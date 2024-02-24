Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 950
Warum eine Datei aufteilen, wenn alles bereits in zwei Dateien aufgeteilt ist? Ich weiß nur nicht, wie man das in R macht, niemand konnte es mir erklären, ich bin wohl dumm.
Vielleicht ist es einfacher, https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/downloading.html zu benutzen, wenn man keine Zeit hat, programmieren zu lernen?
Aber hier ist ein anderes Modell:
Das Ergebnis ist, dass ALLES andere, obwohl das Modell qualitativ anders ist, bei Ihren Daten schlecht funktionieren sollte.
Wir müssen den randomForest auf Vordermann bringen.
Verstanden, danke, dann werde ich mich mit Bäumen und Wäldern beschäftigen - ich mag sie sehr und ideologisch.
Das Teilen ist ein Kinderspiel, das Problem sind die Vorurteile gegen R.
Ich hoffe sehr, dass das Netzwerk in der Lage sein wird, einen optimierten Expert Advisor in der Geschichte zu übertreffen :)
Warum brauchen Sie das Netz?
Ich habe keine Vorurteile, ich habe nur schlechte Kenntnisse der Sprache, kein Russisch HELP (ich habe ein Buch, aber das Buch muss gelesen werden, im Gegensatz zu HELP, und ich bin nicht sicher, was dort gebraucht wird), also ist das ein Problem beim Lernen. Und es ist nicht klar, warum die Leute die GUI nicht so sehr mögen - sie spart Zeit...
Und was das Netzwerk angeht, habe ich mich falsch ausgedrückt, es geht nur um die Vorgehensweise im Allgemeinen.
Wo hast du so viele Farther aufgesammelt? hast du sie manuell ausgewählt, damit sie zur Strategie passen? verrückt :)
sollte die Logik des Gerüsts dieselbe sein.
Ich habe diese Prädiktoren ausgewählt, weil ich beim manuellen Handel bittere Erfahrungen gemacht habe, als ich Geld verloren habe und nicht verstand, warum ich einen Fehler gemacht hatte. Ich habe ein Problem - ich verliere nicht gerne Geld und kann daher nur schwer eine Position schließen, weshalb ich mir große Schwierigkeiten mache, wenn ich von Hand handle. Nach solchen Ereignissen arbeitet man hart, testet, analysiert, sucht nach einer Lösung, um einen Verlust zu vermeiden - man entwickelt Ideen, überprüft sie anhand der Geschichte, verwirft einige von ihnen und andere nicht. Viele Ideen bleiben unausgeführt, weil ich sie nur schwer programmieren kann, aber sie bleiben auf dem Papier, Papiere füllen den Tisch...
Danke für die beruhigende Antwort bezüglich des Gerüsts!
Vielleicht ist es einfacher, https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/downloading.html zu benutzen , wenn es langweilig ist, Programmieren zu lernen?
Ich habe dieses Jahrhundert - ich weiß nur nicht, wie ich es benutzen soll!
Und wie funktioniert es dann mit MT5?
All dies ***, im Allgemeinen Rattle trainiert den Wald im Jahr 2015, Standardeinstellungen, ergab dieses Ergebnis
Ich habe gelernt, csv-Datei zu testen Modell auf andere Daten zu laden (für diese Datei sollte zuerst geöffnet werden, als eine Datei mit Daten zu arbeiten, und dann exportiert und bereits diese exportierte Datei in der Registerkarte Auswerten zu öffnen) - ich für 2016 geladen.
Ich habe dieses langweilige Ergebnis
Was ist das für eine Umschulung, falsche Einstellungen, ein drastisch veränderter Markt?
Warum erhalte ich dann bessere Ergebnisse für den Baum in Deductor Studio mit denselben Daten?
Willkommen in der Welt von curvafitting
Übrigens habe ich in EMD herumgestöbert - die Zerlegung muss bei jedem neuen Balken durchgeführt werden, was den F-U-Modus verrauscht, da alle Mods hin und her springen, wenn neue Daten hinzugefügt werden. Unsinn, nur für 1-off Fälle geeignetBlödsinn Blödsinn Blödsinn Blödsinn Blödsinn Blödsinn Blödsinn Blödsinn Blödsinn Blödsinn Blödsinn Blödsinn Blödsinn Blödsinn Blödsinn.
Übrigens habe ich in EMD herumgestöbert - die Zerlegung muss bei jedem neuen Balken durchgeführt werden, was den f-u-Modus verrauscht, da alle Mods mit dem Hinzufügen neuer Daten hin- und herspringen. Unsinn, nur für einmalige Fälle geeignet.Ich habe eine neue Methode zur Verwaltung von Positionen entdeckt
Zuerst dachte ich, das war's, ich bin hier gescholten worden, es stellt sich heraus, dass das zusammengesetzte Wort eine andere Bedeutung hat...
Glauben Sie, dass das Problem darin besteht, dass mein Ausstieg nicht nach dem Muster, sondern nach dem Stop-Loss erfolgt und das Ergebnis dadurch stark verzerrt wird?
EMD in der Dynamik kann aus den oben genannten Gründen überhaupt nicht angewendet werden
Es ist eine lange Erklärung der Methode, alles ist mit RL verwobenJa, und in Ihrem Fall wird das Ergebnis bei neuen Daten erwartet. Dies ist fast immer der Fall. Teilweise durch Ensembles von unabhängigen Modellen gelöst
Das Ergebnis ist so langweilig
Was ist das für eine Umschulung, falsche Einstellungen, ein drastisch veränderter Markt?
Warum erhalte ich dann bessere Ergebnisse für den Baum in Deductor Studio mit denselben Daten?
Hauptbeweis für die Umschulung: Ich habe KEINE Rauschprädiktoren gefunden - alles Rauschen, deshalb so gute Ergebnisse beim Training.
Ich füge ein paar weitere Prädiktoren hinzu und gehe dann zu Ensembles über.... und dann beginnen die Tamburine und der Tanz.