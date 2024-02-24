Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2977

Neuer Kommentar
[Gelöscht]  
Aleksey Vyazmikin #:

Ich bin es leid zu erklären, dass das Beste" oft nicht die beste Wahl ist.

Statt Fragen - Aussagen - als ob wir es mit Religion zu tun hätten....

Sie haben einen spezifischen Ansatz mit spezifischer Terminologie, die Leute sind nicht bereit, Platz auf ihrer Festplatte für solche Informationen zu opfern, ohne das Ergebnis zu verstehen. Ich sehe den Ausweg darin, entweder einen ausführlichen Artikel zu verfassen, um Enthusiasten zu finden, die (höchstwahrscheinlich) sofort damit anfangen, dies auf dem Markt zu pushen 😀, oder jemanden als Gesellen ein wenig zu bezahlen. Oder einen Studenten für eine Stange Wurst.

Hier ein Beispiel aus meinem letzten Artikel über Metamodelle selbst. Wie viele Leute schrieben mit Vorschlägen und Verbesserungen, Ideen? Null :) und es gibt ein fertiges TC. Wie viele haben es angenommen und nutzen es? Wenigstens einige, ohne Rückmeldung.

Es ist generell eine sehr schwierige Frage, wenn man etwas macht und dann Angst hat, es öffentlich zu machen, damit man nicht als Trottel dasteht. Gleichzeitig möchte man aber auch Hilfe haben. Hier gibt es 1000 Drachen für eine Mutter Teresa, sie werden dich einfach auffressen. Das ist so ein spezielles Betätigungsfeld. Dann bist du auf dich allein gestellt.)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Sie haben einen spezifischen Ansatz mit spezifischer Terminologie, die Leute sind nicht bereit, Platz auf ihrer Festplatte für solche Informationen zu opfern, ohne das Ergebnis zu verstehen. Ich sehe den Ausweg darin, entweder einen ausführlichen Artikel zu verfassen, um Enthusiasten zu finden, die (höchstwahrscheinlich) sofort damit anfangen, dies auf dem Markt zu pushen 😀, oder jemanden, der als Geselle ein wenig zahlt. Oder einen Studenten für eine Stange Wurst.

Im konkreten Thema verwende ich irgendwie den Begriff "Quanten-Cutoff" aus dem Off-Topic, der einfach den Bereich der Prädiktorenwerte meint. Wie der Begriff zustande kam - ursprünglich aus einer Quantentabelle, die den Prädiktor durch eine Quantisierungsformel teilt.

Es ist schwierig, hier einen sinnvollen Artikel zu schreiben - es ist nicht klar, was man schreiben soll, was nicht schon anderswo beschrieben ist. Und womit man ihn füllen soll - mit vergleichenden Tests oder logischen Berechnungen. Die Logik muss durch Formeln gestützt werden, was ich nicht tun kann.

Um einen intelligenten Schüler zu nehmen - ja, es wäre gut , wenn er das Wesentliche verstehen würde, nicht nur Formeln. Haben Sie Erfahrung damit, eine solche Person zu finden?

Maxim Dmitrievsky #:
Hier ist ein Beispiel für meinen letzten Artikel über Metamodelle selbst. Wie viele Leute schrieben mit Vorschlägen und Verbesserungen, Ideen? Null :) und es gibt ein fertiges TC. Wie viele haben es angenommen und benutzen es? Wenigstens einige, ohne Rückmeldung.

Es gibt nur ein sehr kleines Zielpublikum für Python-Artikel. In diesem Sinne, Dmitriy mit seiner Reihe von Artikeln - klicken Sie in den Tester und erhalten Sie das Ergebnis. Auf die Idee selbst - versuchen, Screening nicht von 0,5, sondern von 0,35 zu tun - dh TN, wo es mit hohem Vertrauen eingestuft wird, und vorzugsweise auf die Kontrolle, um die Ausbildung der Probe zu stoppen.

Maxim Dmitrievsky #:
Es ist generell eine sehr schwierige Frage, wenn man etwas tut und dann Angst hat, es öffentlich zu machen, damit man sich nicht als Trottel entpuppt. Gleichzeitig möchte man aber auch, dass einem geholfen wird. Hier gibt es 1000 Drachen für 1 Mutter Teresa, die fressen dich einfach auf. Das ist so ein spezielles Betätigungsfeld. Dann bist du auf dich allein gestellt.)

Wenn ich auch nur 3000 Zeilen Code poste, Hilfsklassen nicht mitgerechnet, wer wird sich damit beschäftigen? Deshalb schien es, als hätte ich speziell nach Metriken gefragt, die die Stichprobe charakterisieren, mit der Spezifikation - innerhalb des Quantensegments eines Prädiktors, aber wir sind wieder zur Diskussion über Quantentabellen und deren Nutzen gesprungen.

[Gelöscht]  
Aleksey Vyazmikin #:

Um einen intelligenten Schüler zu bekommen - ja, es wäre gut, wenn er oder sie das Wesentliche versteht, nicht nur Formeln. Haben Sie Erfahrung damit, eine solche Person zu finden?

