Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2990
Ich bin einfach allergisch gegen Kiffer.
Ich fürchte, es gibt keine anderen. Jahrelange Zeitverschwendung und niemand hat etwas Substanzielles erreicht. Und trotzdem. ist das ein Zeichen für was? Jeder treibt seine eigene Agenda voran, die hoffnungsvoll erscheint. Das ist der Grund, warum wir nicht einer Meinung sind.
Der Kunde hat höchstwahrscheinlich eine bessere Lösung in Bezug auf Geld gefunden, nicht eine bessere Lösung für das Problem (d. h. er hat die Finanzierung eingestellt oder das Unternehmen verkauft).
Es ist unwahrscheinlich, dass sie einen übermäßig hohen Betrag für das verlangt haben, was schließlich an die Öffentlichkeit gelangte. Außerdem ist es ein Gasunternehmen. Da steckt eine Menge Geld drin. Es können die besten Lösungen gewählt werden.
Und was gefällt Ihnen nicht an digitalen Lernumgebungen))))
DSP beinhaltet eine Menge komplexer Mathematik, die viele ihrer Anhänger nicht kennen und die auf dem Markt kaum Anwendung findet. Wir alle wissen sehr gut, dass es immer auf "Zerlegen wir den Preis in eine Fourier-Reihe" hinausläuft. Das war z.B. zu Zeiten von Cyberpower der Fall).
In der Regel weiß keiner dieser Genossen, dass nicht der Preis in Fourierreihen zerlegt werden sollte, sondern der ACF. Und diejenigen, die es wissen, verstehen, warum es bei Preisen keinen Sinn macht.
DSP - Oszilloskop, Lötkolben, Fourier-Reihe.
UdSSR - Stalin, Beria, Gulag.
Das ist alles, was man versteht...
Nur ein Scherz))))) Natürlich hat außerhalb der Physik die Signalverarbeitung durch statische Formeln keine Chance, oder wenn Variablen nicht richtig beschrieben oder formuliert sind, wie in unserem Fall eben, eine Person oder eine Gruppe von Menschen noch nicht formalisiert wurde, hat die Signalverarbeitung ihrer Handlungen noch keine Chance.))))))
Nun, hier ist es, als ob zu verstehen, mit welcher Präzision die Variablen formuliert werden sollten, dass das Signal aus diesen Variablen signifikant wäre, in Bezug auf die Menschen, wie es zu bewerten. Bis jetzt gibt die Digitalisierung von zufällig ausgewählten Signalen Ausreißer, die gleiche Renaissance und andere Unternehmen. Aber es gibt noch keine Wissenschaft.
Nun, hier ist es, als ob zu verstehen, mit welcher Genauigkeit die Variablen formuliert werden sollten, so dass das Signal aus diesen Variablen wäre signifikant, im Hinblick auf die Menschen, wie es zu schätzen. Bisher gibt die Digitalisierung von zufällig ausgewählten Signalen Ausreißer, die gleiche Renaissance und andere Unternehmen. Aber es gibt noch keine Wissenschaft.
Zunächst einmal müssen Sie verstehen, dass 99,9 % der verwendeten Indikatoren, einschließlich der DSP-Hasser, handwerkliche/ineffiziente Tiefpass- oder Hochpassfilter sind....
Sie machen DSP handwerklich, aber gleichzeitig hassen sie es... Und alle "genialen Ideen" zum Einsatz von Indikatoren (handwerkliche LF, FHF), die einem erfahrenen Indikator-Anwender einfallen können, wurden schon vor 70 Jahren in bester Weise umgesetzt....
Wenn es wenigstens dieses Verständnis gäbe, wäre es schön...
Ich spreche nicht von dem Verständnis, dass die Neuronik das gleiche digitale Filter ist, nur komplexer,
und ich spreche nicht von der sehr vielschichtigen Bedeutung von "Filtern".
Es gibt auch das große, alles erklärende Theorem von Kotelnikow. Es kann auch in den Errungenschaften der UdSSR niedergeschrieben werden.
Anstatt zu meckern, kann man zum Beispiel darüber nachdenken, warum Kotelnikovs Theorem für die Preise keinen Sinn macht.
DSP arbeitet mit Signalen, die durch stationäre (höchstens quasi-stationäre) Zufallsprozesse beschrieben werden. Die Preise werden nicht durch solche Modelle beschrieben. Wären die Preise stationär, wären alle Händler schon vor langer Zeit Billionäre geworden - das ist eine einfache Sache, die man sich vor Augen halten sollte.
Die Filterung ist kein Vorrecht der COC, sondern ein Spezialfall dieser Wissenschaft, der sich nicht immer für Preise eignet.
DSP ist ein riesiges Gebiet der digitalen Informationsverarbeitung...
Und Sie haben darüber in Ihrem eigenen, sehr engen Verständnis geschrieben.
Das ist so, als würden Sie schreiben, dass die Datenwissenschaft mit Signalen arbeitet, die durch stationäre...... beschrieben werden.
Um das klarzustellen... ein Signal ist KEIN Radiogramm eines Oszilloskops, sondern jede Information in digitaler Form.
Und was ist der Unterschied zwischen DSP und Mo, gut, Signalverarbeitung durch diskrete Logik mit Gewichten und Feedback, können Sie ein paar Schichten auf Trigger zu implementieren. Als ob die Essenz des Arguments ist nicht klar. Natürlich, in den traditionellen Varianten 80s tsos wird nicht funktionieren. Aber heutzutage wird MO auch für die Verarbeitung von physikalischen Prozessen verwendet, und warum ist es keine digitale Signalverarbeitung?