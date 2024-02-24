Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2071

Aleksey Vyazmikin:

Das ist nicht die schlechteste Option :)))

Ich würde es nach einem Monat abschalten. Es wird langweilig sein)
 
Strategie-Tester-Bericht
Open-Broker (Build 2666)

Makler: JSC ''Otkritie Broker''.
Währung: RUR
Erste Einzahlung: 1 000 000.00
Hebelwirkung: 1:1
Ergebnisse:
Qualität der Geschichte: 56%
Bars: 1300167 Ticks: 5196255 Zeichen: 1
Reingewinn: 28 280.00 Absolute Inanspruchnahme des Saldos: 45.00 Absolute Inanspruchnahme nach Fonds 56.00
Gesamtgewinn: 168 573.00 Maximale Inanspruchnahme des Saldos: 2 010.00 (0.20%) Maximale Inanspruchnahme der Mittel: 2.044,00 (0,20%) 2 044.00 (0.20%)
Totalverlust: -140 293.00 Relative Inanspruchnahme des Saldos: 0.20% (2 010.00) Relative Inanspruchnahme der Mittel: 0.20% (2 044.00)
Rentabilität: 1.20 Erwartete Auszahlung: 3.85 Margin Level:
Erholungsfaktor: 13.84 Sharpe Ratio: 0.06 Z-Score: 3.41 (99.74%)
AHPR: 1.0000 (0.00%) LR-Korrelation: 0.97 OnTester Ergebnis: 0
GHPR: 1.0000 (0.00%) LR Standardfehler: 1 834.06
Gesamter Handel: 7345 Short Trades (% der Gewinner): 3650 (32.85%) Long Trades (% der Gewinner): 3695 (29.91%)
Gesamter Handel: 14690 Gewinnbringende Abschlüsse (% aller Abschlüsse): 2304 (31.37%) Verlustgeschäfte (% aller Geschäfte): 5041 (68.63%)
Größter profitabler Handel 639.00 Größter Verlusthandel: -227.00
Durchschnittlich profitabler Handel: 73.17 Durchschnittlicher Verlusthandel: -27.83
Maximale Anzahl von Dauergewinnen (Gewinn): 8 (360.00) Maximale Anzahl von kontinuierlichen Verlusten (Verlust): 23 (-565.00)
Max. kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Gewinne): 1 014.00 (6) Max. Dauerverlust (Anzahl der Verluste): -685.00 (17)
Durchschnittliche Dauergewinne: 1 Durchschnittliche kontinuierliche Verluste: 3


 
Wie definieren Sie lange und kurze Schultern?

