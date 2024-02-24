Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2888
Mustererkennung, wer hat Lust auf so ein Gedöns?
Oder durch Wavelets mit Downsampling.
Das mag funktioniert haben, als der größte Teil des Geldes von Visualisierern verwaltet wurde. Jetzt sind es hauptsächlich Matstat und MO. Die Tatsache, dass wir hier im Forum überwiegend Visualisierer im Ruhestand haben, sollte nicht verwirrend sein.
Hier ist das Erkennen von Mustern oder Marktmustern der erste Baustein.
Das kann mit MQL-Tools geschehen, aber mit MO wird diese Methode fortschrittlicher und progressiver sein.
P.s.
Wir können mutiger in die Zukunft blicken.
Sind MO und MQL inkompatibel?) oder kann MO nicht in MQL geschrieben werden?
MO (ML) ist keine Programmiersprache, sondern ein Wissensgebiet.
Wo ist die Visualisierung also plötzlich versteckt oder aus dem Blickfeld verschwunden? Seltsam.
Sind MO und MQL inkompatibel?) oder kann MO nicht in MQL geschrieben werden?
MO (ML) ist keine Programmiersprache, sondern ein Wissensgebiet.
Ich meinte das Erkennen eines Modells, seiner Varianten und Erwartungen.
Ich werfe nur Lösungsvarianten in den Raum, ich werde eine solche Aufgabe nicht selbst in Angriff nehmen.
Zu matstat. Ich verstehe, dass es keine Korrelationen gibt. Die Tendenz in Europa und die Stagnation in Asien lassen sich leicht durch die Anzahl der Ticks pro Zeiteinheit erklären. Sie und zigzags scheinen zu demselben Schluss gekommen zu sein. ABER, bei smradlab hat buybuy eine positive Korrelation für Aktien und eine negative für Forex. Und ich habe eine berechtigte Frage: Sagt er die Wahrheit?
Wie schaffen Sie es, dass Sie Ihre Position länger halten? Wer hat damit Probleme?
Ich weiß, wie man wartet.
Ich weiß, wie man Geld auftreiben kann.
Ich weiß, wie man reinkommt
Ich weiß nicht, wie man es hält...
Das Hauptproblem ist, dass es nach dem Betreten oft ein Rückwärtssignal gibt...
Wenn Sie es ignorieren (halten Sie es), löst es fast immer aus.
Wenn Sie es nicht ignorieren, entwickelt sich die Bewegung (Sie hätten es halten sollen).
Off-Topic, natürlich, aber es gibt niemanden zu fragen.
Und aus diesen Trades hätten wir deutlich mehr herausholen können
Oben schreiben Sie, dass der Staat über die Zentralbank die Geschäfte stärker beeinflusst, und hier schreiben Sie, dass Matstat und MO regieren - sind Sie wirklich sicher, dass die Zentralbank keine technische Analyse verwendet?
Vor ein paar Jahren habe ich eine "Methodik" der Zentralbank gepostet, in der angegeben wurde, welche "Indikatoren" für die Entscheidungsfindung empfohlen werden, und 2014 sprach der Leiter der russischen Zentralbank über den Mashka 360 als Maßstab für Handelsentscheidungen.
Natürlich ist das kein Thema, aber ich habe niemanden, den ich fragen könnte.
Und Sie hätten aus diesen Geschäften mehr herausholen können.
Man kann aus diesen Geschäften nicht mehr herausholen - die Schließung ist im Allgemeinen korrekt, eine andere Sache ist, dass man über die richtigen Punkte der Gewinnmitnahme und des Breakeven nachdenken muss.
Wenn es kein Einstiegssignal in die entgegengesetzte Richtung gab, können Sie in die Richtung des letzten Signals einsteigen, indem Sie den Mindestpunkt der SL-Einstellung suchen.
Vor ein paar Jahren habe ich eine "Methodik" der Zentralbank gepostet, in der angegeben wurde, welche "Indikatoren" für die Entscheidungsfindung empfohlen werden, und 2014 sprach der Leiter der Zentralbank über den Mashka 360 als Maßstab für Handelsentscheidungen.
Eine Methodik der Zentralbank, bei der die Zentralbank Mashka verwendet, um Entscheidungen zu treffen...?
Vielen Dank!!! Sie haben mir den Tag versüßt! Ich habe schon lange nicht mehr so gelacht.
Es macht keinen Unterschied, die Sortierreihenfolge der Elemente ändert sich während der Transformationen nicht, d. h. die Teilungen in den Bäumen befinden sich an denselben Stellen. Wenn Sie neuronale Netze verwenden, sollte es dasselbe sein, aber ich bin mir nicht sicher....PS. Das wird es nicht. Erstens ist alles auf den Bereich 0...1 skaliert. Zweitens ändert sich die Reihenfolge nicht, wenn Sie eine Reihe logarithmieren, aber die Gewichte und Offsets werden dort verwendet. Nach der Logarithmierung einer Reihe mit denselben Gewichten und Offsets wird sie eine andere Wirkung haben (vielleicht um Größenordnungen). Dies ist jedoch eher ein Nachteil von neuronalen Netzen als ein Vorteil.
Bei logarithmischen Daten werden die Gewichte natürlich anders sein, kleinere Werte werden weniger, größere mehr berücksichtigt als bei Reihen mit absoluten oder relativen Schritten oder Daten. Schließlich geht es hier um unterschiedliche Entscheidungsprobleme.
retourniert werden, sind die Differenz x[i] - x[i-1]
und manchmal braucht man x [i] - x[i-1044 ]
Mir scheint, die erste Option sind Inkremente mit gleichen / konstanten / festen Inkrementen und die zweite Option sind Inkremente mit dynamischen Inkrementen.