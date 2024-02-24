Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2871
Nun, sie schreiben, dass es sich nur um ein prozentuales Verhältnis von offenen Positionen zu Käufen und Verkäufen handelt.
Sie haben über Positionen, aber in der Abbildung ist es über kürzlich geöffnete Aufträge. Orders im Sinne von MT4 oder MT5? Sind alle Positionen berücksichtigt oder ihre jüngsten Änderungen?
Hier ist ein Bild von gestern und ein wenig von vorgestern, das Bild zeigt die Anhäufungen, die den Preisanstieg sowohl gestern als auch heute verursacht haben könnten.
Ich würde es nicht sagen, aber ich bin sicher, dass die Website Positionen und nicht Aufträge meinte (sie haben es einfach so geschrieben).
Sanktionen sind in DCs keine Seltenheit und werden nach einer Vorlage gezählt, diese sind in den meisten Fällen gleich, wenn auch nicht immer.
Ich frage mich, warum die Menge zu einem niedrigen Preis verkauft wurde (die ersten 2 Plots). Es scheint unlogisch, dass man kaufen sollte, wenn es billig ist. Ich fürchte, dass diese Charts nicht speziell gezeichnet werden, um die Menge zu verführen, so dass die Leute nach dem Prinzip handeln: Jeder verkauft - und ich werde verkaufen.
Ich weiß nicht, es ist möglich, auf einem größeren Zeitrahmen einzusteigen, Centiment hat keine Verbindung zu TF, es betrachtet die Trader aller TFs auf einmal.
Ich weiß nicht, vielleicht ist es eine Illusion, aber die Sanktion hilft mir, den Markt besser zu spüren.
Zum Beispiel, ich bin gerade jetzt Handel.
1) verkauft
2) habe einen Stop hinzugefügt (habe den Preis nicht erraten)
Ich habe meine Position geändert.
Ich habe die Short-Position geschlossen.
3) gekauft, einen Stopp bekommen ( den Preis nicht erraten )
4) wieder gekauft
Ich denke, das ist ein ziemlich guter Handel mit kleinen Stopps.
Jetzt werden wir 500 Seiten lang über RSI diskutieren :) Wann wird es einen interessanten Gegner geben, um das MO des Tages zu diskutieren? Der Favorit wurde wieder unter den Gürtel geschoben
Bald wird GPT uns alle auf die Müllhalde schicken). Lasst mich wenigstens ein letztes Mal so richtig aufmucken).
Wenn man bedenkt, wie sehr und wie schnell sich der Indikator ändert, geht es nicht um die Berücksichtigung aller aufgelaufenen Positionen, sondern um deren Veränderungen in einem bestimmten Zeitraum.
Ich weiß nicht, es ist möglich, auf einem größeren Zeitrahmen zu betreten, aber das Sentiment hat keine Verbindung zu TF, es schaut auf Händler aller TFs auf einmal
Im Allgemeinen sieht dieser Chart so aus, als würde er auf M1 reagieren, jeder Nieser des Kurses geht sofort auf das Sentiment.
Wenn der Kurs auf M1 war, dann war er es erst recht auf dem größeren TF - und eine riesige Anzahl von Konten ging auf Verkauf. Auf dem großen TF gibt es dafür keinen Grund. Ich glaube nicht an diese Grafik. Billig zu verkaufen ist dumm. Manipulation, um jemanden zum Verkauf zu bewegen. Niemand wird selbst darauf kommen, aber sie können der Menge folgen.
Wir werden sehen, wie die vierte aussehen wird, denn diese hat mich überhaupt nicht beeindruckt. Der neue wird 170 Milliarden Parameter haben. Dieser hier hat 170 Millionen, das ist nichts.
