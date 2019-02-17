Ist es sinnvoll, von MT4 auf MT5 zu wechseln? Warum haben Sie zu MT5 gewechselt? - Seite 10
Worin besteht der Unterschied zwischen ihnen?
Nadezhda, ich schreibe seit langem Multiplattform-Projekte, die mit einem Mausklick entweder in MT4 oder MT5 kompiliert werden. Wenn Sie aus St. Petersburg kommen, werde ich Sie bei einem Glas Crème brûlée unterrichten ))
Besser, du nimmst private Nachrichten an :)
Dass mql4 und mql5 unterschiedliche Sprachen sind, haben Sie selbst erst vor zweieinhalb Monaten gesagt:
Das ist richtig:
Nicht komplexer, aber mehr. Das bedeutet, dass Sie in MQL5 auf der Grundlage von mehr Standardfunktionen viel mehr erreichen können.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass in den Standardbibliotheken bereits Hunderte von leistungsfähigen Funktionen zur Verfügung stehen und in der Dokumentation beschrieben sind.
Wie ironisch, dass Sie sich hier so vehement für"Bibliotheken sind ein Bärendienst, entfernen Sie die Standardbibliothek, schreiben Sie von Hand zu Hand!".
Auch als Scherz - auf unserer MetaQuotes-Demo in 10 Monaten:
MOEX meldete nur 2 Millionen Kundenkonten. Und das ohne Streaming-Chart-Historie und ohne Handelshistorie, sondern nur mit Handelsdiensten.
Unser einziger MetaTrader 5-Cluster auf einer eher schwachen Hardwareumgebung bedient ein Vielfaches dieser Datenmenge. Mit dem aktuellen Build ist MetaTrader 5 durch die Implementierung einer Aggregations- und Matching-Engine zu einem Börsen-Kernsystem geworden.
Daher der Rat an die Broker: Sie hätten schon vor langer Zeit viele MT4-Server zu einem MT5 konsolidieren und eine Menge Geld sparen können, wenn sie nicht auf ihre Techniker und Foren gehört hätten.
An diesem Donnerstag, dem 07.02.2019, konnte mein Scalper keine echten Tick-Daten vom MQ-Demo-Server herunterladen, auch nicht die üblichen emulierten Ticks oder gar OHLC für den 15. Januar 2015, als der Schweizer Franken in die Höhe schoss. Ich wollte an diesem extremen Tag unbedingt einen Algorithmus testen.
Ich musste die historischen Ticks von Ducas herunterladen und sie in einem Emulator in Matlab und dann in MT4 über eine generierte .fxt testen. Es wäre toll, wenn ich dies direkt im MT5-Tester tun könnte, ohne Störungen und vor allem ohne auf das Wochenende zurückzublicken. Die Wochenenden sind in der Regel die Zeit zum Nachdenken und Experimentieren, und die MQ-Demo-Server sind oft nicht verfügbar.
Hier sind einige Bilder von diesem Sprung in Matlab, damit das Wissen nicht verloren geht...
Dasselbe, nur in einem anderen Maßstab.
Renat, warum übertreibst du, was ich über Bibliotheken gesagt habe?
Ich wollte damit nur sagen, dass wir beim Unterrichten von Anfängern auf eine vereinfachte Darstellung der Sprache verzichten sollten. Meiner Meinung nach ist der Ersatz direkter Konstruktionen durch Methoden der Handelsklassen, wenn man sie Anfängern erklärt, dem Verständnis der Sprache abträglich.
Meine These über Bibliotheken bezog sich nur auf den "Fachunterricht" und nur im Zuge der Erklärung für Anfänger in einem Forum und in Schulungsartikeln.
An diesem Donnerstag, dem 07.02.2019, konnte mein Scalper keine echten Tickdaten vom MQ-Demo-Server herunterladen, auch nicht die üblichen emulierten Ticks und nicht einmal OHLC für den 15. Januar 2015, als der Schweizer Franken in die Höhe schoss. Ich wollte an diesem extremen Tag unbedingt einen Algorithmus testen.
Wo sind die technischen Details und Beweise?
Ihre Protokolle werden nicht gelöscht.
Renat, warum übertreibst du, was ich über Bibliotheken gesagt habe?
Nein, Sie haben absolut richtig und vielschichtig dasselbe gesagt.
Daran gab es keinen Zweifel.
