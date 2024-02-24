Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2890
Empfehlen heißt nicht verwenden)
Der gleitende Durchschnitt wird zwar von Visualisierern verwendet, ist aber nicht ihre Erfindung. Er wird seit dem Erscheinen der Matte verwendet. Und die Visualisierer haben alles erfunden, was man sehen kann, aber schlecht formalisiert ist - Wellen zum Beispiel, oder Unterstützungslinien und so weiter und so fort.
Der gleitende Durchschnitt ist leicht zu berechnen und zu formalisieren, und die Arbeit der Visualisten auf seiner Grundlage ist z. B. der "Regenbogenfächer" der Durchschnitte in einem Forumsthread).
Nun, ich würde Matstat wahrscheinlich nicht von der technischen Analyse wegbewegen, die technische Analyse ist eher eine Visualisierung der Matanalyse. Ob die technische Analyse valide ist, ist nicht wichtig, aber wichtig ist, dass sie zur Entscheidungsfindung in verschiedenen Banken, Investmentfonds und Fonds dient, da sie den Leuten beigebracht wird und diese Leute mit Profilbildung dort arbeiten, und sie sollten ihr Handeln für externe Nutzer klar begründen.
Es gibt begründete Niveaus - zum Beispiel Handelslimits, bei deren Erreichen die Handelssitzung endet, dann Optionsstrikes. In der Russischen Föderation gibt es auch eine Haushaltsregel für den Kauf/Verkauf von Devisen, die in Abhängigkeit vom Ölpreis umgesetzt wird. Es gibt wahrscheinlich Niveaus, bei denen die Zentralbank den Wechselkurs für unangemessen hält und bereit ist, in den Handel einzugreifen, was sie auf ihrer Website bekannt gibt. Es gibt natürliche Niveaus, wenn ein großer Teilnehmer ein Papier unter REPO geshortet hat und nun nicht in einen Verlust geraten will und die Position.... schützt. da gibt es eine Menge Dinge.
Übrigens, wer berechnet die Volatilität in seinen Indikatoren als die Zentralbank? :)
Und ja, ich habe gelesen, dass die Zentralbank die Methoden des IWF verwendet.
Sie können überall kaufen, das ist nicht das, worüber wir reden....
Und das Gespräch ist über die Tatsache, dass Strukturen mit einem globalen Verständnis der Situation mit einem Stab von Analysten, mit unbegrenzten finanziellen Reserven - eine Entscheidung über die mashka, über die mashka KARL!!! :)))
Das ist eine!
Es ist einfach, die Zentralbank setzt ein Ziel - die Inflationsrate zu gewährleisten, sagen wir 4%, die Inflation wird durch eine Reihe von Indikatoren, einschließlich der Wert des Geldes und der Wechselkurs der nationalen Währung beeinflusst. Der Geldwert wird durch den Zinssatz und die Liquiditätsinstrumente reguliert, und der Wechselkurs der Landeswährung wird im Falle starker ungerechtfertigter Abweichungen reguliert. Aber diese Angemessenheit muss berechnet werden, und hier kommen alle Arten von Durchschnittswerten und deren Abweichungen zu Hilfe. Sie haben einfach ein Marktmodell, das sie beeinflussen können, um ihr Inflationsziel zu erreichen. Es gibt auch Verpflichtungen zum Verkauf/Kauf von Devisen im Auftrag des Finanzministeriums. Aber ich weiß nicht, ob das Finanzministerium Aufträge zur Ausführung ohne einen bestimmten Preis und Zeitrahmen erteilt oder ob diese Aufträge irgendwelche spezifischen Zahlen außer dem Volumen enthalten, nicht aber eine Spanne (z. B. zum Kauf von Dollar in den nächsten 3 Tagen).
und dwas!
Jetzt müssen wir ein wenig auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und uns bewusst machen, dass wir intraday handeln, auf der 5. Innerhalb einer Tageskerze und sogar innerhalb einer Wochenkerze gibt es eine rein spekulative Bevölkerung, keine Bank reagiert auf dieses Rauschen, die Schwankungen, es gibt nichts, worauf man reagieren könnte....
