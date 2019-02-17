Ist es sinnvoll, von MT4 auf MT5 zu wechseln? Warum haben Sie zu MT5 gewechselt? - Seite 8
Hauptsächlich Mustererkennung.
Googeln Sie Ihre Google-Fotos, und Sie werden sehen, dass Google ein Gesicht einer beliebigen Person finden kann, und zwar alle Fotos mit diesem Gesicht in allen Ihren Fotoarchiven. Was glauben Sie, wie viele Billionen von Operationen die Server von Google dafür benötigen würden?
Sehr viel. Sehr viel.
Aber ist sie für den Handel notwendig? Ist sie für die Handelsplattform erforderlich? Oder soll mt5 auch das Fotoarchiv durchforsten?
Die Mustererkennung ist auf den Handel anwendbar, aber das Beispiel eines Fotoarchivs ist irrelevant.
Wenn wir jedoch die langfristigen Tick-Sammlungen im "Multicurrency"-Modus blind laufen lassen wollen, können wir jedem Tick Milliarden/Billionen Operationen zuordnen.
Wie auch immer, ich habe die Antwort auf die Frage gefunden. MT5 ist schneller als MT4. Vielen Dank, Leute!
Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass die Rechengeschwindigkeit eine große Rolle spielt, auch wenn Sie das jetzt nicht glauben. Ein vereinfachtes Beispiel sind ein alter und ein neuer Computer. Die eine braucht jeden Morgen 5 Sekunden zum Laden, die andere 30. So sparen Sie bei jedem Start 25 Sekunden. Multipliziert man diese Zeit mit ein paar Jahren der Nutzung, ergibt sich ein riesiges Zeitloch an Arbeitszeit. Ich werde also auf MT5 umsteigen.
Das hatte ich nicht erwartet...
In Anbetracht der Diskussionen in diesem Thread möchte ich Sie der Realität näher bringen. Was wäre nötig, damit alle endlich auf MT5 umsteigen? (Sammlung von Stellungnahmen):
Die Architektur von 5 ist um eine Größenordnung effizienter als 4. Alle Prozesse sind so umgestaltet, dass der Handel mit minimalen Verzögerungen möglich ist.
Mit (oder ohne) asynchrone Operationen können Sie maximal mehrere tausend Abschlüsse pro Sekunde erreichen. Alles ist auf Schnelligkeit ausgelegt, auch die Priorisierung von Geschäften.
Das ist nicht einmal annähernd in 4 Jahren zu schaffen.
Das liegt daran, dass 5 einen C++-Compiler verwendet, der den Code extrem effizient macht. F4 verwendet das alte Laufzeitsystem ohne Code-Optimierung.
Höhere Geschwindigkeit bedeutet geringere Latenzzeiten und bessere Ausführungsqualität.
Diejenigen, die sich mit der Tiefenentwicklung beschäftigen, kennen die Größe der Daten, die in den Verzeichnissen der fünf gespeichert sind. Es gibt oft Dutzende von Gigabytes an historischen Daten, einschließlich der vollständigen Tickdaten.
Die Speicherung und Anzeige der vollständigen Tickdaten in Five ist ein nicht ausschließbares Merkmal. Machen Sie nicht den Fehler, zu glauben, dass die Tickdaten nicht existieren, nur weil sie nicht im Diagramm angezeigt werden.
Hier ist ein einfacher Code auf einem realen Konto bei Otkritie Broker und der RTS Splice Symbol, das ein Kleber aller RTS-Index-Futures-Kontrakte über viele Jahre ist laufen:
produziert sie 472 Millionen Zecken:
Ja, 472 Millionen Ticks in einer Abfrage. Machen Sie danach mit ihnen, was Sie wollen.
Damit haben Sie die absolute Kontrolle über die Daten. Sie können auch Milliarden von Zecken bekommen. Man muss nur den Broker dazu bringen, sich um die historischen Daten zu kümmern. Es ist SEIN DIREKTES WERK UND MANDAT.
Zwei Zeilen Code und Sie haben alle Daten in der Hand. Wer spricht hier von der Komplexität von MQL5?
So etwas gibt es nicht in 4.
So können Sie sehr komplexe Strategien fahren und haben mehr Garantie, dass Ihre Strategie nicht zum Scheitern verurteilt ist.
Sie schreiben direkten Code, und der Tester kümmert sich um die komplexe Modellierung der gesamten Vielfalt des Marktes.
Regelmäßig prahlen Händler damit, dass sie ihre einfachen Tester um ein Vielfaches schneller schreiben können, aber das ist alles auf dem Niveau eines billigen Durchlaufs des Zyklus für Bars. Ganz zu schweigen von der völligen Ausklammerung der gesamten Vielfalt der Marktbedingungen, Instrumente und Einschussanforderungen.