Sie waren derjenige, der die ganze Sache verdreht hat und so getan hat, als hätten Bibliotheken keinen Mumm und keine Vorgaben:
Den Forumsbeiträgen nach zu urteilen, haben viele Kims Code als Beispiel genommen. Wie wurde der Code von Kim präsentiert? Sein gesamter Code wurde angegeben. Das heißt, Sie könnten die Spezifikation durchsehen und in das Innere des Systems schauen. Wie sehen die Beispiele heute aus? Im Stil von "hier ist eine Methode", und nur ihre Spezifikation wird angegeben.
Und Bibliotheken haben nicht nur einen vollständigen Quellcode mit Kommentaren, sondern auch eine ausführliche Dokumentation in 10 Sprachen.
Und um den Artikel zu beenden: Wie man die Standard Library Trade Classes beim Schreiben von Expert Advisors verwendet.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Was sollte getan werden, damit endlich alle auf MT5 umsteigen? (Meinungssammlung)
Andrey F. Zelinsky, 2019.02.06 13:41
Entfernen Sie die Standardbibliothek aus der Dokumentation, dem Terminal und den offiziellen Beispielen. Zumindest die Handelsklassen und die Klassen des unmittelbaren Handelsumfelds.
<...>
Die Formulierung "SB entfernen ..." war von meiner Seite aus ungenau. Das gebe ich zu. Aber später wurde meine These geklärt:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Was sollte getan werden, damit endlich alle auf MT5 umsteigen? (Meinungssammlung)
Andrey F. Zelinsky, 2019.02.06 14:02
Mein Beitrag bezog sich auf die Art der sprachlichen Darstellung. Es ist die Art der sprachlichen Darstellung, die die Sprache leicht oder schwer verständlich macht.
<...>
p.s. Und was hat die Methode einer Klasse mit einer Sprache zu tun? Eine Klassenmethode ist nichts weiter als ein Beispiel. Sie sollte ein wichtiges Sprachkonstrukt nicht ersetzen und überflüssig machen.
D.h. im Wesentlichen, was passiert. Anstatt sich in der Dokumentation auf ein Sprachkonstrukt zu beziehen, verweisen Sie ständig auf eine Methode einer "unterirdischen" Klasse. Und dann wundern wir uns, dass die meisten Menschen die Sprache nicht verstehen und sich schwer tun, sie zu lernen.
Sie sind derjenige, der die ganze Sache verdreht und so tut, als ob die Bibliotheken nicht über die Daten und Spezifikationen verfügen:
Das ist sie nicht:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Was wäre nötig, damit endlich alle auf MT5 umsteigen? (Meinungssammlung)
Andrey F. Zelinsky, 2019.02.06 14:02
<...>
Es ist klar, dass die Darstellung in Kims Art und Weise konstruktiver und verständlicher ist und es einem Nicht-Programmierer, der das Verständnis der Sprache ausgleicht, ermöglicht, die Funktion von Eröffnungspositionen schnell zu verstehen und sogar zu ändern.
Der gleiche Verständniseffekt ist nicht gegeben, wenn auf eine Klassenmethode verwiesen wird.
Darauf können wir sagen: "Die Klassen sind im Quellcode angegeben, und wer es verstehen will, schaut es sich an" - also geben sie eine Antwort, und diese Antwort ist sehr einfach: "Wir haben genug MT4".
<...>
Die Formulierung "SB entfernen ..." war von meiner Seite aus ungenau. Das gebe ich zu. Aber mein Standpunkt wurde später klargestellt:
Sie haben fast alles in diesem Thread falsch und verdreht. Sie sind ein ausgesprochener Kämpfer gegen MQL5 und Verteidiger des guten und einfachen MQL4. Genau und nur diesen Gedanken haben Sie gefördert.
Wahrscheinlich stehen Sie nicht auf, um Ihre Arbeit von außen zu betrachten. Lesen Sie Ihre Zeilen bitte von Anfang an hintereinander.
Sie denken, wenn Sie 99 % des Schadens anrichten, haben Sie die Entschuldigung, dass Sie das 1 % behalten haben.
Wenn Sie der Meinung sind, dass Bibliotheken böse sind und abgeschafft werden sollten, dann kann ich mich von Ihnen verabschieden.
Renat. Sie haben Recht, wenn Sie sagen, dass ich nicht richtig informiert bin. Nur etwa 2 % derjenigen, die mit einem Lektor arbeiten, waren mir nicht bekannt. Das macht einen großen Unterschied.
Ich ziehe meine Schlüsse nur aus Gesprächen mit Menschen, die versuchen, die Sprache selbst zu lernen, und bin kein Programmierer.
Wenn meine Schlussfolgerungen und Thesen absurd sind, sind sie nicht mehr als IMHO. Im Allgemeinen erhebe ich nicht den Anspruch, Recht zu haben und kann mich irren.