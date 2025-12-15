Diskussion zum Artikel "MetaTrader 5 auf Linux" - Seite 29
Das Problem bleibt. MT5, void linux, xfce, wine 10.5, Build und Repository offiziell.
Wenn Ihre Distribution, wie arch, manjaro oder irgendeine andere Distribution, "Binaries" des wine-Pakets bereitstellt, sind sie wahrscheinlich mit anderen CFLAGS/LDFLAGS kompiliert als die offiziellen wine command binaries.
Wenn ich also "offizielles Repository" sage, meine ich nicht das offizielle arch-Repository oder das offizielle manjaro-Repository, sondern das winehq-Team-Repository.
Dies ist wichtig, denn wenn das Problem mit den von der Distribution verwendeten CFLAGS/LDFLAGS zusammenhängt, sollte der Fehler im Bugzilla der Distribution gemeldet werden.
Wenn wir uns den wine-Bugtracker ansehen, wissen wir mit Sicherheit, dass viele arch-Benutzer MT5 nicht ausführen können.
Entschuldigung für die Sprachbarriere, aber ich benutze eine englische Übersetzung, um hier zu posten, also habe ich es wahrscheinlich nicht sehr gut erklärt.
Debian 12, 6.1.0-32-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.129-1 (2025-03-06) x86_64 GNU/Linux
winehq-staging 10.5~bookworm-1 amd64
wine-mono-10.0.0
/wine-gecko-2.47.4-x86_64
Modellbezeichnung : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge)
Echte KVM-Virtualisierung auf
Modellbezeichnung : Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz
Ich kann davon ausgehen, dass der Debugger durch einen fehlgeschlagenen Versuch, AVX2 oder etwas Ähnliches zu erkennen, ausgelöst wird.
Als ich auf 10.2 zurückging, installierte es sich, ignorierte aber den Schlüssel /portable und installierte sich in "~/.wine/drive_c/Programme/MetaTrader 5".
Der Schlüssel funktioniert bei mir.
Mein Schlüssel funktioniert.
Er funktioniert mit terminal64.exe, aber er funktioniert nicht mit mt5setup.exe
Ich habe das Problem mit luxWine gelöst, alles wurde ohne Probleme installiert
Man kann auch PortProton benutzen, aber das ist nicht so bequem :) Viel Glück an alle
Um welche Version von Wine handelt es sich? Es funktioniert genauso gut, wenn Sie auf 10.2 zurückgehen.