Maxim Dmitrievsky #:
Verdrehen Sie absichtlich jeden Beitrag? Ist das eine Art von Selbstverherrlichung? Bitte verderben Sie nicht die ohnehin schon schlechte Meinung von r-users. Oder sagen Sie mir, für wen arbeiten Sie? Die Frage bezog sich auf Tsos. Oder besser gesagt, um Ressentiments.

Ja, nun, hier ist eine Kopie des Beitrags. Wo ist das C.O.C.?

Rorschach#:

Ich werde ein Wort für Matlab einlegen. Nach Matlab ist Python schwerfällig und unpraktisch. Es ist wie Linux nach Windows, alles scheint zu funktionieren, aber es gibt immer ein paar kleine nervige Bugs. Jedermanns Lieblings (Sarkasmus) Spektralanalyse in Python ist schwer zu finden.

Aber wir müssen zugeben, dass Python zu einem Industriestandard im maschinellen Lernen geworden ist, es ist die Zukunft und all das.

scipy.org und einen Haufen anderer Bibliotheken auf Google, es gibt eine Menge davon
.
Hier sitzen hauptsächlich nicht-professionelle Programmierer, so dass es eine Verschwendung ist, sich ihre Argumente anzuhören. Einem schlechten Tänzer, wie man sagt :)




Viel Glück für Sie!

 
mytarmailS Ergebnisse von Tests dieser Ideen zu sprechen?
Matlab, Python, R. Das sind nur Werkzeuge für die Erstellung eines Produkts.
Der Punkt ist das Produkt, nicht die Technologie

Sobald das Produkt erstellt ist, muss es noch in mql umgeschrieben werden.
СанСаныч Фоменко #:

Und dir auch viel Glück, du wirst es brauchen, wenn du nach tsos in dieser Bibliothek und in der Post suchst, so wie es aussieht :)
mytarmailS #:
Matlab, Python, R. Dies sind nur Werkzeuge, um ein Produkt zu erstellen.
Der Punkt ist das Produkt, nicht die Technologie

Sobald das Produkt erstellt ist, muss es noch in mql umgeschrieben werden.
Wird es einen Artikel geben?) Ich kann über neue Ansätze schreiben, aber es tut mir ein bisschen leid, das zu teilen, ich kann erst einmal selbst damit schlafen.
Das ist der Grund, warum onnx diskutiert wurde, denn manchmal ist es notwendig, auf Bots zu übertragen, um die Bequemlichkeit. Später kann ich bereits trainierte Bots im onnx-Format für Tests diskontieren.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Wird es einen Artikel geben?)

Ich weiß es nicht, es liegt nicht nur an mir.

Der Handel ist meine Priorität.

 

Wahrscheinlichkeiten von AMO in Clustern

 

ein bisschen mit DSP die ML-er ärgern :-)) und sie nehmen es als selbstverständlich hin und reagieren komisch

Obwohl logischerweise alle drei Dinge (DL/ML, DSP und NN) zusammenarbeiten sollten. Der erste bestimmt aus der historischen Analyse, was Rauschen/Signal ist, der zweite entfernt das Rauschen in Echtzeit, der dritte hebt das Signal sofort hervor. Oder es muss ein Live-Händler anstelle eines der drei eingesetzt werden.

 
Aleksey Vyazmikin # :
Hat jemand versucht, Faltungen der Zeitreihen durchzuführen?
So etwas wie das hier? https://boostedml.com/2020/04/1-d-convolutional-neural-networks-for-time-series-basic-intuition.html
Maxim Kuznetsov #:

ein kleiner Scherz mit DSP " necken die sturen ML-Jungs :-) und sie werden geführt und reagieren amüsant

Obwohl logischerweise alle drei Dinge (DL/ML, DSP und NN) zusammenarbeiten sollten. Der erste bestimmt aus der historischen Analyse, was Rauschen/Signal ist, der zweite entfernt das Rauschen in Echtzeit, der dritte hebt das Signal sofort hervor. Oder es muss ein Live-Händler anstelle eines der drei eingesetzt werden.

es ist unethisch, einen Teil des Dialogs mit den wahren Gläubigen von Tsos zu überspringen und dann wieder Fantasien aus der Welt der rosa Ponys zu äußern :)

 
Maxim Dmitrievsky #:

Es ist unethisch, einen Teil des Dialogs mit tsos wahren Gläubigen zu überspringen und dann wieder Fantasien aus der rosa Ponywelt zu äußern :)

es gibt nicht nur Gedanken in diesem Thema, die Ihnen persönlich gefallen.

Ethiker stören sich an dem Wort tsos ?

COC

