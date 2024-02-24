Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 945
Glauben Sie, dass diese Zyklen auch in kleinen TFs vorkommen? Schauen wir uns um, es gibt noch mehr Bars dort!
Ich interessiere mich nicht für kleine Veränderungen, sondern für die gesamten vierteljährlichen Veränderungen und mehr.
Ich interessiere mich nicht für kleine Änderungen, sondern für die gesamten vierteljährlichen und darüber hinausgehenden Musteränderungen.
Ja, ja, ich habe den Artikel gelesen. Wie erwartet, gibt es Funktionen, die Trends (Richtungsbewegungen) beschreiben. Wenn die Funktion aufgehört hat, Trends zu beschreiben, generieren wir eine neue, und so weiter.
Verstehe ich das richtig, dass die Amplitude in den Graphen die Breite anzeigt, die die Funktion erreicht hat, um das ausgewählte Fenster zu beschreiben?
Und wo ist eigentlich Aljoschenka, der Sohn mit seiner 100%igen Fehlerquote? Hilfe, erspare uns Leid - lass den Gral gleich hier. Denn es wird belohnt werden.
Was habe ich mit Ihnen zu tun, mit Ihren 10% Fehlern? Wenn Sie bei Null oder Minus sind, dann reden wir. Ich wünsche allen, dass sie ins Minus gehen.
Hier ist ein weiteres interessantes Experiment -
Sie haben einen Gewinn für jeden Trade Entry (finRez_Buy). Sie können den Baum nicht für die Klassifizierung, sondern für die Regression konfigurieren - geben Sie ihn als Ziel für genau diese Gewinne an. Es ist unwahrscheinlich, dass der Baum in der Lage ist, bestimmte Werte vorherzusagen, aber er wird das Ziel zumindest in mehrere Gruppen unterteilen, je nach der erlaubten Verzweigung. Dann können Sie den daraus resultierenden Baum zeichnen und anhand der Äste versuchen herauszufinden, wo die größten Gewinne liegen. Vielleicht hilft es Ihnen bei der Suche nach Informationen.
Eine positive Prognose eines solchen Baumes kann als Einstiegssignal betrachtet werden.
Gehe ich recht in der Annahme, dass die Amplitude in den Diagrammen die Breite angibt, die die Funktion bei der Beschreibung des ausgewählten Fensters erreicht?
Ich habe mir das Hirn zermartert, um die Frage zu verstehen. Ich werde mich jetzt ausruhen und bittere Tränen über die Notlage der armen Händler weinen.
und Aleshina einzeln
Was habe ich mit Ihnen zu tun, mit Ihren 10% Fehlern? Wenn du auf Null oder Minus gehst, dann reden wir weiter, ich wünsche mir, dass alle auf Minus gehen.
Aliosha, ernsthaft, ich bin schon im Minus, als ich die schlüpfrige Piste der Erlang-Streams hinunterging, um sie aus dem tickenden BP herauszufiltern. Ich wurde von dem Moment eingeholt... Ich habe nicht alles berechnet... Aber ich will mich nicht herausreden, ich möchte nur wissen, ob Sie BP auf dieselbe Weise umwandeln oder ob Sie mit dem arbeiten, was vorhanden ist, d. h. OPEN, CLOSE auf M1, M5 usw.?
Ich brauche Ihre Geheimnisse der Vorbereitung der Prädiktoren nicht. Ich wollte nur eine Antwort - stellen Sie BP um oder nicht? Helfen Sie einem alten Mann, bitte...
Mit freundlichen Grüßen,
A_K2
Ich wurde von dem Moment eingeholt... Ich habe es nicht ganz verstanden...
Sie spielen in einem Casino, auf dem Gelände des Casinos, nach den Regeln des Casinos. Renat und ich haben dich gewarnt. Besser lesen auf dem Forum über reale Börsen, mt5 können Sie dort zu bekommen.
Ich habe mir das Hirn zermartert, um die Frage zu verstehen. Ich werde mich jetzt ausruhen und bittere Tränen über die Notlage der armen Händler weinen.
und Aleshina einzeln
In dem Artikel geht es um dieEMD-Methode, d. h. die Konstruktion von Hüllkurven-Extremwertlinien und die anschließende Verarbeitung, die zu Funktionen führt. Ich verstehe also, dass wir im Diagramm dieses Indikators die Amplitudenbreite sehen, die von der Differenz zwischen zwei Extrema innerhalb einer bestimmten Zeitspanne abhängt.