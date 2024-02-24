Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1385
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Sie irren sich. Das ist die einzige Möglichkeit, dies zu tun.
Gut. Wenn Sie je nach Preis mit einer Skala arbeiten wollen, haben Sie Recht.
wenn das Ziel darin besteht, ein kurzfristiges Modell zu erstellen, ist Ihr Ansatz in Ordnung, solange die Anzahl der Stichproben so stark ansteigt, dass alle Ihre Ergebnisse als uninformativ verworfen werden können
Die mangelnde Informativität kann genau bestimmt werden, wenn alle Merkmale beginnen, miteinander zu korrelieren; in diesem Fall führt eine Erhöhung der Länge der Trainingsstichprobe zu nichts
Ich habe mich nur gefragt, wie man die Lebensdauer verlängern kann.
Ich gehe davon aus, dass Sie, wenn Sie den Preis in Niveaus unterteilen, die durchschnittliche Tiefe der Geschichte über die Niveaus berechnen können, von dem Zeitpunkt, an dem der Preis das Niveau erreicht hat, bis zu dem Zeitpunkt, an dem er es verlassen hat
Aber das würde wieder zusätzliche Fehler in die Lernkurve bringen?
Ich habe ein ZigZag, die Zeit zwischen ZZ Tops Bildung zeigte, leider ist der Preis so nicht-stationär, dass auch die Wiederholungen der Zeitdauer nicht erkannt werden kann
Sie benötigen in der Regel eine Vorverarbeitungslösung. Der gleiche Renko-Chart kann eine Option sein, zumindest wird die Zeitkomponente verschwinden und diskrete Ebenen (Höhe der Renko-Steine) werden erreicht
aber das würde wieder zusätzliche Fehler in die Ausbildung bringen?
Ich habe eine ZigZag, dass die Zeit zwischen Formationen der Knoten von ZZ zeigte, leider ist der Preis so nicht-stationär, dass auch die Wiederholungen der Zeitdauer nicht erkannt werden kann
Sie benötigen in der Regel eine Lösung mit Vorverarbeitung des Preises, zum Beispiel die gleichen Renko-Chart, zumindest die Zeit-Komponente wird weg sein und es wird diskrete Ebenen (Höhe der Renko Ziegel) sein
beitragen wird, ja. Dieser Ansatz wirft für mich bisher mehr Fragen als Antworten auf
aber man muss irgendwie dorthin kriechen
IMHO ist dies ein großartiger Moment, um endlich zu erkennen, dass MO nicht funktioniert und es an der Zeit ist, zu Indikatoren für marktnahe Erträge zurückzukehren oder sich einen Job im Dienstleistungssektor zu suchen.
Aber man muss irgendwie dorthin kriechen
Renco ist kein Problem, ich habe einen MT4 Indikator, aber es sollte auch MT5 Indikatoren geben? - um den Indikatorwert als Prädiktor für MO
SZZY: Ich würde gerne zu Python überkriechen, ich habe eine Menge aktueller Probleme für mich gelöst, aber ich möchte wirklich MO machen, wenn ich nach fertigen Lösungen suche, alles auf Python ((
Renco kein Problem, ich habe einen MT4 Indikator, aber es sollte auch MT5 Indikatoren geben? - um die Indikatorwerte als Prädiktor für MO
SZS: Ich möchte zu Python für jetzt kriechen, viele aktuelle Probleme wurden für mich gelöst, aber ich möchte wirklich MO zu tun, wenn ich für fertige Lösungen suchen, alle auf Python ((
Renko ist nicht ganz richtig... man muss es noch in viele Stufen unterteilen
Ich habe einen Socket-Anschluss für Python gemacht, aber mein Tester funktioniert nicht mit mt5-Sockets, aber mir wurde gesagt, dass sie es zum Laufen bringen werden
wenn das Ziel darin besteht, ein kurzfristiges Modell zu erstellen, ist Ihr Ansatz in Ordnung, solange die Anzahl der Stichproben so stark ansteigt, dass alle Ihre Ergebnisse als uninformativ verworfen werden können
Die mangelnde Informativität kann genau bestimmt werden, wenn alle Merkmale beginnen, miteinander zu korrelieren; in diesem Fall führt eine Erhöhung der Länge der Trainingsstichprobe zu nichts
Ich habe mich gerade gefragt, wie man Lebenszeiten verlängern kann.
Bei Langzeitmodellen ist ohnehin eine Ausdünnung erforderlich und das Modell wird sich nicht ändern.
Die Ausdünnung besteht darin, die Hälfte der Informationen wieder zu verwerfen und das Modell zu vergröbern.