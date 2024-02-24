Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 731
keine Zeit für Handarbeit, zum Beispiel habe ich die ganze Zeit damit verbracht, mit meinen Händen zu handeln :) den Rest der Zeit habe ich die Intelligenz von Kakerlaken studiert, oder besser gesagt, von Würmern - die haben nur 300 Neuronen :) und alles, was sie können, ist ständig zu kauen und zu kacken...
Sie machen wahrscheinlich nur selten Trades, während ich auf M1 skaliere - ich versuche, auf jeder Welle zu handeln. Ich tätige alle 10 bis 30 Minuten einen Handel. Weniger oft ist langweilig.
Ja, ein paar Transaktionen pro Monat.
Jedenfalls wurde ich für einen Artikel auf BOO zugelassen, der sich nur an Händler wie Sie richtet...
Ich sitze zu Hause. Roboter-Handel... Langweilig...... zu tun????
Warum nicht boo spielen, während der Roboter handelt... Ja, klar, lesen Sie einfach meinen Artikel und legen Sie los.... :-)
Natürlich verstehe ich, dass 1 Mal nicht ein P... aber Sie haben bereits eine Tendenz oder Neigung
Nun... Das ist eine Statistik aus dem Handel der letzten Woche. Sie fangen an, eine Entschuldigungsrede vorzubereiten, denn mein Konto ist stetig gewachsen. Die Statistiken der Vergangenheit zeigen dies nicht. Aber wenn sich die Veränderung manifestiert. Ich erwarte von Ihnen persönlich eine Entschuldigung. Verstehen Sie das?
Ich werde das tun, ich habe sogar Blumen und eine Postkarte vorbereitet ))
Ansonsten ist es mir eigentlich egal, was du nicht kannst, denn du bist zu schlau. Ich interessiere mich nur für mein Ergebnis und meine Leistungen. Man hat Ihnen ein Werkzeug gegeben, und Sie haben es nicht richtig benutzt, sondern es in Ihren Händen verdreht und weggeworfen. Das ist also das Problem mit Ihnen und Ihrer Herangehensweise an den Markt. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie das gleiche Ergebnis erzielen. In den letzten zwei Wochen habe ich meinen Ansatz geändert, und das Ergebnis hat sich auch geändert. Also viel Glück!!!
Zumindest veröffentliche ich mein Signal im Gegensatz zu some..... Nun, das ist es ja gerade... zur Einsichtnahme....
Das ist großartig. Ich gebe Ihnen Bescheid, wann Sie sie abschicken können und vergessen Sie nicht, einen Bogen zu schicken: .....
ich warte schon lange darauf, dass sich jemand anmeldet (ich werde es gerne tun), also fordere ich sie auf, es schneller zu tun