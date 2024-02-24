Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2615

Neuer Kommentar
 
Maxim Kuznetsov #:

Komm schon, Renat hat nie etwas gesagt... er hat nur "Daumen hoch".

und ich glaube nicht, dass er etwas anderes als Finger hat.

Finden wir es heraus.
 
mytarmailS #:
Jetzt geht's los.

Überprüfen Sie es, kein Problem.

;)

Dateien:
232.png  10 kb
 
mytarmailS #:
Und doch ist es auf der Ebene des Algorithmus klar und konkret zu erkennen?

Auf andere Weise ist es nicht interessant zuzuhören.
Ich sage es noch einmal.
 
mytarmailS #:
Ich werde es wiederholen.

Nein, Sie haben es mit Bedacht gelesen.

nur drei Beiträge dort oben (ein Link zu einem anderen, dann ein weiterer Link zu einem dritten, insgesamt drei Beiträge)

Schreiben Sie es auf und lesen Sie es, bis es Sie trifft.

nachdem ich mich damit beschäftigt hatte, brauchte ich 4 Jahre, um es zu entwickeln, und Sie verlangen einen Algorithmus ....
 
Renat Akhtyamov #:

Nein, Sie haben es mit Bedacht gelesen.

nur drei Beiträge dort oben (ein Link zu einem anderen, dann ein weiterer Link zu einem dritten, insgesamt drei Beiträge)

Schreiben Sie es auf und lesen Sie es, bis es Sie trifft.

Ich habe 4 Jahre gebraucht, um es selbst zu entwickeln, nachdem ich es herausgefunden hatte, und du verlangst einen Algorithmus....
Gott segne Sie.
 
mytarmailS #:
Zum Wohl.

Ich danke Ihnen.

[Gelöscht]  
Rorschach #:
Ein privater Chatraum ist längst überfällig
Ein Chatroom impliziert aktive Kommunikation oder gemeinsames Erarbeiten von etwas, aber hier haben wir freie Menschen, die lesen, mitschreiben, sich gegenseitig erzählen, welche Probleme sie im Kopf haben
 
Maxim Dmitrievsky #:
Chat bedeutet aktive Kommunikation oder gemeinsames Erarbeiten von etwas, während wir hier freie Menschen haben, die bereit sind, zu lesen, zur Kenntnis zu nehmen und zu sagen, wer welche Probleme in seinem Kopf hat.

Maxim, das ist in Ordnung.

Wie man so schön sagt: Hör dir gut zu.

Auch ich habe eine Einschätzung und kann sie abgeben.

Sehen Sie, Sie brüten immer noch über Ideen und haben noch nicht aufgehört.

Tut mir leid, aber das ist die Anfangsphase, die Eingewöhnungsphase.

In keinem dieser Berichte finden sich Hinweise auf die Auswirkungen des realen Handels auf die Preisbildung.

Was sie nicht ist.........

https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/australian-dollar.contractSpecs.options.html#optionProductId=8092

[Gelöscht]  
Renat Akhtyamov #:

Maxim, das ist in Ordnung.

Wie man so schön sagt: Hör dir gut zu.

Auch ich habe eine Einschätzung und kann sie abgeben.

Sehen Sie, Sie brüten immer noch über Ideen und haben noch nicht aufgehört.

Tut mir leid, aber das ist die Anfangsphase, die Eingewöhnungsphase.

In keinem dieser Berichte wird der Einfluss des realen Handels auf die Preisbildung angedeutet.

Was sie nicht ist.........

https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/australian-dollar.contractSpecs.options.html#optionProductId=8092

Nicht reich genug, um Kurse zu verlegen
 
Leute, seid nicht dumm. Nehmen Sie ein Beispiel. Erstellen Sie Kurse auf der Grundlage von Prado oder ähnlichem. Früher waren digitale Filter, MESA, FATL, SATL ein heißes Thema, heute kann man einen Haip auf Gittern fangen, die Hauptsache ist, dass man sie gut gestaltet.
1...260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622...3399
Neuer Kommentar