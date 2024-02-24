Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2071
Das ist nicht die schlechteste Option :)))
Ich würde es nach einem Monat abschalten. Das wäre ja langweilig))
Ich trainiere mich selbst, den TS nicht zu berühren - das ist sehr schwierig.
Keine Antwort, nur ein Thema über Muster.
Hat Morse-Zickzack-Muster (lang - kurz, etc. 54 Muster)
Manchmal kann man sehen, wie sich gleiche Buchstabenkombinationen in einer Reihe abwechseln.
Und dies ist ein Histogramm der Ereignishäufigkeiten des langen und kurzen ZigZag-Arms (lang mit einem + Zeichen, kurz mit einem - Zeichen). Übrigens ist das Muster X seit langem bei den "langen" und bei den "kurzen" am häufigsten bei L und P zu finden.
Es ist gut, wenn alles für Sie funktioniert.
Ich habe nach einer Verbindung zwischen dem Muster und einer Entscheidung gesucht, nachdem ich es entdeckt hatte - ich habe festgestellt, dass die weitere Entscheidung zum Kauf oder Verkauf immer noch 50/50 ist,
Ich habe es mit kurzen Stopps versucht, ich habe mehr Gewinne erzielt als durch Stopp-Losses, aber die Anzahl der Geschäfte ist sehr gering, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich etwa 10 pro Jahr - ich glaube nicht, dass es statistisch gute Ergebnisse sind, wenn ich 3-4 Verluste von 10 Geschäften erhalte, der Rest sind Gewinne
ZZY: Ich habe versucht, mit Renko nach Mustern (Kombinationen, wie Sie sagten, Morsecode) zu suchen, was sogar noch schlechter war als mit ZigZag. Vielleicht weil Renko eine Verzögerung hinzufügt, um eine Entscheidung zu treffen, nachdem ein Muster gefunden wurde
Igor Makanu:
dass die weitere Entscheidung Kauf oder Verkauf lautet, steht es immer noch 50:50,
Ich war nicht auf der Suche nach einem Kauf oder Verkauf, sondern nach der Bedingung, dass das aktuelle Knie größer ist als das vorherige.
Ich war nicht auf der Suche nach Kauf oder Verkauf, sondern nach der Bedingung, dass das aktuelle Knie größer ist als das vorherige.
Ich teste alles mit dem MT-Strategietester - Sie erhalten das Ergebnis sofort (oder eher nicht)
Also, wer diese Strategie lehren wird, kann er verdienen, ich denke schon :) Ich kann eine Probe gießen - meine Kräfte zu versuchen, wenn Sie lehren können und teilen das Geheimnis - ich werde die Strategie in den Code zu teilen!
Im Wesentlichen auf 1 Indikator.
Zeigen Sie mir diese Informationen
Gut gemacht! Gut gemacht...
Ich denke, es ist besser, nicht nach einem Muster nach dem Muster zu suchen, sondern nach einem Rebound-Kurs im Zusammenhang mit diesem Muster zu suchen, es ist viel schwieriger zu formalisieren, aber es funktioniert meiner Meinung nach besser...
Es ist, als würde man dem Algorithmus beibringen, Aufträge zu bestimmten Preisen zu erteilen, je nach dem aktuellen Muster
Ich habe versucht, die Geschichte aus dem Artikel von saber zu trainieren, bei der sowohl die Mindesterwartung als auch die Zeit mit der Währung bekannt sind, das Ergebnis ist Null. Bislang schlagen die klassischen Systeme das MO
Wie definieren Sie lange und kurze Schultern?