Renat Fatkhullin #:

Gehen Sie zum Editor und suchen Sie im unteren Bereich nach "Öffentliche Projekte", dort finden Sie "ONNX.Price.Prediction".


Danke, sehr interessant.
Aber ich habe SharedProjects leer, wie fülle ich es auf?


 
Evgeny Dyuka #:

RTFM

 
Aleksey Nikolayev #:

Aleksey Nikolayev #:

Jetzt erscheint der Ordner ONNX, aber er ist leer


 
Evgeny Dyuka #:

Jetzt erscheint der Ordner ONNX, aber er ist leer.


Um an dem Projekt teilzunehmen, klicken Sie auf "Beitreten". Es erscheint dann unter "Gemeinsame Projekte". Klicken Sie anschließend im Kontextmenü des Projekts auf " Aktualisierungen aus dem Repository abrufen Updates aus dem Repository holen", um es auf Ihren Computer herunterzuladen.
 
Renat Fatkhullin #:

Jetzt verfügbar:



Einblick in ein einfaches Modelltraining in Python mit model.onnx-Generierung, Python-Inversion und Inversion in MQL5.

In der gestrigen MT5-Beta haben wir einen kleinen Fehler in der OnnxRun-Funktion gemacht, morgen werden wir ihn beheben und Ihnen hochladen

2023.02.28 05:27:35.269 Speicherung erfolgreich mit dem Projekt 'ONNX.Price.Prediction' verbunden

2023.02.28 05:27:56.191 Speicherung MQL5 Speicherung aktiviert

2023.02.28 05:27:56.191 Speicher Checkout für MQL5 gestartet

2023.02.28 05:27:56.635 Storage Konnte das angeforderte SVN-Dateisystem nicht finden (720003)

2023.02.28 05:28:32.432 Storage Eigentümer MQL5 Storage ist 'dinpae@gmail.com', ändern Sie das MQL5 Konto.

Was bedeutet das? Verbindung kann nicht hergestellt werden.

Ein - MQL5-Speicher verbinden. gibt 2023.02.28 05:36:25.147 Speicher Eigentümer MQL5-Speicher ist 'dinpae@gmail.com', ändern Sie das MQL5-Konto.


Aleksey Nikolayev #:
Um an einem Projekt teilzunehmen, klicken Sie auf "Beitreten". Danach erscheint es im Abschnitt "Gemeinsame Projekte". Klicken Sie dann im Kontextmenü des Projekts auf " Updates aus dem Repository holen", um es auf Ihren Computer herunterzuladen.

Klicken Sie dann im Kontextmenü des Projekts auf " Aktualisierungen aus dem Repository abrufen Updates aus dem Repository abrufen", um es auf Ihren Computer herunterzuladen.
 Es gibt kein " Aktualisierungen aus dem Repository abrufen Updates aus dem Repository ab rufen" im Kontextmenü des Projekts.
Und ich habe an 10 anderen Stellen mit der rechten Maustaste geklickt - nichts.


 
KI-Spezialisten,
Vielleicht hat jemand versucht, Netze nicht für die Preisprognose, sondern für das Mani- und Risikomanagement einzusetzen.
Was kann ich zu diesem Thema lesen, welche Arten von Netzen zu verwenden?
 
Roman Kutemov #:
Normale Netze können verwendet werden.
Man muss sie nur mit Optimierungsalgorithmen trainieren, z. B. mit genetischen...

Sie sollten über Optimierungsalgorithmen und das Schreiben von Fitnessfunktionen lesen, nicht über Netze.
 
Evgeny Dyuka #:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen. Es sollte wie folgt aussehen:


