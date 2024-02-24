Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2977
Ich bin es leid zu erklären, dass das Beste" oft nicht die beste Wahl ist.
Statt Fragen - Aussagen - als ob wir es mit Religion zu tun hätten....
Sie haben einen spezifischen Ansatz mit spezifischer Terminologie, die Leute sind nicht bereit, Platz auf ihrer Festplatte für solche Informationen zu opfern, ohne das Ergebnis zu verstehen. Ich sehe den Ausweg darin, entweder einen ausführlichen Artikel zu verfassen, um Enthusiasten zu finden, die (höchstwahrscheinlich) sofort damit anfangen, dies auf dem Markt zu pushen 😀, oder jemanden, der als Geselle ein wenig zahlt. Oder einen Studenten für eine Stange Wurst.
Im konkreten Thema verwende ich irgendwie den Begriff "Quanten-Cutoff" aus dem Off-Topic, der einfach den Bereich der Prädiktorenwerte meint. Wie der Begriff zustande kam - ursprünglich aus einer Quantentabelle, die den Prädiktor durch eine Quantisierungsformel teilt.
Es ist schwierig, hier einen sinnvollen Artikel zu schreiben - es ist nicht klar, was man schreiben soll, was nicht schon anderswo beschrieben ist. Und womit man ihn füllen soll - mit vergleichenden Tests oder logischen Berechnungen. Die Logik muss durch Formeln gestützt werden, was ich nicht tun kann.
Um einen intelligenten Schüler zu nehmen - ja, es wäre gut , wenn er das Wesentliche verstehen würde, nicht nur Formeln. Haben Sie Erfahrung damit, eine solche Person zu finden?
Es gibt nur ein sehr kleines Zielpublikum für Python-Artikel. In diesem Sinne, Dmitriy mit seiner Reihe von Artikeln - klicken Sie in den Tester und erhalten Sie das Ergebnis. Auf die Idee selbst - versuchen, Screening nicht von 0,5, sondern von 0,35 zu tun - dh TN, wo es mit hohem Vertrauen eingestuft wird, und vorzugsweise auf die Kontrolle, um die Ausbildung der Probe zu stoppen.
Wenn ich auch nur 3000 Zeilen Code poste, Hilfsklassen nicht mitgerechnet, wer wird sich damit beschäftigen? Deshalb schien es, als hätte ich speziell nach Metriken gefragt, die die Stichprobe charakterisieren, mit der Spezifikation - innerhalb des Quantensegments eines Prädiktors, aber wir sind wieder zur Diskussion über Quantentabellen und deren Nutzen gesprungen.
Die Vorschau von ONNX-Modellen direkt im Editor ist jetzt offen:
Wer ist Dimitri?
Es scheint üblich zu sein, sie mit Diagrammen zu visualisieren.
Was kann die Visualisierung prinzipiell leisten?
Der Schüler muss dich selbst finden :)
Hmm, wie sollte er mehr herausfinden :)
Ich habe nur von einer geringeren Anzahl korrekt klassifizierter schlechter Beispiele aufgrund ihrer Klassifizierungsgenauigkeit geschrieben.
Er hat dort sehr schwer zu lesenden Code, aber man kann es im Allgemeinen herausfinden. Ich denke, das ist ein sehr guter Anreiz für sein persönliches Verständnis von MO. Und reproduzierbarer Code ist sehr wichtig für das Verständnis des Prozesses. Vor allem, wenn jemand etwas Eigenes machen will.
Ja, so ist das - vergeudete Jahre.
Wer ist Dimitri?
Hier sind seine Artikel.