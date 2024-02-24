Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3315

Neuer Kommentar
 
Renat Akhtyamov #:

Max, du bist der Einzige in deinem privaten Buch.

Sagt Ihnen Ihr eigenes abstraktes Denken, was das Wort "Forum" bedeutet?

Hier musst du in der Lage sein, nachzugeben und deine Fehler einzugestehen, d.h. in der Gesellschaft von Menschen zu sein, von denen du praktisch nichts weißt, die aber vielleicht ein Vielfaches mehr wissen als du.

Maksimka muss in den Urlaub fahren, lasst uns einen Saba für einen modernen Computer besorgen, Maksimka für Aloha Beach

 
Maxim Dmitrievsky #:
Ich habe mit Sanych gesprochen, woher kommst du, bekommst du nicht genug Aufmerksamkeit?
Lehrer :))) redet unter euch.

Halt, wo willst du hin? Alle sind dumm, nur ihr nicht, also müsst ihr die Fragen beantworten.

Was ist das? Was ist das für ein roter Fleck da drüben? Es ist rund, rot, da unten.


[Gelöscht]  
Bestätigt jeder die falsche Interpretation von Sanych, dass Lehrer gleichbedeutend mit Noten ist?
Oder brauchen wir noch ein paar Verbote, um die Wahrheit herauszufinden.
[Gelöscht]  
Andrey Dik #:

Bleiben Sie, wo Sie sind. Alle außer dir sind dumm, also bist du derjenige, der die Fragen beantwortet.

Was ist denn das? Was ist das für eine rote Röte da drüben? Es ist rund, rot, da unten.

Ich werde verbannt, wenn ich das beantworte.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ich werde verbannt, wenn ich antworte.
Keine Sorge, du wirst nicht verbannt. Das ist kein Busen. Was ist es dann?
[Gelöscht]  
Andrey Dik #:
Keine Sorge, du wirst nicht verbannt werden. Es ist kein Busen. Was ist es dann?
Ein guter Toastmaster, und interessante Wettbewerbe.
 
Andrey Dik #:
Keine Sorge, du wirst nicht verbannt werden. Es ist kein Busen. Was ist es dann?

Sieht aus wie eine Geschlechtsumwandlung.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Ein guter Toastmaster, und die Wettbewerbe sind interessant.
Sie wissen die Antwort ganz genau, aber Sie werden sie nicht laut aussprechen, weil die Antwort viele Dinge, die Sie vorher gesagt haben, durchstreichen wird.
 
lynxntech #:

sieht aus wie eine Geschlechtsumwandlung

In der Tat ähnlich, aber in MO zeigt und bedeutet diese Grafik etwas anderes).
[Gelöscht]  
Andrey Dik #:
Du kennst die Antwort ganz genau, aber du sagst sie nicht laut, weil die Antwort viele Dinge, die du vorher gesagt hast, aushebeln würde.
Ich weiß nicht, wovon du redest, das ist wieder Unsinn.
Du hast dir bereits von anderen, die MOs sind, bestätigen lassen, dass du an etwas völlig Falsches denkst.
Wie oft kann man sich noch im Kreis drehen?
1...330833093310331133123313331433153316331733183319332033213322...3399
Neuer Kommentar