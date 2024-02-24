Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2712
Ist dies das beste und einzige Forum zum Thema "Machine Learning in Trading" in runet oder gibt es noch andere?
Alexey denkt richtig, über Ereignisse und die richtige Reihenfolge der Ereignisse, aber ohne Theorie über Algorithmen denke ich, dass alles auf der Ebene des Gesprächs bleiben wird.
Hier ist ein Beispiel für ein Muster
1) Der linke Rand des Diagramms bis zur roten vertikalen Linie ist ein Muster mit einem Niveau.
2) der erste blaue Pfeil ist die richtige Reaktion auf das Muster
3) die korrekte Reaktion auf das Muster ist der Einstiegspunkt.
Wie Sie sehen können, ist das Muster das gleiche, es funktioniert "meine Ehre", kann es gefunden werden, indem man den Markt als eine Zeitreihe betrachtet? ist eine rhetorische Frage.
Ich möchte jemanden sehen, der solche Muster mit Neuron oder Catbustom finden kann, indem er die letzten n Kerzen anklopft und betrachtet.
Wenn jemand Beispiele für das Lernen als Ereignisse bezeichnet, ersetzt er sie durch Vorstellungen, als ob es sich um etwas handelt, das wirklich geschehen ist. Aber das sind seine erfundenen Beispiele, die nicht als Ereignisse bezeichnet werden können.
Dann fängt die Person an zu glauben, dass es sich um Ereignisse handelt und nicht um Trainingsbeispiele, die von der Decke geholt wurden, und ersetzt die Realität durch Fälschungen mit seinen Definitionen
Dann fängt er an, in dieser gefälschten Realität zu leben und beruft sich zu ihrer Rechtfertigung auf irgendwelche dummen Diagramme, die mit nichts zu tun haben.
Dann stellt er fest, dass jeder ein Narr ist, ruft zur Bewusstseinserweiterung auf usw. usw.
Und dann wird die finanzielle Zeitlinie zu etwas Heiligem und Ereignisreichem.
Was bedeutet das alles?Lerne ichTensorflow umsonst?
. Die Aktivierungsfunktion in einem neuronalen Netz bestimmt, wie die gewichtete Summe des Eingangssignals in das Ausgangssignal eines Knotens oder mehrerer Knoten auf der Netzebene umgewandelt wird. Die Wahl der Aktivierungsfunktion hat einen großen Einfluss auf die Fähigkeit und Leistung des neuronalen Netzes. Verschiedene Aktivierungsfunktionen können in verschiedenen Teilen des Modells verwendet werden. MQL5 implementiert nicht nur alle bekannten Aktivierungsfunktionen, sondern auch Ableitungen der Aktivierungsfunktion. Ableitungsfunktionen werden benötigt, um die Korrektur auf der Grundlage des empfangenen Fehlers während des Trainings des neuronalen Netzes schnell zu berechnen.
Alexey denkt richtig, über Ereignisse und die richtige Abfolge von Ereignissen, aber ohne die Theorie der Algorithmen denke ich, dass das alles auf der Ebene des Geredes bleiben wird.
Das stimmt, ich brauche vielleicht Algorithmen, damit die Leute verstehen, wie sie funktionieren - ohne das kann man sie nicht programmieren.
Leider kann ich nicht einmal komplizierte Formeln lesen - ich verstehe sie nicht.
Was Algorithmen angeht, so erinnere ich mich an einen Fall aus meiner Jugend, ich war auf dem College, ich glaube im ersten Jahr, es war Informatik, wir lernten Basic. Der Unterricht fand in einer Computerklasse statt, mein Freund und ich unterhielten uns während des Unterrichts damit, im lokalen Netzwerk herumzuschnüffeln, Computer und andere junge Leute zu beschnüffeln.... Wir saßen weit weg von der Tafel und dem Lehrer, so dass ich nichts sehen konnte, aber manchmal konnte ich hören, worüber sie sprachen.... Es war Zeit für einen Test oder eine Übung - ich weiß es nicht mehr, ich musste ein Programm auf dem Computer schreiben, das etwas berechnet und auf dem Bildschirm anzeigt. Es ist klar, dass die Lehrerin mich nicht mochte, so dass, wenn ich die Arbeit früher fertig, und wieder unterhalten, setzte sie sich an meinem Computer lief durch den Code und böswillig sagte dem Publikum, dass ich ein talentloser und mein Code saugt und es wird nicht funktionieren, und was für ein raztakaya mich .... Also versammelten sich die Leute, und sie führte den Code aus, und es funktionierte! Und für den Rest des Kurses saß sie einfach da und verleugnete die Realität. Das war die letzte Sitzung unserer Gruppe mit ihr - sie weigerte sich meinetwegen, mit uns zu arbeiten", erzählte mir der Betreuer.
Dann, nach ein paar Monaten, gab es einen Mann, der sich als großartig herausstellte und es sogar erlaubte, bei anderen Paaren zu punkten, indem er heimlich in seinem Büro saß und sich im Internet herumtrieb und auf Disketten ausgegrabene Software aus dem Web mit nach Hause nahm.
Eh, das ist schon lange her...
Maxim, lass deiner Galle freien Lauf, entspann dich - du musst deine Überlegenheit und Einzigartigkeit überhaupt nicht beweisen!
Ich habe niemanden beleidigt - versuchen Sie, es zu finden.
Wenn Ihre Sichtweise eine Sache der Religion und des Glaubens ist, dann wage ich es nicht, mich einzumischen, indem ich versuche, Sie mehr als Zeitreihen sehen zu lassen.