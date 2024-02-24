Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 892
Das ist so ziemlich die Grundvoraussetzung für die Teilnahme
Großartig, jetzt können Sie diese Signale in den Chart eintragen. Sogar der Pfund-Dollar, wenn es Ihnen nichts ausmacht.... Zeigen Sie einfach mit den Pfeilen an, an welcher Stelle die Signale erscheinen....
Hier sind die gehandelten Trades
Nun gut, die gehandelten Geschäfte sehen nicht gut aus, um ehrlich zu sein. Können Sie all dies in einen Pfeilindikator einfügen, so dass er Ihnen einen Pfeil zur Eingabe anzeigt? Das ist genau die Grundstrategie. Denn ihr Hauptzweck ist der Moment in der Zeit. Machen Sie einen Indikator, ich glaube es sind 5 Sekunden, wenn Sie fertige Codes haben. Warten auf.... Ich brauche Ihnen den Indikator nicht zu schicken, Sie sehen ihn einfach auf dem Chart. Sehen Sie nur...
Wenn Sie das Basissignal nicht kennen, werden Sie immer einen Eintrag erhalten, der Ihnen nichts bringt.
Was meinen Sie mit immer???? Diskutieren Sie nicht mit dem Lehrer... Sie sagen do.... Da dieser Indikator mit Signalen erscheint. Danach werden Sie analysieren, ob sie wahr oder falsch ist. So funktionieren alle Klassifizierungs-TS. Wenn überhaupt. Aber um etwas zu klassifizieren, muss man etwas haben. Ich habe eine grundlegende Strategie gegen den Trend. Der beste Zeitpunkt für eine Analyse ist der MÖGLICHE Zeitpunkt einer Marktumkehr, was bei allen Gegentrendstrategien der Fall ist. Schließlich beginnt der größte Trend mit einem kleinen Pullback... Die Dunkelheit... Streiten Sie nicht... Machen Sie einen Pfeilanzeiger...
Ich habe Ihnen den Code gezeigt - immer, es bedeutet, dass, wenn der Preis über 50% und unter dem Niveau in Doncian's Kanal, dann kaufen, und umgekehrt, und es wird immer in Form von Indikator, sondern in Form eines EA wird es eine weitere Bedingung - wenn ein Geschäft eröffnet wird, dann nicht in den Markt, bis es geschlossen ist.
Hier haben wir erste Fehler... Okay, dann definieren wir den Moment des Überschreitens der Marke von unten nach oben - Kaufsignal, von oben nach unten - Verkaufssignal. Aber nur an einer Stange. D.h. wir verlassen nur den Moment des Überschreitens der 50er Marke. Ich hoffe, dies geschieht innerhalb eines Taktes?
Im zweiten Artikel werden die Genetik und die Aufzählung einer Reihe von Parametern durch einen einzigen Vektor von Werten (Waldinputs, Prädiktoren) ersetzt, und die Outputs werden auf der Grundlage der maximalen Anzahl profitabler Trades ausgewählt. Es ist möglich, andere Kriterien einzuführen, die die Belohnungsfunktion korrigieren (einschließlich DD, Sharp Ratio, alles was Sie wollen).
Der Algorithmus optimiert jede Strategie mit sehr hoher Qualität in nur wenigen Durchläufen im Optimierer (in der Regel 5) (im Gegensatz zu GA und erst recht zu Brute Force). In dem im Artikel genannten Beispiel sind das Sekunden. Außerdem führt eine Erhöhung der Anzahl der Prädiktoren nicht zu einer signifikanten Erhöhung der Anzahl der Optimierungsläufe. Ich empfehle einen Test für die Strategieliga in einem anderen Thread. Außerdem können Sie auf der Grundlage des vorgeschlagenen Ansatzes noch effizientere Optimierungsalgorithmen für die Liga entwickeln. Der reguläre Optimierer kann als veraltet verworfen werden, insbesondere ohne Kreuzvalidierung (Wolf-Forward), und er verliert (mindestens) in der Geschwindigkeit um ein Vielfaches, und in der Qualität ist er nicht besser. Wenn wir Wald durch NS mit kfold ersetzen, erhalten wir ein Analogon von wolf-forward, und zwar sehr schnell. Aber bis jetzt sind die Hände noch nicht dazu gekommen.
Die gegenseitige Information ist ein Maß für die Entropie zwischen der Zielvariablen und den Prädiktoren, so wie Sie es in der Abbildung als Tabelle der Wichtigkeit der Prädiktoren dargestellt haben. Sie können aber auch einfach die rekursive Feature-Elimination in Lasas verwenden und auf Fehler achten. Wenn es so notwendig ist, uninformative Prädiktoren zu sortieren und zu entfernen. (Google Dechiffrierung)
update
Max, du bist übermächtig. Formulieren Sie zunächst Ihre Gedanken zu Ende und schicken Sie sie dann an die Filiale. Ich bin es leid, zu korrigieren... Ich denke ständig, dass ich eine Antwort bekommen habe...
ich habe gar nicht mit dir geredet) Die Gedanken gehen schneller als ich schreiben kann
All dies könnte in Form eines Artikels geschehen, aber ich bin im Moment zu faul