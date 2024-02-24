Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2938
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
2023.02.28 05:27:35.269 Speicherung erfolgreich mit dem Projekt 'ONNX.Price.Prediction' verbunden
2023.02.28 05:27:56.191 Speicherung MQL5 Speicherung aktiviert
2023.02.28 05:27:56.191 Speicher Checkout für MQL5 gestartet
2023.02.28 05:27:56.635 Storage Konnte das angeforderte SVN-Dateisystem nicht finden (720003)
2023.02.28 05:28:32.432 Storage Eigentümer MQL5 Storage ist 'dinpae@gmail.com', ändern Sie das MQL5 Konto
Was bedeutet das? Verbindung kann nicht hergestellt werden.
On - Connect MQL5 Storage. gives 2023.02.28 05:36:25.147 Storage Owner MQL5 Storage is 'dinpae@gmail.com', change the MQL5 account.
Mit welchem Konto haben Sie sich bei MQL5 Storage angemeldet?
Haben Sie Ihre E-Mail oder eine exakte Groß-/Kleinschreibung als Login angegeben?
E-Mail wird nicht akzeptiert.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen. Es sollte so aussehen:
Es gibt irgendwo eine Art von Berechtigung
Ja, so etwas gibt es, aber es gibt eine Fehlermeldung
. Irgendwo gibt es eine Art von Genehmigung.
Nun, ich weiß es nicht. Versuchen Sie, das Projekt zu verlassen und zu löschen, dann wieder einzutreten und eine Aktualisierung aus dem Repository zu erhalten.
Wenn Sie ein Projekt verlassen, wird dies im Protokoll vermerkt:
Wenn Sie es löschen, wird nichts geschrieben. Wenn Sie einem Projekt beitreten:
Wenn Sie eine Aktualisierung erhalten:
Die Autorisierung erfolgte nur beim Verbinden mit dem Projektarchiv - ohne sie ist es unmöglich, dem Projekt beizutreten.
Ich kann Ihnen nicht mehr helfen. Es sei denn, Sie haben eine alte Version - ich habe es in der neuesten (Beta und Release) gemacht.
Nun, ich weiß es nicht. Versuchen Sie, das Projekt zu verlassen und zu löschen, dann wieder einzusteigen und eine Aktualisierung aus dem Repository zu erhalten.
Wenn Sie ein Projekt im Protokoll verlassen:
Wenn Sie es löschen, wird nichts geschrieben. Wenn Sie einem Projekt beitreten:
Wenn Sie eine Aktualisierung erhalten:
Die Autorisierung erfolgte nur beim Verbinden mit dem Repository - ohne sie ist es im Grunde unmöglich, dem Projekt beizutreten.
Bei allem anderen kann ich Ihnen nicht helfen. Es sei denn, Sie haben eine alte Version - ich habe es mit der neuesten (Beta und Release) gemacht.
Ich hab's, danke.
Für alle Fälle stelle ich das Projekt ins Archiv.
Mit welchem Konto haben Sie sich bei MQL5 Storage angemeldet?
Haben Sie Ihre E-Mail oder eine exakte Anmeldung mit Groß- und Kleinschreibung angegeben?
E-Mail wird nicht akzeptiert.
auf Login Login, nur mein Login ist zunächst krumm, mit Punkten dr.mr.mom, ich habe vor langer Zeit, können Sie das Login ändern?
Freigegebene Beta 3589, mit der Sie den Betrieb von ONNX-Modellen testen können.
Schritte:
. Fahren Sie dann mit Schritt 2 fort.
. Das Projekt wird vom MQL5 Storage (Subversion) heruntergeladen.
. In diesem Fall laden Sie das von Microsoft signierte Archiv ONNX Runtime 1.14 herunter, expandieren es in das Stammverzeichnis des Terminals neben terminal64.exe und starten das Terminal neu:
Im Projekt ist die einfachste, für das Beispiel trainierte model.onnx gleich angehängt, damit Sie die Demonstration sehen können.
Um das Modell selbst zu trainieren, müssen Sie die im Projekt enthaltenen Python-Skripte verwenden:
python.exe -m pip install --upgrade pip pip install --upgrade tensorflow pip install --upgrade pandas pip install --upgrade scikit-learn pip install --upgrade matplotlib pip install --upgrade tqdm pip install --upgrade metatrader5 pip install --upgrade onnx==1.12 pip install --upgrade tf2onnxDas onnx-Paket mit expliziter Angabe der Version 1.12, um nicht mit den Anforderungen von Tensorflow in Konflikt zu geraten.
Geben Sie gegebenenfalls den Pfad selbst an, wenn der Editor ihn nicht selbst erkennen kann.
Stellen Sie sicher, dass die Integration mit Python in den Terminaleinstellungen aktiviert ist. Falls sie ausgeschaltet war, schalten Sie sie ein und starten Sie das Terminal neu:
Das Skript verbindet sich mit Hilfe des MetaTrader5-Pakets mit dem Terminal (wenn es ausgeschaltet ist, wird es automatisch gestartet) und beginnt mit dem Training für EURUSD, H1:
. Wenn es fertig ist, enthält der Journal-Editor:
. Das neue model.onnx wird im Projekt gespeichert/aktualisiert. Es kann bereits verwendet werden.
.
Dies ist ein speziell erstelltes Beispiel, um sowohl das Training als auch die Ausführung der Modelle zu demonstrieren.
Sie können Ihre eigenen TensorFlow-Modelle mit den Python-Paketen onnx und tf2onnx in das ONNX-Format konvertieren:
ps: verwenden Sie die neueste Version des Projekts, da sich die Funktionsprototypen in der alten Version geändert haben.
Es hat funktioniert.
Paket onnx mit expliziter Erwähnung der Version 1.12, um nicht mit den Anforderungen von Tensorflow in Konflikt zu geraten.
Dieses Paket konnte nicht installiert werden. Zuerst musste CMake installiert werden. Jetzt erfordert es die Installation von Visual Studio?
Ich konnte dieses Paket nicht installieren. Zuerst verlangten sie die Installation von CMake. Und jetzt verlangen sie die Installation von Visual Studio?
Sie stehen immer noch am Anfang des Kampfes gegen die Hölle der gegenseitigen Inkompatibilitäten und der Schaffung separater Umgebungen für Aufgaben in Python.
Einige Pakete erfordern Compiler für den Ziel-Build.