Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3303
Ich denke, es ist komplizierter. Zum Beispiel gibt es einen Expert Advisor im Market, der bei echten Ticks und bei vom Tester generierten Ticks unterschiedliche Ergebnisse anzeigt. Es ist nicht möglich, die Gründe dafür zu ergründen.
Laden Sie den Expert Advisor herunter, deaktivieren Sie die Aktualisierungen und überprüfen Sie ihn in einer Woche mit frischen Ticks.
Oder verschieben Sie die Zeit in der Historie, es muss einen Haken geben.
Dieses Adjektiv führt mich in die Irre.
Auf den generierten Ticks - ein Gral, auf echten Ticks - eine Pflaume.
Tja, und im realen Handel wird es ein Drain sein, weil die Bedingungen dafür noch härter sindDer Markt kann nicht geändert werden. Sie werden immer Bilder kaufen, nicht normale TS :)
Das ist nicht der Punkt. Die ursprüngliche Frage bezog sich auf die Pflaume beim Hinzufügen von Spread. Und hier ist es noch komplizierter - der Spread ist da und graalit, aber es wird generiert.
Woher weiß man, dass es graalit ist? Die Demoüberwachung ist nicht so gut. Aber die Bilder aus dem Toaster sind schön.Es ist eine regelmäßige Zecke Gral, sie arbeiten auf der OOS zu.
normales Teakholz Gral, sie funktionieren auch auf dem OOS
Der Backtest-Handelsverlauf wurde beobachtet. Schwamm drüber.
Wird es Ihnen nicht langweilig ... ?
Jeder Makler oder Händler mit einer großen Einzahlung, wird jede Ihrer neuronalen Netze zu vernichten!
Ja, im Forex).
Ich habe es herausgefunden, es war die Eigenheiten der automatischen Aufteilung auf kleinere tf.
Ich bin überrascht, dass Sie überrascht sind.
Vor etwa 10 Jahren, als ich meinen ersten Roboter in MQL5 entwickelte, machte ich Millionen mit dem Tester. Aber da ich es unglaublich fand, begann ich zu suchen, was falsch war.
Damals wusste ich nicht, dass "Every Tick" keine echten Ticks sind, sondern generierte Ticks. Diese Website verfügt über einen Algorithmus und Schemata zur Erzeugung dieser Ticks.
Zu dieser Zeit sammelten die Broker noch keine Tick-Werte. Und ich habe es selbst gemacht. Ich sammelte echte Ticks und speicherte sie portionsweise in Dateien für etwa 6 Monate. Ich habe sie auf das Testgerät angewendet und ein völlig anderes Bild erhalten.
Der Spread hat nichts damit zu tun, wenn es sich nicht um HFT-Handel oder Scalper handelt.
Bei der Optimierung der Einstellungen ist es nicht schwer, eine solche Kombination von Parametern zu finden, bei der der Roboter beginnt, synchron mit den generierten Ticks zu arbeiten.
D.h. er fängt das Muster der Tickgenerierung ein, wie hier:
Ich denke, jeder kennt das.