Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2872
Gemessen daran, wie stark und schnell sich der Indikator verändert, geht es nicht um die Bilanzierung aller aufgelaufenen Positionen, sondern um deren Veränderungen in einem bestimmten Zeitraum.
Ich würde sagen, dass es nicht schnell ist überhaupt +- einmal alle 5 Minuten (das ist, wie sie ihre Daten auf der Website aktualisieren), aber die Situation ändert sich jede Sekunde.
Das ist der Grund, warum die Verzögerung so lang ist, ich dachte daran, den Handel/das Verhalten der Teilnehmer selbst zu simulieren, aber es ist so...
Im Allgemeinen sieht dieser Chart so aus, als würde er genau auf M1 reagieren, jeder Nieser des Preises geht sofort in die Sanktion über.
Wenn der Kurs auf M1 war, war er es erst recht auf der größeren TF - und eine riesige Anzahl von Konten ging in den Verkauf. Auf der großen TF gibt es keinen Grund dafür. Ich glaube nicht an diese Grafik. Billig zu verkaufen ist dumm. Manipulation, um jemanden zum Verkauf zu bewegen. Niemand wird selbst darauf kommen, aber sie können der Menge folgen.
Nun, was soll ich sagen, ich überzeuge niemanden von irgendetwas, ich bin mir selbst nicht sicher, ich teile nur interessante (meiner Meinung nach) Beobachtungen und Gedanken zu diesem Thema
Früher gab es einen sehr beliebten Trend im Handel - den Handel mit Volumina. Es gab eine Menge Informationskurse, es gab Programme wie VolFix (ich weiß nicht, ob es die noch gibt). Ich habe echte Volumina von der Börse genommen, nicht alles davon. Ich habe es gemietet, aber das Experimentieren hat gezeigt, dass es Unsinn ist. Und das alles, weil bei Devisentermingeschäften (und erst recht bei dts) die Volumina keinen Einfluss auf den Preis haben.
Ich hatte vor etwa 9 Jahren die Nase voll von diesen Programmen, nicht genug Lautstärke.
Hier ist die Qualität der Eingaben!
EuroDoll ist das komplizierteste Scheidungsprogramm.
Keine Volumen.
Kein Glas.
Auf stinkenden Forex mit unrealistischen Spreads und manchmal Preisen.
Kann man mit solchen Stopps handeln? Ja.
Am Ende ist es ein Tilt, der Handel ist vorbei.
Ich kann eine Menge Dinge tun. Nehmen Sie Rsi und tun Sie dasselbe
Ich habe nicht nach vielen Dingen gefragt, sondern nach einer bestimmten Sache...
Vergiss es, das wird mindestens 5 Seiten lang.
Es wäre schön, mit einer Person zu sprechen, die Erfahrung in Sachen Parser hat.
Wenn es eine solche Person gibt, melden Sie sich bitte)
Ich habe nicht nach vielen Dingen gefragt, sondern nach einem bestimmten...
Schon gut, das wird mindestens 5 Seiten lang werden.