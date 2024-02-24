Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2616
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Leute, seid nicht dumm. Nehmen Sie ein Beispiel. Erstellen Sie Kurse auf der Grundlage von Prado oder ähnlichem. Früher waren digitale Filter, MESA, FATL, SATL ein heißes Thema, heute kann man einen Haip auf Gittern fangen, die Hauptsache ist, dass man ihn schön präsentiert.
Leute, seid nicht dumm. Nehmen Sie ein Beispiel. Erstellen Sie Kurse auf der Grundlage von Prado oder ähnlichem. Früher waren digitale Filter, MESA, FATL, SATL ein heißes Thema, heute kann man einen Haip auf Gittern fangen, die Hauptsache ist schön gestaltet.
Ein bekanntes Motto: Wenn du es selbst nicht kannst, dann lehre andere.
"Eine Menschenmenge ist eine Ansammlung von Menschen, die nach der Tradition und dem Verstand der Autorität leben".
Ichhabe eine interessante Frage zum Lebenslauf gestellt, wenn es Ihnen nichts ausmacht, dieses Stöckchen zu stoßen
um die Frage zu fördern, gibt es nicht viele Treffer.
Ichhabe eine interessante Frage zum Lebenslauf gestellt, wenn es Ihnen nichts ausmacht, dieses Stöckchen zu stoßen
um die Frage zu fördern, nicht viele Treffer.
Übersetzen Sie die Muster in Sätze von Extrema und relativen Abständen, wie bei der Wellenauszeichnung
Es gehen viele Informationen verloren, wenn man sie in Extrema umwandelt. Man kann interpolieren, wie ich es im Beispiel getan habe, aber ich möchte glauben, dass es einen besseren Weg gibt...
Klicken Sie auf den Pfeil!!! )
Viele Informationen gehen verloren, wenn man sie in Extrema übersetzt. Man kann eine Interpolation verwenden, wie ich es im Beispiel getan habe, aber ich möchte glauben, dass es einen besseren Weg gibt...
Drücken Sie den Pfeil!!! )
Ich bin dort nicht registriert.
Ganz umsonst, es gibt einen Abgrund an Wissen und klugen Leuten, die Sie fragen können, und die Antwort wird real und anwendbar sein, nicht "es gibt alle möglichen Tricks oder ich weiß, wie es geht, aber es ist ein großes Geheimnis", verstehen Sie.
Ich weiß, dass Google dort oft Links zu Themen liefert, aber ich habe selbst nichts geschrieben.
Ich habe zum Beispiel quant.stackexchange besucht
Sie geben neuronales Netzwerk in die Suchmaschine ein
undlesen Sie Fragen über neuronale Netze und intelligente Antworten.
Man bekommt auch intelligente Antworten, kein dummes Geschwätz, alles ist klar und auf den Punkt gebracht, für unintelligentes Schreiben gibt es einen "Minuspunkt".