Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3315
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Max, du bist der Einzige in deinem privaten Buch.
Sagt Ihnen Ihr eigenes abstraktes Denken, was das Wort "Forum" bedeutet?
Hier musst du in der Lage sein, nachzugeben und deine Fehler einzugestehen, d.h. in der Gesellschaft von Menschen zu sein, von denen du praktisch nichts weißt, die aber vielleicht ein Vielfaches mehr wissen als du.
Maksimka muss in den Urlaub fahren, lasst uns einen Saba für einen modernen Computer besorgen, Maksimka für Aloha Beach
Ich habe mit Sanych gesprochen, woher kommst du, bekommst du nicht genug Aufmerksamkeit?
Halt, wo willst du hin? Alle sind dumm, nur ihr nicht, also müsst ihr die Fragen beantworten.
Was ist das? Was ist das für ein roter Fleck da drüben? Es ist rund, rot, da unten.
Bleiben Sie, wo Sie sind. Alle außer dir sind dumm, also bist du derjenige, der die Fragen beantwortet.
Was ist denn das? Was ist das für eine rote Röte da drüben? Es ist rund, rot, da unten.
Ich werde verbannt, wenn ich antworte.
Keine Sorge, du wirst nicht verbannt werden. Es ist kein Busen. Was ist es dann?
Keine Sorge, du wirst nicht verbannt werden. Es ist kein Busen. Was ist es dann?
Sieht aus wie eine Geschlechtsumwandlung.
Ein guter Toastmaster, und die Wettbewerbe sind interessant.
sieht aus wie eine Geschlechtsumwandlung
Du kennst die Antwort ganz genau, aber du sagst sie nicht laut, weil die Antwort viele Dinge, die du vorher gesagt hast, aushebeln würde.