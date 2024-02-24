Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2608

secret #:
Sie können es auch anders formulieren. Wenn Sie MoD verwenden, werden Sie definitiv keine Stabilität erreichen. Denn um Marktprozesse zu nutzen, muss man sie kennen.
Das heißt, von der Untersuchung der Struktur des Marktes auszugehen und nicht von der Kurvenphysik.

Ich bin mir bereits Ihrer wertvollen Meinung bewusst, dass man sich ständig in der Praxis üben muss. Aber wenn Sie plötzlich etwas Substanzielles und Bedeutungsvolles hinzufügen wollen, sollten Sie sich nicht zurückhalten.

 
Aleksey Nikolayev #:

Sie sagen, dass die Rentabilität und die Kapitalintensität dieses Algorithmus im Frühjahr und im Herbst deutlich zunehmen.)

Bei allem Respekt, es scheint, dass Ihr Ziel auf dem Markt nicht darin besteht, Geld zu verdienen, sondern Ihre Redefähigkeiten zu verbessern.)
 
Aleksey Nikolayev #:

Aber wenn Sie plötzlich etwas Substanzielles und Bedeutungsvolles hinzufügen wollen, sollten Sie sich nicht zurückhalten.

So viel praktischer - der Google-Markt öffnet um 10 Uhr.
 
Aleksey Nikolayev #:

Ich bin mir bereits Ihrer wertvollen Meinung bewusst, dass man ständig praktisch-praktisch-praktisch üben muss. Aber wenn Sie plötzlich etwas Sinnvolles und Bedeutungsvolles hinzufügen wollen, sollten Sie sich nicht zurückhalten.

Ein weiteres Beispiel: Gas wird jetzt für Rubel verkauft, höchstwahrscheinlich über Mittelsmänner.
Und danach dürfte die saisonale Strategie von usdrub in Bezug auf die Steuerzahlungen der Exporteure scheitern. Und sie kann bis zur nächsten Änderung der Marktstruktur sinnvoll abgeschaltet werden.
Und wenn Sie MO verwenden, haben Sie keine Chance zu verstehen, warum das entstandene System kaputt ging und warum es überhaupt funktionierte.
Aleksey Nikolayev #:

Um ehrlich zu sein, sieht das System insgesamt sehr ausgeklügelt aus, und es ist unwahrscheinlich, dass ein Außenstehender etwas Sinnvolles sagen kann.

1) Es besteht ein gewisser Zusammenhang mit Boosting, bei dem jedes nächste Modell versucht, den Fehler des vorherigen zu verbessern.

2) Ich bevorzuge den Ansatz, dass wir nicht versuchen, ein komplexes Modell für alle Fälle zu erstellen, sondern mehrere einfache Modelle, die nach dem Prinzip Handel/Nichthandel funktionieren. Sie können zwei machen: "Kaufen" und "Verkaufen". Es gibt vier Möglichkeiten: "Kauf nach einer Aufwärtsbewegung", "Kauf nach einer Abwärtsbewegung", "Verkauf nach einer Abwärtsbewegung", "Verkauf nach einer Aufwärtsbewegung". Dann können sie irgendwie kombiniert werden - auch hier sind alle Arten von kreativen Optionen möglich).

Soweit ich weiß, sollte es nach etwas suchen, das konsistent ist, aber ich weiß nicht, was es ist. Hier geht es um das Thema der automatisch generierten Strategien. Bislang gebe ich ihr eine "3", vielleicht gibt es ja noch Fortschritte. Ein unerprobtes Thema.
 

Kann dies als Beweis dafür angesehen werden, dass der Preis nicht "zufällig" ist, sondern eine Folge von Trends und Treibgut?


 
secret #:
Ein weiteres Beispiel: Gas wird jetzt für Rubel verkauft, höchstwahrscheinlich über Mittelsmänner.
Und danach wird die saisonale Strategie des usdrub in Bezug auf die Steuerzahlungen der Exporteure wahrscheinlich scheitern. Und sie kann bis zur nächsten Änderung der Marktstruktur sinnvoll abgeschaltet werden.

Und wenn der Verkauf für usdrub nicht zustande kommt, kann er dann sinnvollerweise abgeschaltet werden? Klingt logisch)

Geheimnummer:
Und wenn Sie MO verwenden, haben Sie überhaupt keine Chance zu verstehen, warum das entstandene System zusammengebrochen ist und warum es funktioniert hat.

Klingt wie die Behauptung, dass die Verwendung von MO zu Hirnschwund führt)

 
Rorschach #:

Kann dies als Beweis dafür angesehen werden, dass der Preis nicht "zufällig" ist, sondern eine Folge von Trends und Treibgut?


Ehrlich gesagt, ist das Bild ohne Erklärungen nicht sehr klar. Und es ist besser, eine Heatmap oder ein Dichtediagramm zu zeichnen.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Eigentlich sollte es nach etwas suchen, von dem man nicht weiß, was es ist, das aber konsistent ist. Hier geht es um das Thema automatisch generierte Strategien. Bislang gebe ich ihr eine "3", vielleicht gibt es ja noch Fortschritte. Es ist ein unerprobtes Thema.
Geben Sie mir zuerst eine Definition eines Musters, und bauen Sie dann ein Modell, das nach einem Muster sucht... Ansonsten suche ich nach etwas, von dem ich nicht weiß, was...
 
mytarmailS #:
Sie sollten zuerst die Muster definieren und dann ein Modell auf der Suche nach Mustern erstellen... Ich weiß nicht, wonach ich suche

Er hat eine Neura, die handelt, die andere bestimmt, ob es ein positives Muster ist oder nicht.

müssten Sie wahrscheinlich sozusagen den intellektuellen Teil hinzufügen.

das ist der Teil des Diagramms, der zur Eröffnung des Handels und zum Ergebnis, dem Muster selbst, geführt hat

wie Sie vorgeschlagen haben, wenn Sie sich erinnern

insgesamt ist der Ansatz interessant

