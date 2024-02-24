Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2995
Ich zitierte
Ich konnte weder aus Ihrem Zitat noch aus dem Artikel selbst etwas Fantastisches oder Fantasievolles herauslesen.
Sehen Sie sich die Rangliste der Sprachen auf Hubra an.
Sie haben Recht...
aber Python ist für allgemeine Zwecke, und R ist für Statistik und MO,
Du vergleichst sie nicht objektiv,
Du musst die Nische von Python in Statistik und MO mit R vergleichen,
nicht Python für alles und R nur für Statistik...
Finden Sie Leute, die jeden Tag mit Daten arbeiten, die sowohl Python als auch R jeden Tag benutzen, und fragen Sie sie - wenn Sie nur eine Sprache wählen müssten, welche würden sie behalten.
Sie werden unangenehm überrascht sein...
Was soll ich sagen, selbst hier in diesem Thread gibt es mehr Leute, die in R als in Python schreiben, und wie viele davon waren von Anfang an dabei, die schon lange nicht mehr hier sind, sogar der Ersteller dieses Threads schrieb in R....
Ich wollte nicht, dass dies zu einem Streit darüber wird, welches Japon besser ist, aber es ist wohl zu spät...
Rangfolge bei wem?
Python ist eine Allzwecksprache, deren Hauptnutzer Website-Entwickler sind.
R (früher gab es noch andere) ist derzeit die einzige Fachsprache für Statistik, die von einem professionellen Team, darunter Microsoft, unterstützt wird. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Dokumentation für alle Pakete, einschließlich der MO-Pakete. Apropos Dokumentation: Das Schöne an R ist, dass jedes Paket einen Link zu einer Beschreibung des Algorithmus enthält, den es implementiert.
Für Sie ist HABR der Maßstab für Sprachen-Rankings?
Überrascht...
Unter wem?
Ich würde einen Versionszoo hinzufügen. Diejenigen, die es kennen, werden wissen, worum es geht.
Es macht keinen Sinn, wieder auf Vergleiche zurückzugreifen. Sie müssen beide verwenden.
Kaggle ist die Benchmark?
in unserem Geschäft geht es vor allem darum, schön zu handeln... ))
233 und 32, ein Unterschied von mehr als sieben Mal....
Da haben Sie es also....
Ich würde mich an Ihrer Stelle schämen.
Vergleichen Sie, indem Sie den Code der Bibliotheken in Betracht ziehen.