Es gibt nur eine sehr kleine Zielgruppe für Python-Artikel. In diesem Sinne ist Dmitriy mit seiner Artikelserie mehr daran interessiert - klicke in den Tester und erhalte das Ergebnis. Zur Idee selbst - versuchen Sie, das Screening nicht nach 0,5, sondern nach 0,35 durchzuführen - d. h. TN, die mit hohem Vertrauen klassifiziert werden, und vorzugsweise auf einer Kontrolle, um das Lernen der Probe zu stoppen.

Der Schüler sollte in der Lage sein, Sie selbst zu finden :)
Zum Artikel - ja, im Allgemeinen gilt, je kleiner der Anteil der schlechten Trades, desto seltener und genauer die Trades. Es kommt immer noch auf die Eigenschaften und andere Tricks an. Das Wichtigste ist das Prinzip, dass ein künstlicher Händler selbständig nach Ineffizienzen suchen kann. Analog dazu, wie es ein Mensch tun kann. Und je mehr Wissensbereiche bei der Erstellung von TS genutzt werden, desto mehr neuronale Netze können im Algorithmus sein, die jeweils etwas anderes machen. Es muss nicht so aussehen wie in dem Artikel.

Dmitry hat eine großartige Arbeit geleistet, aber er wird nicht in der Lage sein, das alles aufrechtzuerhalten, weil der Umfang zu groß ist. Jetzt hat es keinen Sinn mehr, denn es gibt onnx. Wo ist da die Benutzerfreundlichkeit? Tonnen von Code schreiben, um etwas Unbekanntes zu verstehen. Zum Beispiel, dass RL eine Optimierungsmethode wie die anderen ist. Und Trader wann :)

Nehmen wir an, Sie sind ein Händler, aber kein Mathematiker oder Programmierer. Und Sie fangen an, unheimliche Dinge zu tun: Programmieren und Formeln lernen... Jahre vergehen..... Dann stellen Sie am Ende fest, dass selbst Mathematiker die von Ihnen gestellten Aufgaben nicht bewältigen könnten und Sie nur ein Anfänger sind. Das wenig beneidenswerte Schicksal eines einsamen Händlers.
 
Wer ist Dimitri?
 

Die Vorschau von ONNX-Modellen direkt im Editor ist jetzt offen:


[Gelöscht]  
mytarmailS #:
Wer ist Dimitri?
RL-Artikel
 
Renat Fatkhullin #:

Die Vorschau von ONNX-Modellen direkt im Editor ist jetzt offen:


Es scheint üblich zu sein, sie mit Diagrammen zu visualisieren.

Was kann die Visualisierung prinzipiell leisten?

 
Maxim Dmitrievsky #:
Der Schüler muss dich selbst finden :)

Hmm, wie sollte er mehr herausfinden :)

Maxim Dmitrievsky #:
Laut dem Artikel - ja, im Allgemeinen, je kleiner der Anteil der schlechten Trades, desto seltener und genauer sind die Trades.

Ich habe nur von einer geringeren Anzahl korrekt klassifizierter schlechter Beispiele aufgrund ihrer Klassifizierungsgenauigkeit geschrieben.

Maxim Dmitrievsky #:
Dmitriy hat eine großartige Arbeit geleistet, aber er wird nicht in der Lage sein, das alles aufrechtzuerhalten, weil das Volumen zu groß ist. Jetzt hat es keinen Sinn mehr, denn es gibt onnx. Was für eine Art von Benutzerfreundlichkeit ist das? Tonnen von Code schreiben, um etwas Unbekanntes zu verstehen. Zum Beispiel, dass RL eine Optimierungsmethode ist wie die anderen. Und wann man handeln sollte :)

Er hat dort sehr schwer zu lesenden Code, aber man kann es im Allgemeinen herausfinden. Ich denke, das ist ein sehr guter Anreiz für sein persönliches Verständnis von MO. Und reproduzierbarer Code ist sehr wichtig für das Verständnis des Prozesses. Vor allem, wenn jemand etwas Eigenes machen will.

Maxim Dmitrievsky #:
Nehmen wir an, Sie sind ein Händler, aber kein Mathematiker oder Programmierer. Und Sie fangen an, unheimliche Dinge zu tun: Programmieren und Formeln lernen... Jahre vergehen.... Dann stellen Sie am Ende fest, dass selbst Mathematiker die von Ihnen gestellten Aufgaben nicht bewältigen könnten, und Sie sind nur ein Junior. Das wenig beneidenswerte Schicksal eines einsamen Händlers.

Ja, so ist das - vergeudete Jahre.

 
mytarmailS #:
Wer ist Dimitri?

Hier sind seine Artikel.

Dmitriy Gizlyk
Dmitriy Gizlyk
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Ich habe mein Problem in einen separaten Thread gestellt - jeder, der helfen möchte, ist willkommen!
Автоматический расчет описательных статистик выборки на MQL5
Автоматический расчет описательных статистик выборки на MQL5
  • 2023.03.24
  • www.mql5.com
Уважаемые участники форума! Передо мной встала задача из области статистики и прогнозирования. Прошу помочь идеями и желательно кодом...
1...297029712972297329742975297629772978297929802981298229832984...3399
Neuer Kommentar