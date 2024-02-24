Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 734

Hallo!

Hier erfahren Sie, wie Sie ein neuronales Netz erstellen und trainieren.

Alexander Iwanow:

Hallo!

Nicht nötig, coole visuelle Demonstration!!!!

 

Zunächst einmal möchte ich Ihnen einen schönen Urlaub wünschen.... Mädchen... Und um die Diskrepanz zwischen Tester und Realität aufzuzeigen. OOC vom Montag 03.05.2018

Tester

Und entsprechend real.....

Mutter würde den Unterschied nicht kennen....

Da der Ausschuss vollständig auf Signale umgestellt hat. Die Aussage "Ich weiß es nicht" schließt alle Positionen aus und bleibt unentschieden. Die Zahl der Geschäfte ist zurückgegangen, aber die Qualität ist gleich geblieben.

Es ist klar, dass das obige Beispiel kein Indikator ist. Die Anzahl der Trades steigt auf Kosten von zwei Trades, aber die Zeit wird es zeigen. Die Hauptsache ist, dass die Volatilität nicht versagt hat.



P.S. Diese Art des Gleichgewichtsausgleichs wird erreicht, wenn die bösen Hände dorthin gehen, wo sie nicht hingehören.....

 

Ich freue mich aufrichtig für Sie... Mädchen und kann nicht anders, als sie an einem so festlichen Tag zu unterstützen :-)


Alles Gute zum 8. März!


 
Eine Form des Humors, die nur von Männern verstanden wird. Normalerweise gratulieren sich nur Menschen, die sich geistig nahe stehen, auf diese Weise. Dieser Thread hat uns alle zusammengebracht... also sei nicht nachtragend!!!!!
 
Das ist schön.


p.s. Wenn ein einziger Handel alle Gewinne der vorangegangenen Wochen auffrisst oder die Stopps einen nach dem anderen einfangen und Sie das Gefühl haben, dass der Handel Sie beobachtet und den Kurs gegen Sie laufen lässt - dann fühlt es sich nicht so an. Forex verzeiht keine Gewinne.

 
p.s. wenn ein einziger Handel alle Gewinne der vorangegangenen Wochen mitnimmt,

Das bedeutet, dass Sie ein beschissenes MM haben.

 
p.s. Wenn ein einziger Handel alle Gewinne der vorangegangenen Wochen auffrisst oder die Stopps einen nach dem anderen einfangen und Sie das Gefühl haben, dass der Handel Sie beobachtet und den Kurs gegen Sie laufen lässt - dann fühlt es sich nicht so an. Forex verzeiht keine Gewinne.

Vernünftig und sehr ernüchternd. Besonders beliebt. "Forex verzeiht keine Gewinne" Direkt in der Lücke.... Es ist nicht ungewöhnlich, dass man auf so etwas stößt und eine Einzahlung verliert. Also füge ich hinzu.

"Geld liebt die Stille" .... Ich gehe zu vodopole, weil ich glaube, dass sie jetzt auf mich zukommen....

Maxim Dmitrievsky:

Wer wechselt so die Gewichte, was ist das überhaupt? :) Sowjetische Backpropagation oder was

Deshalb habe ich nach einer Formel gefragt...

