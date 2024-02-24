Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 736

Neuer Kommentar
 

Hier kommt der erste Elch. Die TZ verdrängt zwei Tatsachen aus dem Wasser.

1. Hohe Volatilität.

2. die Zeit nach dem Signal. Hier besteht noch Klärungsbedarf. Je länger eine Vorhersage hinausgezögert wird, desto unwahrscheinlicher wird sie. Heute hatten wir nur 1 Signal auf der Basisstrategie vor der Eröffnung Amerikas am frühen Morgen, natürlich kam es im Laufe des Tages nicht mehr zurück und wir waren den ganzen Tag im Minusbereich. Während des Tages könnten sie ihre Meinung geändert haben, aber wir werden das Signal nicht vor Amerika sehen, also...... wir beobachten... beobachten...

P.S. Die Ausstiegsvariable wurde ohne Stopps gebildet, aber in Wirklichkeit verwende ich 500 Pips Stopp. In letzter Zeit ist es nicht genug für das Pfund, aber hier entwickle ich den Moment des statistischen Vorteils. Im Allgemeinen gibt es eine Menge Arbeit und ich bin allein :-(

[Gelöscht]  

Ein weiterer interessanter Papper über RL... ich versuche immer noch herauszufinden, welches Ende das richtige für diese Methode ist

Laut Google hat das noch nie jemand mit MQL gemacht.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567112001220

Testing Different Reinforcement Learning Configurations for Financial Trading: Introduction and Applications
Testing Different Reinforcement Learning Configurations for Financial Trading: Introduction and Applications
  • www.sciencedirect.com
The construction of automatic Financial Trading Systems (FTSs) is a subject of research of high interest for both academic environment and financial o…
 

alles ist vergeblich

das Leben ist Scheiße

Handel ist Quatsch

Sex ist bedeutungslos

Volchansky - machen Sie weiter, es wird langweilig

 
Andrej Dik:

alles ist vergeblich

das Leben ist Scheiße

Handel ist Quatsch

Sex ist bedeutungslos.

Wolchansky, machen Sie mit. Es wird langweilig.

Nee... heute geht's mir gut..... :-)

 
Ich danke Ihnen für diese freundlichen Worte. Mit freundlichen Grüßen!!!! Seit langem habe ich darüber nachgedacht, ein Trainingsprogramm zum Aufbau von TS und maschinellem Lernen zu erstellen, da einige Leute nicht verstehen, wie man Geld verdient und was es bedeutet, wenn eine Handelsstrategie gehandelt wird, welche Mittel als fester Gewinn betrachtet werden können usw.
 
Um ehrlich mit BO zu sein, bin ich an einem Punkt stecken geblieben. Es gibt keine Stochastik für MT5 vom ClusterX-Projekt. Ich habe einen für 4, und ich werde versuchen, einen für 5 zu finden. Ich habe es nicht gefunden, ich werde versuchen, danach zu suchen, aber wenn ich es nicht finde, kann mir jemand bei der Übersetzung helfen.
Dateien:
ClusterX_Stochastic.mq4  13 kb
[Gelöscht]  
Mihail Marchukajtes:
Ich danke Ihnen für diese freundlichen Worte. Mit freundlichen Grüßen!!!! Ich habe lange darüber nachgedacht, ein Schulungsprogramm für den Aufbau von TS und maschinellem Lernen zu erstellen, da einige Leute nicht verstehen, wie man Geld verdient und was eine Handelsstrategie ist, wenn man handelt, welche Mittel als fester Gewinn betrachtet werden können usw.

Hör auf so sehr zu lachen :) jede Nachricht ist eine Perle und eine Kruste

 
Maxim Dmitrievsky:

Hör auf, so komisch zu sein :) jede Nachricht ist eine Perle und eine Kruste.

Kannst du denn nichts anderes tun als reden? Wie ein normales Kind, Hilfe mit der Stochastik. Ich werde dieses Werkzeug noch lange brauchen, aber ich kann nicht ohne es auskommen).

Wird es komisch sein? Hilfe ......

[Gelöscht]  
Mihail Marchukajtes:

Und abgesehen vom Geplapper, können Sie etwas tun? Wie ein normales Kind, Hilfe bei der Stochastik. Du wirst dafür sorgen, dass der Artikel in den nächsten Wochen erscheint, denn ich werde lange brauchen, um diesen Indikator zu säubern, und ich kann es nicht ohne ihn tun :-)

Wird es komisch sein? Hilfe......

Keine Angst, ich glaube nicht an diese Ideen. Ich habe meine eigene FAO
[Gelöscht]  
Mihail Marchukajtes:

Das Wichtigste ist, dass Sie sich nicht mit...di........ Weil ich euch Couch-Puper aus einer Meile Entfernung riechen kann.... Aber ich frage mich, was als nächstes passieren wird... Wer wird sich verhalten.... Wenn sich die Umstände ändern.

Was hat das damit zu tun? Man sagt Ihnen nur, was Sie falsch machen und dass es dort keine Fische gibt. Man muss flexibler sein und die Informationen aufnehmen, das Paradigma wechseln, das Weltbild erschüttern und so weiter.
1...729730731732733734735736737738739740741742743...3399
Neuer Kommentar