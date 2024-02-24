Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2608
Sie können es auch anders formulieren. Wenn Sie MoD verwenden, werden Sie definitiv keine Stabilität erreichen. Denn um Marktprozesse zu nutzen, muss man sie kennen.
Ich bin mir bereits Ihrer wertvollen Meinung bewusst, dass man sich ständig in der Praxis üben muss. Aber wenn Sie plötzlich etwas Substanzielles und Bedeutungsvolles hinzufügen wollen, sollten Sie sich nicht zurückhalten.
Sie sagen, dass die Rentabilität und die Kapitalintensität dieses Algorithmus im Frühjahr und im Herbst deutlich zunehmen.)
Um ehrlich zu sein, sieht das System insgesamt sehr ausgeklügelt aus, und es ist unwahrscheinlich, dass ein Außenstehender etwas Sinnvolles sagen kann.
1) Es besteht ein gewisser Zusammenhang mit Boosting, bei dem jedes nächste Modell versucht, den Fehler des vorherigen zu verbessern.
2) Ich bevorzuge den Ansatz, dass wir nicht versuchen, ein komplexes Modell für alle Fälle zu erstellen, sondern mehrere einfache Modelle, die nach dem Prinzip Handel/Nichthandel funktionieren. Sie können zwei machen: "Kaufen" und "Verkaufen". Es gibt vier Möglichkeiten: "Kauf nach einer Aufwärtsbewegung", "Kauf nach einer Abwärtsbewegung", "Verkauf nach einer Abwärtsbewegung", "Verkauf nach einer Aufwärtsbewegung". Dann können sie irgendwie kombiniert werden - auch hier sind alle Arten von kreativen Optionen möglich).
Kann dies als Beweis dafür angesehen werden, dass der Preis nicht "zufällig" ist, sondern eine Folge von Trends und Treibgut?
Ein weiteres Beispiel: Gas wird jetzt für Rubel verkauft, höchstwahrscheinlich über Mittelsmänner.
Und wenn der Verkauf für usdrub nicht zustande kommt, kann er dann sinnvollerweise abgeschaltet werden? Klingt logisch)
Klingt wie die Behauptung, dass die Verwendung von MO zu Hirnschwund führt)
Ehrlich gesagt, ist das Bild ohne Erklärungen nicht sehr klar. Und es ist besser, eine Heatmap oder ein Dichtediagramm zu zeichnen.
Eigentlich sollte es nach etwas suchen, von dem man nicht weiß, was es ist, das aber konsistent ist. Hier geht es um das Thema automatisch generierte Strategien. Bislang gebe ich ihr eine "3", vielleicht gibt es ja noch Fortschritte. Es ist ein unerprobtes Thema.
Sie sollten zuerst die Muster definieren und dann ein Modell auf der Suche nach Mustern erstellen... Ich weiß nicht, wonach ich suche
Er hat eine Neura, die handelt, die andere bestimmt, ob es ein positives Muster ist oder nicht.
müssten Sie wahrscheinlich sozusagen den intellektuellen Teil hinzufügen.
das ist der Teil des Diagramms, der zur Eröffnung des Handels und zum Ergebnis, dem Muster selbst, geführt hat
wie Sie vorgeschlagen haben, wenn Sie sich erinnern
insgesamt ist der Ansatz interessant