Und wir verfügen nicht nur über die detaillierteste Modellierung, einschließlich der präzisen Umrechnung aller Gewinne in die Bilanzwährung, sondern auch über die Erfassung aller statistischen Informationen zusammen mit der Historie der variablen Eigenkapitalveränderungen.
Das ist nicht einmal annähernd das, was wir in MetaTrader 4 haben.
Der Handelsmodus mit einer bestimmten Verzögerung ermöglicht es uns, die meisten Scalper-Strategien vollständig zu disqualifizieren, die im Test fabelhaft, aber in der realen Handelsumgebung katastrophal sind.
Selbst eine zusätzliche Verzögerung von 50-100 ms würde ausreichen, um viele Strategien drastisch zu verschlechtern.
Die Stärke dieser Funktion beruht auf der genauen Simulation des Marktumfelds, wenn sogar Sleep(ms) im Tester wie in der Realität funktioniert. Wir sind in der Lage, die Entwicklung des Marktes zu parallelisieren, indem wir Verzögerungen für den Expert Advisor selbst erzeugen, die es ihm ermöglichen, die reale Ausführung qualitativ durchzuführen.
Spielen Sie einfach mit Ihrer Netzwerkverzögerung und erhöhen Sie sie ein paar Mal, um die Robustheit Ihres Roboters zu testen. Prüfen Sie gleichzeitig die Qualität von Requotes und Bounces.
Haben Sie es in 4? Nein, natürlich nicht.
Dies ist sehr wichtig, wenn Sie komplexe Analysen durchführen oder mehrere Symbole und Zeitrahmen scannen. Sie können Tausende von Charts (Symbol + Periode) speichern und bedienen und sicher sein, dass sie sofort verfügbar sind.
Einige Händler sagen, dass sie nicht viel brauchen und dass ihnen die geringen Daten der Vierer ausreichen. Aber in Wirklichkeit steht bei der Datenanalyse immer mehr auf dem Spiel.
Meiner Meinung nach ist die Datenmenge in einem Fünfer immer noch nicht ausreichend. Wir arbeiten ständig daran, die Effizienz und Geschwindigkeit der Datenlieferung zu verbessern. Wir sind ständig dabei, die Leistung zu optimieren, damit große Datenmengen immer zur Hand sind und schnell von MQL5 abgerufen werden können.
Die Hauptkosten der Strategieentwicklung sind die Kosten für die Optimierung der Strategien. Das ist der Bereich, in den wir sehr viel investiert haben.
Sie können alle Ihre lokalen Kerne verwenden, eine Berechnungsfarm in Ihrem lokalen Bereich aufbauen oder das MQL5 Cloud Network anschließen. So können Sie die Optimierung um das Zehn- oder Hundertfache beschleunigen.
Händler wissen es nicht so genau, aber MetaTrader 5 verfügt über ein leistungsfähiges Aggregations-System verschiedener Liquiditätsanbieter und ein flexibles System zur Übertragung von Transaktionen an verschiedene Anbieter.
ECN, Liquiditätsaggregation und Matching-Engine ermöglichen die effiziente Ausführung von Best-Price-Execution-Strategien und unterstützen mehrere Märkte von einem einzigen Konto aus.
Sie können große Mengen historischer Chartdaten (bis 1970) und Geschäftshistorien anfordern.
Haben Sie eine Million Transaktionen in Ihrer Kontohistorie? Das ist kein Problem. Fügen Sie einfach mehr Speicher hinzu.
Sie können Ihr Diagramm viel effizienter verwalten und das Diagramm im Interesse Ihrer Builds ganz deaktivieren.
Verwenden Sie das Fenster so, wie Sie es wünschen, mit grafischen Objekten oder Kanvas.
Hier ist die Standardbibliothek von MQL5. Es gibt Mathematik auf der Ebene der Sprache R, Datensammlungen, OpenCL, Grafiken usw.
Den meisten Händlern ist nicht bewusst, dass wir Hunderte von mathematischen und statistischen Funktionen aus dem R-Paket in den Quellcode implementiert haben. Sie ermöglichen es, viele komplexe mathematische Berechnungen um ein Vielfaches schneller (5 bis 50 Mal schneller) durchzuführen als in R möglich ist.
Ja, Programme, die im MQL5-Quellcode geschrieben sind, übertreffen die Geschwindigkeit der C++-Implementierung von R um bis zu 50 Mal.
In Five können Sie ganz einfach Ihre eigenen Symbole erstellen, einschließlich Preisstapel. Erstellen Sie sie aus MQL5-Code und speisen Sie sie in rltime aus MQL5-Code ein. Sie können synthetische Symbole mit Hilfe von Formeln erstellen.
