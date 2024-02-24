Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2993
Mit R ist sehr interessant, um die Ergebnisse zu sehen, die im realen Handel angewendet werden können. Und alle einige Experimente, .... Einige podelucha catbust aus einer Kolchose namens Yandex .....
Es besteht ein großer Bedarf an Artikeln mit professionellen Tools.
Ein Modell mit onnx erstellen, ansonsten wird so etwas nicht unbedingt benötigt, wie integrieren? Oder portieren Sie trainierte Modelle nach mql.
Nicht viel Nutzen für wen?
Es ist nur eine Geschichte darüber, wie man TC mit Hilfe von MO bauen kann, nicht offensichtlich, nicht Standard, aber interessanter Ansatz, und sogar funktionierend....
Er richtet sich an ein Publikum, das sich mit MO-Technologien auskennt und über Erfahrung verfügt....
wer braucht sie dringend?
Machen Sie eine Gliederung des Artikels und schicken Sie sie an Rashid. IMHO, wenn es nur R oder viel mehr als mql5 sein wird, werden sie höchstwahrscheinlich ablehnen.
mql wird überhaupt nicht sein...
in dem Artikel geht es um das Konzept und das Ergebnis der Tests, aber nicht um die Implementierung.
Und der Code dort wird minimal sein, die Idee steht im Vordergrund.
Nun, niemand, niemand hier schreibt über R-Bots.Nun, wenn es eine Idee ist, stimme ich mit Ja.
Benutzt jemand die interaktiven Grafiken von Plotly in Python oder R?
Ich habe es mir vor ein paar Jahren angesehen, es gefiel mir überhaupt nicht, aber jetzt habe ich es mir genauer angesehen, es sieht ziemlich gut aus.
https://plotly.com/r/candlestick-charts/
Komm schon, es ist kaum interessant für Methaquots... sie haben andere Ziele.