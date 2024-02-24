Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2709
Vielleicht "erfindet" mein Namensvetter die Wahrscheinlichkeitstheorie und die Theorie der Zufallsprozesse von Grund auf neu) Ereignisse sind dort grundlegende Begriffe. Dort ist es zwar nur ein Synonym für Mengen von Ergebnissen eines Zufallsexperiments, aber die Verbindung mit dem alltäglichen Begriff des Ereignisses ist recht deutlich. In der Theorie bilden Ereignisse eine Menge - eine Algebra von Mengen, und in den Pisten bilden diese Algebren auch eine Folge - das Filtern.
Übrigens ist die gesamte stochastische Finanzmathematik auf dieser Grundlage aufgebaut. Es gibt auch einige Ergebnisse wie die Duba-Zerlegung, die einige unserer Übungen theoretisch rechtfertigen.
Auf jeden Fall ist es immer besser, zu versuchen, irgendwie zu verstehen, was schon da ist, als zu versuchen, ein paar eigene knifflige Räder zu erfinden.
Danke für den Versuch, zu verstehen.
Es ist seltsam anzunehmen, dass ich mit der Wahrscheinlichkeitstheorie überhaupt nicht vertraut bin.....
Ich verwende mein Wissen aus verschiedenen Bereichen und füge es in einer für mich verständlichen Struktur zusammen. Ich habe keine akademisch kompetente Person an meiner Seite, die mir sagen kann, dass ähnliche Konzepte belegt sind oder dass das von mir skizzierte Problem erfolgreich gelöst wurde.
Im Allgemeinen ist es so - ein Ereignis ist ein Experiment der Marktteilnehmer mit dem Preis, aber es ist nicht unabhängig von anderen Faktoren, im Gegenteil - es beeinflusst eine Menge Dinge, die vor seinem Beginn waren, und nicht nur das Ergebnis des vergangenen Ereignisses selbst.
Alexej, ein Ereignis ist eine Regel, ein Ereignis, ein Muster, ein Fall, den man mathematisch beschreiben muss, um ihn von anderen Ereignissen zu trennen, d.h. um eine Regel zu erstellen...
Ein Ereignis ist im Wesentlichen ein sinnvoller Prozess der Kursbeeinflussung, daraus werden nur die endgültigen Regeln generiert und sie geben bereits die endgültige Zugehörigkeit zum Ergebnis - "0" oder "1". Die Regeln entstehen nach der Erforschung der Ereignisse.
Was die Aktivierung betrifft - wenn wir uns vorstellen, dass der Markt eine Reihe von Ereignissen ist, dann erfolgt die Auswahl eines Ereignisses durch die Auslösung von Prozessen, die es beschreiben, d.h. durch die Aktivierung. Ob dieser Auswahlprozess zufällig ist oder nicht, ist nicht wichtig. Natürlich weiß ich, dass ein ähnliches Konzept ständig mit neuronalen Netzen in Verbindung gebracht wird, und hier kann im Wesentlichen das Gleiche dargestellt werden - es gibt ein Netz für die Auswahl des nächstgelegenen Ereignisses, das ein durch die Aktivierungsfunktion klassifiziertes probabilistisches Ergebnis erzeugt, und dann ein weiteres Netz, das das Ereignis erzeugt.
Dann hätte er angegeben, dass er das Schaubild aus der Tervera-Perspektive betrachtet hat. So wie es ist, ist es ein Durcheinander. Der Gegenstand der Untersuchung ist nicht klar. Es ist real oder fiktiv.
Wir suchen nach einem realen Ereignis, das Menschen zu einer Handlung veranlasst hat. Natürlich wird es auch fiktive Ereignisse geben, aber wie man sie erkennt und entfernt, ist eine andere Frage.
Es ist unwahrscheinlich, dass er Theorver sagen wird. Vielmehr folgt er einfach intuitiv einem ähnlichen Weg. In etwa so, wie die Differentialrechnung nach Newton "entdeckt" wurde, ohne dass man etwas über dessen Werke wusste.
Deshalb ist Teamarbeit notwendig, wenn jeder seine Intelligenz produktiv für ein gemeinsames Ziel einsetzen kann.
Natürlich fehlt es mir an Wissen, aber das wird durch eine lebhafte Phantasie kompensiert, die schneller in die richtige Richtung fließen würde, wenn es Menschen mit Wissen gäbe.
Es ist bekannt, dass Wissen die Vorstellungskraft der Menschen einschränkt, daher wäre eine Synergie produktiv.
Es besteht kein Zweifel, dass es mir an Wissen fehlt, aber das wird durch eine lebhafte Phantasie kompensiert
Ich glaube, ich verstehe, was die Leute nicht verstehen, hier ist das Schema, es sollte klarer werden.
Was die Terminologie betrifft, so habe ich noch kein Analogon zu dem Namen gehört, und ich habe bereits erklärt, warum es sich nicht um eine Suche nach "Regeln" im üblichen Sinne des Verständnisses handelt. Andernfalls würde es sich um zwei verschiedene Regeln handeln, eine exakte und eine probabilistische.Ein Ereignis kann als Entscheidungsbaum dargestellt werden, aber wir kennen ihn nicht, wir müssten versuchen, ihn zu konstruieren. Es ist jedoch zu kostspielig, den gesamten Baum zu konstruieren, daher schlage ich vor, nach Stümpfen zu suchen - 2-3 Abspaltungen - und dann zu versuchen, den gesamten Baum zu konstruieren.
Wir suchen nach einem realen Ereignis, das die Menschen dazu veranlasst hat, aktiv zu werden. Gleichzeitig wird es natürlich auch fiktive Ereignisse geben, aber wie man sie erkennt und entfernt, ist eine andere Frage.
Es gibt keine Ereignisse unter den Komponenten der Zeitreihe, geschweige denn echte Ereignisse
Lassen wir es also erst einmal dabei bewenden und verwenden wir keine Zeitreihen, wie sie verwendet werden.