Mit anderen Worten: Der MetaTrader 5 ist seit langem eine unabhängige Analyseplattform, auf der Sie beliebige andere Daten analysieren können. Jedes MQL5-Programm kann Datafeeds verarbeiten.
Das muss man sich klarmachen:
Es ist wirklich lustig, Aussagen über die Einfachheit von MQL4 zu hören, wenn die Komplexität von MQL5 genau die gleiche ist. DIE KOMPLEXITÄT VON MQL5 IST GENAU DIESELBE.
Oder wir müssen zugeben, dass ein paar zusätzliche Parameter ein universelles Problem für einen Programmierer darstellen. Nein, natürlich nicht. Dies ist eine schöne Legende für diejenigen, die auf den alten Legenden herumtrampeln.
Weniger als 2 % der Nutzer verwenden den Code-Editor. Die meisten Händler laden sich Standardprodukte vom Markt und von kodobase herunter, ohne den Code zu analysieren.
Die Geschichten über das einfache MQL4 sind ausgesprochen lächerlich. Diskussionen über OOP sind überhaupt nicht zulässig, zumal sie in MQL4 schon seit langem enthalten sind. Jeder Programmierer muss heutzutage standardmäßig OOP kennen.
Nur ein ausreichend qualifizierter Programmierer kann ein Programm von akzeptabler Qualität erstellen. Lassen Sie sich nicht von der Möglichkeit täuschen, "ohne Programmierkenntnisse akzeptablen Code zu schreiben".
Ich habe 28 Jahre lang täglich programmiert und weiß, dass meine Behauptung der Realität entspricht.
Da diese Plattform so viele technologische Mängel aufweist, haben sie sich selbst in die Nische der Add-ons/Löcher begeben und ernähren sich direkt von ihr.
Ja, sie verwenden eine Menge Ressourcen darauf, Makler und Händler davon zu überzeugen, dass "MetaTrader 4 besser ist". Denn ihr Geschäft wird zusammenbrechen. Und hier sitzen sie unter dem Namen unabhängiger Händler und arbeiten in der Opposition.
Wir sind nicht in der Lage, dies aggressiv zu bekämpfen, obwohl wir besonders eifrig sind und sehr gut wissen, was und wie sie Maklern und Händlern erzählen.
Erinnern Sie sich zum Beispiel an den Aufschrei, den die Anbieter von Antivirenprogrammen seit 10 Jahren auslösten, als Microsoft seine Plattform sicherer machte und ihre Sicherheitsfunktionen entfernte. Nur rechtschaffener Zorn und viel PR.
....
Alles ist gut, wenn es von Verkäufer-Käufer- und Marktregeln geleitet wird.
Aber für einen freien Händler ist MQL fehlend oder hinderlich:
1. Fehlen von Multithreading,
Fehlen von Benutzerereignissen,
Fehlen von Rückruffunktionen (diese waren vor einem Jahr versprochen worden). 4,
4 Fehlen der API (soweit ich weiß, gibt es sie nicht und wird es auch nicht geben, also...), aber zumindest S. 1 und 3.
1. nicht sein wird
2. höchstwahrscheinlich wird es sie nicht geben, sie haben aufgegeben
3 MQL5 ist eine API.
Wenn Sie eine API ohne Terminal wollen, dann schreiben Sie sie so und verstecken Sie sich nicht hinter einem angeblichen Argument eines Dritten. Es wird keine reine API ohne ein Terminal geben, und dies wurde bereits mehrfach festgestellt.Für diejenigen, die noch auf eine Fortsetzung des Urlaubs mit MT4 hoffen: Ab dem 1. März wird die Unterstützung der alten Versionen von Desktop- und Android-Terminals MetaTrader 4 eingestellt
Für R-Nutzer mit Geschenken wird es bald einen echten Leckerbissen geben.
Erwarten Sie gute Nachrichten!
1. nicht sein wird
2. wahrscheinlich nicht, sie haben sich geweigert
3 MQL5 ist eine API.
Wenn Sie eine API ohne das Terminal wollen, schreiben Sie sie so, anstatt Argumente von Dritten als Deckmantel zu verwenden. Die API ohne das Terminal wird nicht rein sein, und dies wurde wiederholt festgestellt.
Danke, ich verstehe.
Nein, ich will nicht API per se, sondern API im Terminal und Handel über das Terminal. Dies ist nicht nur für Automaten, sondern auch für den manuellen Handel sehr praktisch und notwendig für die Interaktion mit externen Analyseprogrammen und halbautomatischen Geschäften. Aber egal, es wird trotzdem nicht klappen. Einfach erklärt.