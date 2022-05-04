Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 202
Hier sollte es funktionieren.
So, das sollte funktionieren.
Jetzt ist alles in Ordnung. Ich danke Ihnen.
642750 hat in den Einstellungen Max DD=6962 Punkte. Maximale Warteschlange SL=1
Aber wenn der Handel, SL wurde bei 3914 Pips gesetzt. warum?
Denn maximaler Drawdown und maximal zulässiger SL sind zwei verschiedene Dinge.
Ich kann im Moment nicht sagen, ob SL für dieses System zulässig ist, da der Code noch nicht verfügbar ist. Höchstwahrscheinlich ist dies nicht zulässig. Und so verzeichnete die Geschichte einen Pullback oder "negativen TP" bei etwa 3900 Pips
Und der maximale Drawdown und die SL-Warteschlange zeigen, dass es einen Fall gab, in dem der "negative TP" bei 3900 Punkten lag (es war der erste Verlust in der Warteschlange) und dann, im nächsten Handel, gab es einen positiven TP, aber gleichzeitig gab es während dieses Handels einen Rollback bei 3062 Punkten.
Der maximale Verlust bei diesen beiden Geschäften betrug somit 6962 Punkte. Der schützende SL wurde jedoch auf 3914 Punkte festgelegt.
Darüber hinaus ändert sich die Höhe des SL mit der Veränderung des täglichen ATR(25)
Ich bin verwirrt. :(((
Ich dachte, RTS-Systeme haben keine SL im üblichen Sinne, sondern nur eine schützende SL, und das ist, was es als Max DD geschrieben wird.
Ist 642750 der EMAFlatRTS?
Wenn ja, dann gibt es in den Eingabeparametern von EMAFlatRTS.ex5 nur einen SL - protective (dlProtectSLvsDART).
Es stellt sich heraus, dass EALeague_Free hat maximale DD als "virtuelle" Stop implementiert?
Das ist richtig. In einem "sauberen" System gibt es überhaupt keine SL.
Nach dem Einstellen aller Parameter wird eine vollständige Suche des Schutzes SL durchgeführt. Wenn wir einen solchen Wert des SLs finden, der die Handelsqualität erhöht, wird er als akzeptabel angesehen, und ihn während des Betriebs auszuschalten, wird als gewöhnlicher Verlust betrachtet (zusammen mit unrentablem TP). Wenn das Setzen eines SL die Handelsqualität nicht erhöht, setzen wir den Mindest-SL, der von der Historie nicht beeinflusst wird und dessen Durchbrechen während des Handels zu einem Stop-Trade führt.
Dann lassen wir die Historie laufen und bestimmen den maximalen Drawdown und die Verlustwarteschlange (für dieses System sind es Verlust-TPs und erlaubte SLs) mit Standardmethoden.
Vielleicht haben Sie das einfachste System zur Eingabe, aber nicht das einfachste zur Wartung.
Sie haben vielleicht die einfachsten Systeme für die Eingabe... aber nicht die einfachsten für die Nachbereitung.
Der Input kommt von der Decke, und wenn du es nicht richtig hinbekommst, fängst du an, mit dem Tamburin zu tanzen, so heißt das :D
Der Einstieg erfolgt von der Decke, und wenn man es nicht richtig macht, beginnt der Tamburintanz, wie es heißt :D
Was ist mit Ihnen?