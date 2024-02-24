Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2576
Nicht wirklich. Wenn Sie sich die vorherigen Diagramme ansehen, können Sie erkennen, dass das eigentliche "Rollen" nach etwa einem Drittel der Stichprobe ausgelöst wird.
Trotzdem ist Kalman wahrscheinlich besser, aber ich denke immer noch, dass das "Rollen" vom Herd besser ist.
Wir haben diesen Weg schon einmal mit Rena und dem Traktor beschritten, wobei wir ihre 1-Bar-Vorhersagen als Beispiel genommen haben ))))) Ich lache
Auf der einen Seite liegt es vorne, auf der anderen hinten, also 50/50.
Sie sollten zumindest die Grundkenntnisse...
In der Tat sagen nur rekurrente Netze immer den vergangenen Takt voraus, egal wie man sie dreht (der fortgeschrittene Fall von Kalman)
Sie sollten zumindest lernen, die Informationen erst einmal aufzunehmen, bevor Sie philosophieren.
Ich will damit nicht sagen, dass diese Ansätze schlecht sind, aber sie sind kein Allheilmittel.
Ich will damit nicht sagen, dass diese Ansätze schlecht sind, aber sie sind kein Allheilmittel.
Ich denke auch darüber nach, wie man ihnen beibringt, die richtige Streuung aufzubauen.
Und was ist eine prinzipiell richtige Verteilung?
1) Die Spanne sollte stabil sein (sie ist leicht zu berechnen).
2) er sollte relevant sein, d.h. ein Spread von Null sollte einen Gewinn für das Währungspaar bedeuten (nicht sehr "clever").
3) Sie sollte sich nicht mit der Zeit "ausweiten".
Dasselbe wie durch lineare/polynomiale Regression, aber nehmen Sie Retouren beliebiger Ordnung und partitionieren Sie die Geschäfte beliebig, passen Sie. Indem sie über das Ziel hinausschießen, ohne akademische Berechnungen darüber anzustellen, was stationär ist und was nicht, um nicht in Formalitäten zu ertrinken. Sie wird sich im Laufe der Zeit ohnehin auflösen, es sei denn, es handelt sich um grundlegend verwandte Instrumente.
Kalman wird nicht getrennt, das ist der Punkt, wenn man es auf einem Gitter macht, ist es genauso gut.
Der morgige Tag ließ lange auf sich warten, ich hatte keine Lust, etwas zu tun, auch wenn es 15 Minuten dauerte...
Ich habe also eine Streuung von 100 Punkten in einem gleitenden Regressionsfenster (100 nach dem Zufallsprinzip) vorgenommen
EURUSD GBPUSD
den Kointegrationstest nicht bestanden hat
aber trotzdem einen Spread gemacht, den Handel auf eine Abweichung vom Nullspread geprüft (wie im Buch)
es geht abwärts...
Die normalste Option ist es, einen Bollinger-Spread zu erstellen und von den Grenzen des Bollingers bis zum SMA zu handeln, der ebenfalls aus dem Spread gezogen wird, oder bis zur entgegengesetzten Grenze des Bollingers (hier wird noch mehr Geld verdient)
Alle Einstellungen sind absolut Standard, ich habe nichts optimiert
Die Provision beträgt 1p für jedes Paar
Ich habe in einem Monat 200 Punkte verdient.
Leider hält die Bilanzkurve nicht stand. Ich meine ein gleichmäßiges Wachstum bei 45 Grad.
Ansonsten sieht es aus wie ein Zufall....