Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2580
Der Tipp von SanSanych war DukasKopi.
dort bis zu 3 Jahre Geschichte, Blödsinn.
Ich habe die letzte Version von TS mit dem Filter gebaut, um die Risiken zu reduzieren, man kann es auch ohne Filter machen, dann ist der Gewinn 2 mal höher und die Risiken sind höher
Norm, laufen im Handel
Nein, es ist ein tslab.
Ich habe mich auch gefragt, wie?
Baut es auf Würfeln auf...
Es gibt auch api C#, vielleicht durch sie.
Ja, alle Berechnungen werden in R durchgeführt, ich sende nur Preis und Vektor mit Kaufsignal an tslab, ich setze einige Würfel für cp und das ist es...
Ich verstehe. Trotzdem schlau.
Ich dachte schon, ich hätte ein Modell mit Würfeln gebaut ))
Ich verstehe. Du bist ein Schlitzohr, nicht wahr?
Ich dachte schon, ich würde ein Modell mit Würfeln bauen.)