Ist es sinnvoll, von MT4 auf MT5 zu wechseln? Warum haben Sie zu MT5 gewechselt? - Seite 11
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Dies ist eine allgemeine Realität, keine Unternehmenspolitik.
Wenn Sie glauben, dass es eine Möglichkeit gibt, Ungelernte in großem Stil zu (halb-)professionellen Programmierern auszubilden, ist das grober Unfug.
Wenn Sie sagen, dass es einen Weg gibt, aus unausgebildeten Menschen Physiker zu machen", werden Sie nur ausgelacht und mit dem Finger gekrümmt.
Aber wenn es um die Programmierung geht, ändert sich plötzlich alles, und die Menschen beginnen, an diese Möglichkeit zu glauben.
Offensichtlich wirkt sich die Tatsache aus, dass die gesamte IT-Branche weltweit in einer besonderen Realität lebt, die von der Megapiraterie "Hier ist alles möglich" geprägt ist.
Renat, warum machst du dir die Mühe? Du hättest MQL5 mit etwas wie AutoLisp )))) entwickeln sollen. Das wäre zum Heulen gewesen...
Im Jahr 2000 hatte ich eine kaputte Maus, und damals, in der gesegneten UdSSR, konnte ich nichts kaufen. Und ich musste dringend einige Hackwork-Zeichnungen im AutoCad-Format an eine Fabrik schicken. Und? Ich lernte einen Tag lang das abscheuliche Lisp, und mit Hilfe der Befehlszeile konnte ich meine Zeichnung ohne Maus fertigstellen. Das ist alles...
Das ist alles eine Lappalie, nicht einmal das Niesen meiner Stubenfliege wert. Wann wird MQL5 Multithreading haben? Sofort und auf eine ausgereiftere Art und Weise, ohne sich mit Threads, Mutexes und dergleichen herumzuschlagen. Auf dem Niveau von C# 5-7?
Schalten Sie lieber Ihren privaten Nachrichtenempfang ein :)
Vitaly, wie wird das ausgedrückt? Es gibt Emails vom 02.04.2019. Ich habe nichts ausgeschaltet, und ich weiß nicht, wie man das macht.
Bald wird es einen echten Feiertag mit Geschenken für R-Nutzer geben.
Warten Sie auf gute Nachrichten!
Renat, und für Python-Benutzer? :)) Viele Leute hier sind für R, aber im Allgemeinen ist Python der De-facto-Standard für Statistik und insbesondere für MoD. + Python ist schneller.
Für C++ gibt es zum Beispiel Python.h, d.h. eine vollwertige API. Ich wünsche mir das Gleiche bei MQL, aber das ist ein Traum.
https://docs.python.org/3.7/extending/extending.html
Renat, und für Python-Benutzer? :)) Viele Leute hier sind für R, aber im Allgemeinen ist Python der De-facto-Standard für Statistik und insbesondere für MoD. + Python ist schneller.
Maxim, das ist alles leer, sowohl mit R als auch mit Python. All dies ist bereits leicht zu bewerkstelligen.
Machen Sie mir bitte einen Booster in MQL.
auch Doppelduell DQN will ich.
Machen Sie mir bitte einen Booster in MQL.
auch doppeltes Duell DQN Want
Geld). Ok, war nur ein Scherz. Ich habe im Moment andere Dinge im Kopf, aber wenn ich es tue, werde ich es Ihnen kopieren.
Wenn es kühl gemacht wird, ist es nicht zu schäbig.)
Renat, gibt es Pläne für einen Börsengang von MQ.
Ich würde Ihre Aktien kaufen, und ich denke, ich wäre nicht der Einzige))
Renat, gibt es Pläne für einen Börsengang von MQ.
Ich würde Ihre Aktien kaufen, und ich glaube, ich wäre nicht der Einzige)).
Hier ist, wo man "jetzt" investieren sollte:Gesunde Lebensmittel
Wo sind die technischen Details und Beweise?
Ihre Protokolle werden nicht gelöscht.
Bitte sehr, es war am Mittwoch, nicht am Donnerstag, mein Fehler. Datei E:\Forex\School\MT5_Develop\Tester\logs\20190206.log. Beim letzten Lauf von17:11:24.609 habe ich manuell auf Stop gedrückt, da der Ladebalken bei 2/3 eingefroren ist.
Und dann heute Abend mit demselben Datum erneut ausgeführt, alles lief gut.
FS 0 15:03:52.064 Tester EURCHF: Vorläufiges Herunterladen der M1-Historie gestartet
LJ 0 15:12:17.498 Tester EURCHF: Vorläufiges Herunterladen der M1-Historie wegen Zeitüberschreitung abgebrochen
KF 3 15:12:17.498 Tester EURCHF: keine historischen Daten von 2015.01.14 00:00 bis 2015.01.16 00:00
FP 0 17:10:20.094 Tester EURCHF: Vorläufiges Herunterladen der M1-Historie gestartet
IM 0 17:11:16.189 Tester EURCHF: Vorläufiges Herunterladen der M1-Historie wegen Zeitüberschreitung abgebrochen
MI 3 17:11:16.189 Tester EURCHF: keine historischen Daten von 2015.01.15 00:00 bis 2015.01.16 00:00
EQ 0 17:11:24.609 Tester USDCHF: Vorläufiges Herunterladen der M1 Historie gestartet
NN 0 17:11:30.848 Tester USDCHF: 72% der Historie heruntergeladen
EI 0 17:14:29.708 Tester USDCHF: vorläufiges Herunterladen der M1-Historie abgebrochen
FN 3 17:14:29.708 Tester gestoppt durch Benutzer