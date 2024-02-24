Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2889
Eine Methodik der Zentralbank, bei der die Zentralbank die Mashka verwendet, um eine Entscheidung zu treffen, ist nicht möglich.
Danke!!! Sie haben mir den Tag versüßt!!! Ich habe schon lange nicht mehr so viel gelacht.
Ich glaube nicht, dass das Lachen angebracht ist. Denn die Zentralbanken kaufen manchmal genau an den Höchstständen und verkaufen an den Tiefstständen.
Für Spekulanten wird die Bedeutung dieser Aktion der Zentralbank noch lange nicht klar sein.) Lernen Sie Wirtschaft.
Wie schaffen Sie es, dass Sie Ihre Position länger halten? Wer hat damit Probleme?
Ich weiß, wie man wartet.
Ich weiß, wie man Geld auftreiben kann.
Ich weiß, wie man reinkommt
Ich weiß nicht, wie man es hält...
Das Hauptproblem ist, dass es nach dem Betreten oft ein Rückwärtssignal gibt...
Wenn Sie es ignorieren (halten Sie es), löst es fast immer aus.
Wenn Sie es nicht ignorieren, entwickelt sich die Bewegung (Sie hätten es halten sollen).
Off-Topic, natürlich, aber es gibt niemanden zu fragen.
Und aus diesen Trades hätten wir deutlich mehr herausholen können
Der offensichtlichste Filter für jedes Signal ist das gleiche Signal auf einem benachbarten, älteren Zeitrahmen.
Worauf es bei der Analyse des Marktes ankommt...Was ich gelernt habe.....
1) Der absolute Preis ist wichtig
2) Niveaus gibt es und sie sind wichtig, aber sie sind nicht das, worüber in Büchern geschrieben wird.
3) Der Preis ist nicht SB.
4) Der Markt besteht aus Teilnehmern, so wie eine Substanz aus Atomen besteht, und er sollte mit solchen Methoden untersucht werden.
5) Der Markt ist ziemlich deterministisch.
Vor ein paar Tagen bin ich auf ein Glättungspaket gestoßen, das mit Preisen und damit mit Trends arbeitet. Ein Bündel von Glättungsmethoden mit Vorhersagen, in allen Methoden steckt die Idee des Zustandsraums.
Als Scherz, es ist ja schließlich Silvester, ein Aufruf zu einer der Funktionen:
Was folgt, ist eine 4-seitige Beschreibung der Bedeutung und Anwendungen!
Es handelt sich um Trendmodelle, d.h. um die Arbeit mit dem Preis.
Bei logarithmischen Daten werden die Gewichte natürlich anders sein, kleinere Werte werden weniger, größere mehr berücksichtigt als in den Reihen der absoluten oder relativen Inkremente oder Daten. Es handelt sich schließlich um unterschiedliche Entscheidungsprobleme.
Ich empfehle.
Um sich von der Qualität des Pakets zu überzeugen, prüfen Sie es heute in einer Stunde auf dem realen Markt.
Nur so können Sie sicher sein, ohne Außenstehende einzubeziehen.
Überzeugende Ergebnisse, die Sie vorweisen können, sind ein Plus für den besagten Beitrag.
Der Autor hat eine Menge von Materialien auf seinem Paket gepostet, Google gibt eine große Liste, der Link zum Paket selbst hat auch eine ziemlich große Liste.
Wenn wir über die obige Argumentation sprechen, behauptet der Autor, dass Trends auf den Finanzmärkten von den Tagen ausgehen, so dass Trendmodelle auch von den Tagen verwendet werden sollten. Und er versucht, die Nuancen von Trendmustern zu berücksichtigen, die seit den Tagen aufgetaucht sind, und die auch oben diskutiert wurden.
Übrigens, das Problem der Ausreißer wurde hier schon einmal diskutiert. So arbeitet das Paket mit Emissionen. Ich denke schon.
Das Problem ist, dass ich mich seit meiner Kindheit nie für die "Pluspunkte" meiner Person interessiert habe. Und ich rate Ihnen das Gleiche - auf die Meinung anderer Menschen zu niesen. Der Richter muss in der Person selbst sitzen.
Sie können überall kaufen, das ist nicht das, worüber wir reden....
Und das Gespräch ist über die Tatsache, dass Strukturen mit einem globalen Verständnis der Situation mit einem Stab von Analysten, mit unbegrenzten finanziellen Reserven - eine Entscheidung über die mashka, über die mashka KARL!!! :)))
Das ist eine!
und zwei!
Jetzt müssen wir ein wenig auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und erkennen, dass wir innerhalb des Tages handeln, in der 5ten Dezimalstelle. Innerhalb einer Tageskerze und sogar innerhalb einer Wochenkerze gibt es eine rein spekulative Bevölkerung, keine Bank reagiert auf dieses Rauschen, die Schwankungen, es gibt nichts zu reagieren....
Noch einmal, unser TF ist ein 5-Zeichen, die TFs der Banken sind
Zählen Sie die Anzahl der Dezimalstellen, das ist der TF der Zentralbank und der Banken.
Und zu glauben, dass der Euro intraday um 50 Pips gestiegen ist, ist wegen der Zentralbank? Wegen Mashka? Nun, das ist mehr als lächerlich.
Nichts für ungut, aber denken Sie einfach darüber nach und Sie werden es verstehen.
Du öffnest die Nachrichten nicht für mich, weil ich dich auf die Realitäten hingewiesen habe, die bereits existieren. Das ist das Gleiche.)
Oben schreiben Sie, dass der Staat über die Zentralbank den Handel stärker beeinflusst, und hier schreiben Sie, dass Matstat und MO regieren - sind Sie wirklich sicher, dass die Zentralbank keine technische Analyse verwendet?
Vor ein paar Jahren habe ich eine "Methodik" der Zentralbank gepostet, in der angegeben wurde, welche "Indikatoren" für die Entscheidungsfindung empfohlen werden, und 2014 sprach der Leiter der russischen Zentralbank über Mashka 360 als Maßstab für Handelsentscheidungen.
Empfehlen heißt nicht verwenden)
Der gleitende Durchschnitt wird zwar von Visualisierern verwendet, ist aber nicht ihre Erfindung. Er wird seit dem Erscheinen der Matstat verwendet. Und die Visualisierer haben all die Dinge erfunden, die man sehen kann, die aber schlecht formalisiert sind - Wellen zum Beispiel oder Unterstützungslinien und so weiter und so fort.
Der gleitende Durchschnitt ist leicht zu berechnen und zu formalisieren, und die Arbeit der Visualisten auf seiner Grundlage ist z. B. der "Regenbogenfächer" der Durchschnitte in einem Forumsthread).
heute in einer Stunde auf dem realen Markt überprüfen.
Ich war auf die Nachrichten zerrissen)) drei Aufträge in einer Sekunde gestoppt)) Ich vergaß, sie zu nehmen aus))))