Noch einmal, unser TF ist ein 5er-Zeichen, die TFs der Banken sind
Zählen Sie die Anzahl der Dezimalstellen, das ist der TF der Zentralbank und der Banken.
Und zu glauben, dass der Euro intraday um 50 Pips gestiegen ist, ist wegen der Zentralbank? Wegen Mashka? Nun, das ist mehr als lächerlich.
Nichts für ungut, aber denken Sie einfach darüber nach und Sie werden es verstehen.
Sehen Sie, die Zentralbank erklärt, dass Währungstransaktionen, die nicht der Stützung des Wechselkurses dienen, so durchgeführt werden, dass sie die freie Preisbildung des Wechselkurses nicht beeinflussen. Ich denke, dass ein solcher Handel erfordert, dass sie den Auftrag streuen und nicht 100.000 Lots in das Glas legen. Daher müssen sie bestimmen, wo es günstiger ist, volumetrische Operationen durchzuführen, um beispielsweise den Trend ein wenig abzubremsen oder das Niveau zu schaffen, von dem aus mit dem Verkauf/Kauf begonnen werden kann.
An den Fachschulen wird die technische Analyse gelehrt, laut Plan 3 Stunden, da die technische Analyse der Kaffeesatzleserei sehr nahe kommt. Die restlichen 5997 Stunden des Lehrplans werden für andere Disziplinen verwendet.
Es ist ganz einfach: Das Ziel der Zentralbank ist es, die Inflationsrate sicherzustellen....
Nichts davon wird Ihnen beim Handel helfen.
Es ist notwendig für Leute, die den Trend für ein Jahr vorhersagen wollen, und wir handeln im 5-stelligen Bereich.
Die technische Analyse wird in den Fachdisziplinen gelehrt, laut Plan nimmt sie 3 Stunden Zeit in Anspruch, da die technische Analyse dem Kaffeesatzlesen sehr nahe kommt. Die restlichen 5997 Stunden des Lehrplans werden für andere Disziplinen verwendet.
Wahrscheinlich hängt es vom Lehrplan ab, das erste Institut bietet solche Kenntnisse in 81 Stunden an.
Und hier sind die Fragen für die Prüfung zum qualifizierten Anleger (FFMS 1.0) von der Zentralbank der Russischen Föderation Thema 8.1. Technische Analyse (S. 135).
Ein Beispiel für eine Frage ist in der Abbildung dargestellt
Nichts davon wird Ihnen im Handel helfen.
Es ist für Leute, die den Trend für ein Jahr vorhersagen wollen, und wir handeln im 5-stelligen Bereich.
Wenn wir mit Interventionen der Zentralbank rechnen können, können wir mutiger sein, um die Trendwende zu erwischen. Und die regelmäßigen Verkäufe im Auftrag des Finanzministeriums werden offensichtlich nach einem bestimmten Algorithmus mit Hilfe der technischen Analyse durchgeführt - wir können versuchen, diesen zu erkennen. Außerdem, wenn es Geschäfte nach der Haushaltsregel geben sollte, aber es gibt keine, ist es auch ein Indikator für die Erwartung eines bestimmten Verhaltens der Zentralbank in der nahen Zukunft - wir können technische Strategie handeln, die der Zentralbank eigen ist.
Wenn wir ein Eingreifen der Zentralbank erwarten können.
mein Handel in den letzten 3 Tagen auf der Jew.
und ich brauche keine C.B.I.
Nun, das können Sie glauben.
Das Problem ist, wie man die Interventions- und Verkaufsdaten ins Verteidigungsministerium bekommt. Und vielleicht noch etwas anderes Wichtiges. Die Kürzungen sollten besser sein.)
Nun, man muss daran glauben.
Was hat der Glaube mit der Berechnung zu tun? Wenn das Modell der Zentralbank bekannt ist, ist es klar, wo die Interventionen stattfinden werden. Wie man das Modell kennt/reproduziert, ist eine andere Frage.