Programme/MetaTrader 5".

Der Schlüssel funktioniert bei mir.

 
Ilya Filatov #:

Mein Schlüssel funktioniert.

Er funktioniert mit terminal64.exe, aber er funktioniert nicht mit mt5setup.exe

 

Ich habe das Problem mit luxWine gelöst, alles wurde ohne Probleme installiert

Man kann auch PortProton benutzen, aber das ist nicht so bequem :) Viel Glück an alle

 
_AndreyGT_ #:

Das Problem mit luxWine wurde behoben, alles wurde ohne Probleme installiert

Man kann auch PortProton verwenden, aber das ist nicht so bequem :) Viel Glück an alle

Um welche Version von Wine handelt es sich? Es funktioniert genauso gut, wenn Sie auf 10.2 zurückgehen.

