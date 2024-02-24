Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2999
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Verdrehen Sie absichtlich jeden Beitrag? Ist das eine Art von Selbstverherrlichung? Bitte verderben Sie nicht die ohnehin schon schlechte Meinung von r-users. Oder sagen Sie mir, für wen arbeiten Sie? Die Frage bezog sich auf Tsos. Oder besser gesagt, um Ressentiments.
Ja, nun, hier ist eine Kopie des Beitrags. Wo ist das C.O.C.?
Ich werde ein Wort für Matlab einlegen. Nach Matlab ist Python schwerfällig und unpraktisch. Es ist wie Linux nach Windows, alles scheint zu funktionieren, aber es gibt immer ein paar kleine nervige Bugs. Jedermanns Lieblings (Sarkasmus) Spektralanalyse in Python ist schwer zu finden.
Aber wir müssen zugeben, dass Python zu einem Industriestandard im maschinellen Lernen geworden ist, es ist die Zukunft und all das.
.
Viel Glück für Sie!
Hmmm, ja, hier ist eine Kopie dieses Beitrags. Wo ist die DSP?scipy.org und ein Haufen anderer Bibliotheken auf Google, es gibt eine Menge davon
.
Viel Glück für Sie!
Matlab, Python, R. Dies sind nur Werkzeuge, um ein Produkt zu erstellen.
Wird es einen Artikel geben?)
Ich weiß es nicht, es liegt nicht nur an mir.
Der Handel ist meine Priorität.
Wahrscheinlichkeiten von AMO in Clustern
ein bisschen mit DSP die ML-er ärgern :-)) und sie nehmen es als selbstverständlich hin und reagieren komisch
Obwohl logischerweise alle drei Dinge (DL/ML, DSP und NN) zusammenarbeiten sollten. Der erste bestimmt aus der historischen Analyse, was Rauschen/Signal ist, der zweite entfernt das Rauschen in Echtzeit, der dritte hebt das Signal sofort hervor. Oder es muss ein Live-Händler anstelle eines der drei eingesetzt werden.
Hat jemand versucht, Faltungen der Zeitreihen durchzuführen?
ein kleiner Scherz mit DSP " necken die sturen ML-Jungs :-) und sie werden geführt und reagieren amüsant
Obwohl logischerweise alle drei Dinge (DL/ML, DSP und NN) zusammenarbeiten sollten. Der erste bestimmt aus der historischen Analyse, was Rauschen/Signal ist, der zweite entfernt das Rauschen in Echtzeit, der dritte hebt das Signal sofort hervor. Oder es muss ein Live-Händler anstelle eines der drei eingesetzt werden.
es ist unethisch, einen Teil des Dialogs mit den wahren Gläubigen von Tsos zu überspringen und dann wieder Fantasien aus der Welt der rosa Ponys zu äußern :)
Es ist unethisch, einen Teil des Dialogs mit tsos wahren Gläubigen zu überspringen und dann wieder Fantasien aus der rosa Ponywelt zu äußern :)
es gibt nicht nur Gedanken in diesem Thema, die Ihnen persönlich gefallen.
Ethiker stören sich an dem Wort tsos ?
COC