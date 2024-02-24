Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2937
Gehen Sie zum Editor und suchen Sie im unteren Bereich nach "Öffentliche Projekte", dort finden Sie "ONNX.Price.Prediction".
Danke, sehr interessant.
Aber ich habe SharedProjects leer, wie fülle ich es auf?
RTFM
RTFM
👍
RTFM
Jetzt erscheint der Ordner ONNX, aber er ist leer.
Jetzt verfügbar:
Einblick in ein einfaches Modelltraining in Python mit model.onnx-Generierung, Python-Inversion und Inversion in MQL5.
In der gestrigen MT5-Beta haben wir einen kleinen Fehler in der OnnxRun-Funktion gemacht, morgen werden wir ihn beheben und Ihnen hochladen
2023.02.28 05:27:35.269 Speicherung erfolgreich mit dem Projekt 'ONNX.Price.Prediction' verbunden
2023.02.28 05:27:56.191 Speicherung MQL5 Speicherung aktiviert
2023.02.28 05:27:56.191 Speicher Checkout für MQL5 gestartet
2023.02.28 05:27:56.635 Storage Konnte das angeforderte SVN-Dateisystem nicht finden (720003)
2023.02.28 05:28:32.432 Storage Eigentümer MQL5 Storage ist 'dinpae@gmail.com', ändern Sie das MQL5 Konto.
Was bedeutet das? Verbindung kann nicht hergestellt werden.
Ein - MQL5-Speicher verbinden. gibt 2023.02.28 05:36:25.147 Speicher Eigentümer MQL5-Speicher ist 'dinpae@gmail.com', ändern Sie das MQL5-Konto.
Um an einem Projekt teilzunehmen, klicken Sie auf "Beitreten". Danach erscheint es im Abschnitt "Gemeinsame Projekte". Klicken Sie dann im Kontextmenü des Projekts auf " Updates aus dem Repository holen", um es auf Ihren Computer herunterzuladen.
Danke, aber es funktioniert nicht.
Klicken Sie dann im Kontextmenü des Projekts auf " Updates aus dem Repository abrufen", um es auf Ihren Computer herunterzuladen.
Es gibt kein " Updates aus dem Repository ab rufen" im Kontextmenü des Projekts.
Und ich habe an 10 anderen Stellen mit der rechten Maustaste geklickt - nichts.
KI-Spezialisten,
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen. Es sollte wie folgt aussehen: