Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2613
Wie unschwer zu erkennen ist, läuft alles auf die von Timoschenko inspirierten Gaspläne hinaus. Und so ist es auch bei Ihnen (den Praktikern). Sie wollen über Ihr super-exklusives Wissen über den Markt sprechen, aber das Ergebnis sind entweder offensichtliche Plattitüden oder etwas in der Art der Sekte des "unvermeidlichen Dollar-Crashs" oder der "Experten" über die "Wellengesetze des Marktes".
Nun, die Logik ist, dass es auf Grund der allen bekannten Fakten ein dauerhafteres Preisverhalten gibt, das aufgefangen werden kann. Und solange sie von einer Minderheit gefangen wird, besteht Hoffnung auf Gewinn). Und so ist es natürlich trivial und auf Spekulationen oder Experimente mit der Anpassung. Aber so leben viele Menschen.))
Ein wenig Selbstreflexion und Selbstkritik kann niemand gebrauchen. Andernfalls wird es früher oder später zu "schwarzen Schwänen" in Form von Margin Calls kommen, da keine Stop-Losses vorhanden sind. Und es geht nicht nur um den Handel)
nicht streiten ;)
----
Um alle Argumente zu zerstreuen und den Computer nicht ständig eingeschaltet zu lassen, habe ich heute das Verhalten meines Systems im Voraus berechnet
und ich habe das Terminal gestern absichtlich abgeschaltet.
was ich habe....
USDCHF kaufen hätte bei 0,9196 eröffnet werden sollen
Sehen wir mal:
welche Saisonalität oder MO, wovon sprechen Sie?
Kotier weiß im Voraus, wohin und warum er geht
ahahaha
;)
Dieses Verhalten kann sicherlich nicht als risikofrei bezeichnet werden))))) Aber dieser Bereich und die Reinheit des Experimentierens und des Verstehens von Details sind zu weit entfernt, einfach weil dies eine Eigenschaft der Umwelt zu sein scheint)
Alexej, ist Ihr Konto von Webgopnik gekapert worden?) Unsinn.
Da haben Sie es, sogar in diesem einen kleinen Witz:
1) Kein Versuch eines Arguments ad rem - nur ein Versuch ad hominem
2) Der Genosse, den Sie erwähnen, scheint vor allem als TZ vieler großer Threads bekannt zu sein, von denen die meisten gelöscht wurden. Ich habe nur drei Threads zu sehr spezifischen Themen und eine Umfrage, die eine recht zustimmende Haltung der Forumsmitglieder gegenüber Überschwemmungen zeigte (dementsprechend habe ich mich der Mehrheitsmeinung nach dieser Umfrage angeschlossen)
Es war also - wie üblich - nur ein Fangversuch ohne jede Grundlage oder Rechtfertigung außer dem eigentlichen Wunsch, zu fangen.
Ja, es gibt Niveaus, nur die Schwachen unter uns würden das nicht anerkennen.
sie existieren nicht nur, sie können gemacht werden....und das gilt auch für alles andere.
Da haben Sie es, sogar in diesem einen kleinen Witz:
1) Kein Versuch eines Arguments ad rem - nur ein Versuch ad hominem
2) Der Genosse, den Sie erwähnen, scheint vor allem als TZ vieler großer Threads bekannt zu sein, von denen die meisten gelöscht wurden. Ich habe nur drei Threads zu sehr spezifischen Themen und eine Umfrage, die eine recht zustimmende Haltung der Forumsmitglieder gegenüber Überschwemmungen zeigte (dementsprechend habe ich mich der Mehrheitsmeinung nach dieser Umfrage angeschlossen)
Es war also - wie üblich - nur ein Fangversuch ohne jede Grundlage oder Rechtfertigung außer dem eigentlichen Wunsch, zu fangen.
Hat der 1. April diese Wirkung auf Sie?)
Tut mir leid, das habe ich völlig vergessen). Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem beruflichen Urlaub).