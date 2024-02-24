Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 957
Ja, hier gibt es eine ganze Menge davon. Es ist wässrig. Sind sie "verzaubert" oder so?
0,0001% Effizienz von hier aus. Also plaudern, und die Zeit ist erbärmlich zum Plaudern, nicht zur Sache.
Also, auf Wiedersehen, Jungs und Mädels, Arrivederci, Arrivuar, ciao, auf Wiedersehen, ganz allgemein, bye....)
Hier ist es. Viele Beispiele zeigen, wenn train=>validation. Und wir brauchen train=>validation=>test(Testdaten, die der Algorithmus überhaupt nicht sieht, sondern nur anhand des trainierten Modells vorhersagt, auf train, validation)
Die Beispiele, in denen Zugergebnisse gezeigt werden und dann die Validierung erfolgt, sagen also nichts aus. Ich habe viele Beispiele, bei denen die Validierung in 95 % der Fälle funktioniert.
Mein Standpunkt ist derselbe. Sie benötigen einen Lauf über eine Datei außerhalb der Ausbildung. Strenge Termine. Die von Ihnen zitierten Diagramme zeigen genau das. Wenn das Modell nicht neu trainiert wird, sieht alles, einschließlich des Diagramms, überall ungefähr gleich aus.
Für den Fall, dass jemand daran interessiert ist, werden die zuvor veröffentlichten Tests an einem Baum mit diesem Ergebnis außerhalb der Trainingsstichprobe durchgeführt.
Offensichtlich ist es nicht immer notwendig, eine Leistung von 99 % zu erreichen, wenn die Strategie selbst das richtige Saatgut hat.
Mach weiter so.
Haben Sie eine Demo oder nur ein Testgerät?
fortfahren.
Wen interessiert schon, was er hat oder nicht hat? Niemand zwingt Sie, das Thema zu lesen. Er denkt, es ist Wasser, es ist Wasser. Ciao, ciao.
Hat Alesha eine Frage gestellt - wie er mit BP arbeitet. Lesen Sie seine Antwort (natürlich bereits gelöscht). Nun, was soll ich sagen...
Aljoschenka scheint ein Genie zu sein! Er sollte auf ihn hören, ebenso wie auf Koldun. Nur - schhhh..., erzählen Sie niemandem davon.
Aleshenka sagte, es gäbe viele Bücher über den Umgang mit Tics, aber er hat mir keines persönlich geschickt.
Urkomisch... ein ganzes Buch über die Arbeit mit Tics.
Ja. Das ist die Antwort, die ich gelesen habe. Nein, da ist etwas drin. Ich weiß nicht, was er liest, aber er sieht aus, als wüsste er, was er tut. Ich kann mich irren.
Ich habe keine fxsaber auf sie alle :D
Auf die eine oder andere Weise ist der Thread in eine weitere Sackgasse geraten, dank der Bemühungen der allgegenwärtigen Asaulenko und SanSanych (wie ich, aber mit ihren eigenen Zeichen).
Es ist an der Zeit, im Falsett zu schreien: "Aljoscha, Koldun, habt doch Mitleid mit uns Unglücklichen! Gib uns einen Trunk aus dem Gral! Meine Seele brennt."