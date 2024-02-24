Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2986
Je früher die Initiative ergriffen wird, desto eher wird die Suche nach Fehlerbehebungen beginnen.
Worin sehen Sie den Vorteil solcher Modelle? Haben sie besser abgeschnitten als andere? Sind sie theoretisch widerstandsfähiger gegen Änderungen der Eingabedaten?
Die Einfachheit der Implementierung und die Leichtigkeit des Umlernens/Selbstlernens, wenn man einfach neue Zeilen hinzufügen und alte löschen kann.
Es gibt auch viele Nachteile - zum Beispiel funktioniert es nicht gut bei einer großen Anzahl von Attributen. Aber für eine erste Bewertung der Nützlichkeit von Merkmalen ist es gut geeignet.
Das Interesse an einem lokalen Analogon von Bäumen rührt daher, dass sie sich besser für diskontinuierliche Muster eignen, während KNN und LWLR besser für kontinuierliche Muster geeignet sind. Man möchte sozusagen einen vollständigeren Satz von Werkzeugen haben.
Warum nicht? Wir sollten bald ein solches Beispiel veröffentlichen.
Das ist großartig!
Bislang kam die Idee auf, solche Modelle anstelle von Prädiktoren zu verwenden. In diesem Fall sollten die Modelle nicht sehr viele Beispiele enthalten, sondern eher einige geclusterte Bereiche. Ein Dutzend solcher Modelle könnte etwas....
Das einzige, was ich im russischsprachigen Raum gefunden habe, ist nur eine Ankündigung über den Verkauf dieses Buches in St. Petersburg, aber wie Sie in der Ukraine verstehen, kann ich es jetzt im Rahmen der aktuellen Ereignisse nicht senden
* Ihr seid alle kluge Leute in diesem Zweig des Forums, wahrscheinlich haben einige von euch es gelesen - vielleicht hat jemand ein pdf dieses Buches in russischer Sprache? :)
Bitte helfen Sie bei der Suche nach einem Buch in russischer Sprache "Spectral analysis of time series in economics" von K. Granger und M. Hatanaka
Ich konnte dieses Buch nicht speziell finden, aber... :
"Spectral Analysis of Time Series" kostenloser Download. Digitale Bibliothek. LibCats Buchsuche
Ich konnte dieses spezielle Buch nicht finden
Und ich brauche dieses Buch - mein Lehrer hat es mir empfohlen
Aber danke für den Link, ich kannte diese Seite nicht.
Ich habe bereits eines gefunden.
Spektralanalyse wirtschaftlicher Zeitreihen : Granger, C. W. J. (Clive William John), 1934-2009 : Kostenloses Herunterladen, Ausleihen und Streamen : Internet Archive
Es ist eine stark gekürzte Version, sogar ohne vollständiges Inhaltsverzeichnis. Bei Google Books sind Sie besser aufgehoben.
Oder die Vollversion, aber für Geld (oder kostenlosen Zugang durch eine Universität) hier.
Aber nach dem Inhaltsverzeichnis zu urteilen, ist es ein ziemlich schwieriger Matan.
Die Integrale sind kumulative Summen über einen bestimmten Zeitraum.
Die Formeln sind einfach, lassen Sie sich von ihnen nicht einschüchtern.
DSP ist eine gute Sache in den richtigen Händen: