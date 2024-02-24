Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 739
und ist das Wort "Curvafitter" etwas Neurales?
Nein, es ist etwas Obszönes
So sehen Sie weniger Overfit und Ihr Modell in all seiner Pracht und seinem Elend.
Nun, also....... Sehen Sie sich das an... ba ba ba ba...
Und du machst weiter mit deiner Modellierung in tausend bar.....
Sie verstehen die physikalische Bedeutung der Verallgemeinerung nicht. Alles Geniale ist einfach. Ein Modell muss nicht kompliziert sein, und je einfacher es ist, desto besser... Viel Glück!!!!
Dies ist dasselbe Modell, das in der zweiten Woche läuft, und ja, es wurde mit 40 Punkten trainiert....
Sie verstehen die physikalische Bedeutung der Verallgemeinerung nicht. Alles Geniale ist einfach. Ein Modell muss nicht kompliziert sein, und je einfacher es ist, desto besser... Viel Glück!!!!
Dies ist übrigens das gleiche Modell, das in der zweiten Woche läuft, und ja, es wurde mit 40 Punkten trainiert....
Auch wenn Sie vielleicht ein viel cooleres Ergebnis haben als ich. Wo muss ich dann hin....
Sie können immer noch nicht verstehen, dass ich nicht ALLE Balken in einem Zeitraum einspeise, sondern nur eine bestimmte Anzahl, damit ich das Netz nicht mit unnötiger Arbeit auf unnötigen Balken belaste. Zum Beispiel in Asien oder bei Nacht. Aber Sie füttern es mit dem gesamten Markt und sorgen dafür, dass es immer auf dem Markt ist. Am Ende wird man also verarscht.
Aber ich sage es noch einmal. Der Gewinner dieser Auseinandersetzung wird derjenige sein, dessen Bilanzkurve auf dem richtigen Niveau wächst. .....
Dies ist immer noch das gleiche Modell, das in der zweiten Woche läuft, und ja, es wurde mit 40 Punkten trainiert....
Warten Sie 2 Monate, ich denke, das ist der Mindestzeitraum, den Sie brauchen, um sicherzustellen, dass alles richtig funktioniert. In dieser Zeit kann alles Mögliche passieren.
Warten Sie zwei Monate, ich denke, das ist die Mindestzeit, die nötig ist, um sicherzustellen, dass alles richtig funktioniert. In dieser Zeit kann alles Mögliche passieren.
Ich stimme zu, aber wer behält ein Modell so lange? Ich denke, dass diese Woche eine weitere Woche sein wird, höchstens eine weitere Woche und dann zum Umschulen......
Menschen, die gedankenlos einen größeren Stichprobenumfang fordern, sind Menschen, die durch den Grenzwertsatz verkrüppelt sind: Sie glauben unbewusst, dass ein größerer Stichprobenumfang die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Schätzungen wahr sind.
Und das merke ich auf der unterbewussten Ebene, denn in der Regel wissen all diese Leute, dass die Stichprobengröße keine Garantie von Pflaume ist.
Warum um alles in der Welt sollten wir etwas über die Zukunft aussagen, indem wir nicht-stationäres Rauschen schätzen?
Wenn wir überMihail Marchukajtes Modell sprechen, dann gibt es zwei Umstände, die wegen der Diskussion über den Stichprobenumfang außer Acht gelassen werden:
Eine Diskussion über den Stichprobenumfang ohne diese beiden Positionen ist ein Weg zu "Müll rein - Müll raus".
PS.
In der Medizin sind Stichprobengrößen von ein paar Dutzend Exemplaren durchaus üblich. Dennoch bilden die Statistiken, die sich aus solchen Stichproben ergeben, die Grundlage für Entscheidungen über den Einsatz von Arzneimitteln.
Und warum?
Denn bei der theoretischen Entwicklung eines Medikaments wird viel Mühe darauf verwendet, die Wirkung des Medikaments auf die Krankheit zu begründen.
Das Einzige, was uns unterscheidet, ist, dass wir alles in einen Topf werfen. Sehen Sie sich diesen Thread an: 99% über Perseptrons und fast nichts über Data Mining.
Übrigens, es ist das gleiche Modell, das in der zweiten Woche läuft, und ja, es wurde mit 40 Punkten trainiert....
Ich habe es für 3 Tage und es war +150%, dann wird der Markt ändern und so...
Der Prozentsatz der Einzahlung hat keine Bedeutung. Mein Kontostand ist gering, so dass dieser Parameter nicht in die Wertung eingeht, aber ansonsten ist der Gewinnfaktor wichtig. Es sind mehr als drei, was sehr gut ist. Mit einer Zwei ist es manchmal ok...
Die Woche ist noch nicht vorbei, also warten.....
Dobro Post!!!!
Ausgehend von der Idee, dass das Polynom selbst nicht wichtig ist, sondern die Methode, wie man es erhält, kann man das folgende Experiment durchführen.
Sie bereiten Ihren Datensatz von 100 Punkten vor. Sie reservieren ein OOS-Intervall, senden mir aber nur eine Spur. ALLE möglichen Eingänge und einige Ausgänge mit 0 und Einsen (wenn Ausgänge möglich sind).
Am Ende sollte die Tabelle 100 Spalten (das sind die Eingaben), 5-6 Spalten für die Ausgaben und insgesamt 100 Zeilen enthalten.
Ich baue Modelle und schicke sie Ihnen zu, sagen wir 10 Stück. Dann speichern Sie das Ergebnis dieser Modelle auf einem Traceplot und schicken ihn mir wieder zu. Ich sage Ihnen, welches der 10 Modelle funktioniert. Sie stellen ihn ein und führen ihn auf dem Abschnitt OOS....... aus, jedoch nur unter der Bedingung, dass Berichte auf untergeordneten Ebenen mit Diagrammen und Zahlen vorhanden sind. Maximal offenes Experiment...
Wie wäre es mit diesem Plan????