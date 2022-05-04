Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 206
Wenn Vladimir Baskakov hier wäre, könnte man ihm antworten... Aber ansonsten...
Ich hab's dir ja gesagt:)
Sieh dich an, sieh dich an. Dasha-dasha... Oder Sprout? Oder wer sollte es sonst sein?
Ich hab's dir ja gesagt:)
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Man beachte das Paradoxon: Der beste Saldo ist 143141, was keineswegs eine Spitzenqualität ist.
Das wirft die uralte Frage auf: Willst du kontrollieren oder fahren?
P.S. Können Sie sich bitte die Einstellungen von 143141 ansehen (welcher SL und TP)?
George,
Sie sagen, dass jeder TS Gewinn- und Verlustperioden hat und dass die Verlustperioden länger sind. Wenn man sich die TS anschaut, die in den Tops stehen, wird dieses Postulat von Ihnen nicht bestätigt. Ich habe nicht alle analysiert, aber wenn wir uns die erfolgreichsten ansehen, können wir feststellen, dass ihre Gewinnperiode viel länger ist als ihre Verlustperiode. Sie überleben nicht bis zur Verlustperiode, weil sie aus dem Handel genommen werden. Und wir beobachten ihre Verlustzeiten nicht.
Vielleicht sollte das Postulat umformuliert werden: Die meisten TK sind unrentabel. Aber ein kleinerer Teil kann mit Gewinn arbeiten.
Eine weitere Beobachtung: auf dem ersten Platz in der Spitzenqualität von 743642, die erstellt wurde 28. Juni und machte 26 Geschäfte während der Woche und verdiente 30,86 usd.
Wir sollten irgendwie lernen, solche erfolgreichen Systeme schon früh in ihrer Karriere zu erkennen. Führen Sie zum Beispiel einen Parameter ein, der die Geschwindigkeit der Gewinnerzielung bestimmt (berücksichtigen Sie die Haltezeit der Position, die Anzahl der Trades, den durchschnittlichen Gewinn pro Trade, den Gewinn pro Tag).Eine Art Alarm, der Benachrichtigungen sendet, um die Aufmerksamkeit auf diesen oder jenen Zauberer zu lenken.
Na und? Sehen Sie sich an, wie er handelt - schreckliche Zuckungen und sechs Verluste in Folge! Würden Sie es wagen, ihn auf den Real zu setzen?
Ihre Parameter:
Es gibt auch eine kleine Geschichte von überoptimierten Parametern (seit ich mit dem Speichern begonnen habe, hat sich der Parametersatz aufgrund von Codeänderungen leicht verändert):
Übrigens, eine so große Kanalperiode erweckt bei mir auch kein Vertrauen in ein solches System. Ausbruch aus dem zweiwöchigen Kanal auf der Uhr mit direktem Trailing-SL (und Ausstieg am Ende der Woche) beim Pfund-Franken?
Mir scheint, dass es sich nur um ein zufälliges "Herausspringen" handelt, mehr nicht.
George,
Sie sagen, dass jeder TS Gewinn- und Verlustperioden hat und dass die Verlustperioden länger sind. Wenn man sich die TS anschaut, die in den Tops stehen, wird dieses Postulat von Ihnen nicht bestätigt. Ich habe nicht alle analysiert, aber wenn wir uns die erfolgreichsten ansehen, können wir feststellen, dass ihre Gewinnperiode viel länger ist als ihre Verlustperiode. Sie überleben nicht bis zur Verlustperiode, weil sie aus dem Handel genommen werden. Und wir beobachten ihre Verlustzeiten nicht.
Hmmm... Sie halten nicht sehr lange... Und sobald sie eine Verhaltensänderung zeigen, werden sie aus dem Handel genommen. Warum ist es dann überraschend, dass einige der fast 670 TCs eine recht lange Gewinnperiode aufweisen? Ich bin mir sicher, dass sie eine noch längere Verlustperiode haben werden - ich erinnere an den Zusammenbruch des Kanals beim Pfund-Dollar, der fast ein Jahr lang hervorragende Ergebnisse aufwies, dann plötzlich "deflationierte" und seit fast einem Jahr zwischen der unteren und der mittleren Division "baumelt".Allerdings schließe ich die Möglichkeit von Ausnahmen nicht aus... Aber bis jetzt sehe ich diese Ausnahmen nicht.
Eine weitere Beobachtung: Der erste Platz in der Spitze in Bezug auf die Qualität ist 743642, die erstellt wurde 28. Juni und machte 26 Geschäfte in einer Woche und verdiente 30,86 usd.
Man muss in gewisser Weise lernen, solche erfolgreichen Systeme früh in ihrer Karriere zu erkennen.
Das sollten wir.
Es wird konkrete Vorschläge geben - die Umsetzung kann ins Auge gefasst werden.