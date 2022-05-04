Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 201
Ich weiß es nicht, ich werde den Systemcode überarbeiten müssen, wenn ich dazu komme.
Ich habe einmal gesagt, dass die Liga für Sie eine "Fließbandproduktion" mit 672 TKs ist. Und Sie haben eigentlich gar keine Zeit, jedes einzelne System im Auge zu behalten.
Vielleicht sollten Sie die "aussichtslosen" TCs aufgeben, ihre Anzahl reduzieren und zur "manuellen Montage" der begabtesten TCs übergehen. Dann kennen Sie die Besonderheiten der Eingabeparameter dieser oder jener TS und können deren Ergebnisse nicht nur in Form von Wochenberichten analysieren.
Reg Konow hat Sie bereits in Beitrag #1805 danach gefragt (Statistik).
Was ist der Grund dafür? Haben Sie den Verdacht, dass ich Fehler habe? Höchst unwahrscheinlich - der Code der Liga ist derselbe, und wenn er anders funktioniert, dann nur wegen der Unterschiede in den Anführungszeichen. Nehmen wir an, ich habe ECN-Konten, bei denen der Spread deutlich geringer ist als bei Nicht-ECN-Konten. Außerdem funktioniert die Liga auf MT4-Demokonten. Und es ist auf MT5 getestet. Wie soll ich es "auf demselben Terminal ausführen", wenn ich MT4 habe?
Und diesen Scheck - wenn ich ihn in die Finger bekomme - werde ich auch ausstellen.
Es gibt die Datei EALeague_Free.ex4 ?
Ich weiß nicht, ob ChnTrendSP.ex4 existiert?
Aber, heute wurde das System überoptimiert, das auf der Geschichte die Hohe Teilungsqualität (1.09) gab, wenn es auf "alle Ticks basierend auf real" getestet wurde, ist RTS-System, und hat keinen Transfer zum Breakeven! Der schützende SL steht bei 3,5 Tagesbereichen, was für RTS-Systeme sehr wenig ist. Und der Aktienchart erinnert - wie immer - sehr an einen Martingal-Chart.
Magik 642750.
Anbringen des neuesten TC League-Moduls
(Ich erinnere Sie daran, dass im Tester - alle Zauberer ohne Einschränkungen arbeiten)
Ja!
Bitte generieren Sie einen Regexcode zu Konto 50447013, mag 642750
Ich werde es zuNew Top LigaTS hinzufügen
Ja!
Es gibt eine EALeague_Free.ex4 ?
Ich weiß nicht, ob ChnTrendSP.ex4 existiert?
Nein, es gibt keine separaten EAs für MT4 (obwohl es nicht schwer ist, sie zu erstellen). Das Problem ist ein anderes - im MT4-Tester ist die Tickgenerierung völlig lahm, sie kommt nicht einmal annähernd an die echte heran.
Ich danke Ihnen.
Nein, es gibt keine separaten EAs für MT4 (obwohl sie nicht schwer zu erstellen sind). Das Problem ist anders - in MT4 Tester Tick Generation ist absolut lahm, es ist nicht einmal in der Nähe der realen ein.
Ja, es macht keinen Sinn, im MT4 auf Ticks zu testen. Genau das gleiche Ergebnis erhält man, wenn man mit 1M OHLC testet. Nur wenige Sekunden Unterschied innerhalb einer Minute sind möglich.
Aber im MT5 stimmte das Ergebnis auf echten Ticks fast mit dem Ergebnis auf 1M OHLC überein. Ich habe sie speziell verglichen.
Eine Art Fehler. Das vollständige Protokoll befindet sich in der angehängten Datei. Ich habe es schließlich geschafft, es zu starten, aber die Fehler bleiben bestehen.
Eine Art Fehler. Das vollständige Protokoll befindet sich in der angehängten Datei. Schließlich habe ich es geschafft, es zu starten, aber die Fehler bleiben bestehen.
Ja, das war eine Eile. Es wird...Solange Sie "Weiter" schreiben können, sollte das kein Problem sein.