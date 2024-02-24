Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2489
Und das macht Sie zu einem Experten für neuronale Netze mit 20 Jahren Erfahrung?)
Ich habe SEHR große Erfahrung im Training und in der Organisation von KI-Systemen, sowie tiefe Kenntnisse in der NS-Theorie. Aber Sie scheinen zu vergessen, dass ich Lehrer war und dass ich alles so erkläre, als ob es klein wäre, so haben wir junge Leute in der Branche, also spreche ich in der Tat in einfacher Sprache. Aber das macht mich nicht zu einem Guru oder Experten. Ich gebe nur meine Erfahrungen und Beobachtungen weiter, die ich gemacht habe.
Fragen Sie sich einfach, was die Krönung ALL Ihrer Arbeit wäre? Für mich persönlich ist es ein klarer Algorithmus, um Modelle zu bekommen, es gibt kein links oder rechts, wohin man sich zurückziehen könnte. Es ist das ewige Springen zwischen den Methoden, die ewige Aufzählung der gegebenen oder anderen Daten. Ich habe das alles nicht mehr, weil ich einen Weg gefunden habe und ihn ständig benutze. Diejenigen, die immer noch auf der Suche sind, posten Varianten von Ergebnissen und sind ewig auf der Suche und suchen.... Ich habe bereits alles für mich gefunden, aber ich füge alternative Daten für die Analyse hinzu, damit mir nicht langweilig wird!
Nur weil ich SEHR viel Erfahrung im Unterrichten habe
sowie eine gründliche Kenntnis der NS-Theorie.
Wenn man 5 Jahre lang in 2 vorgefertigten Programmen Knöpfe drückt, ist man noch lange kein Experte für Netzwerke mit 20 Jahren Erfahrung, warum diese kindische Lüge?
beim Training und bei der Organisation von KI-Systemen
Nennen Sie einen Autor eines KI-Buches, das Sie gelesen haben.
Ich war Lehrer, und was ich unterrichte, ist wie ein Baby.
Das Schreiben von Beiträgen in einem Forum ist Unterricht?
Für mich persönlich ist es ein klarer Algorithmus, um Modelle zu bekommen, man muss nicht nach links oder rechts abweichen.
Machen Sie einen Test Ihres Algorithmus und das war's, das ist besser als 1000 Worte.
5 Jahre lang Knöpfe in 2 vorgefertigten Programmen zu drücken, macht Sie NICHT zu einem Experten für Netze mit 20 Jahren Erfahrung, warum diese kindische Lüge?
Meine Liebe, du verstehst die Grundlagen der maschinellen Optimierung nicht, es ist nicht wichtig, welches Modell du bekommst und welches du aus 10 gleichwertig erhaltenen ausgewählt hast, weil der Algorithmus ein zufälliges Partitionierungslernen verwendet, das zu unterschiedlichen Ergebnissen führt, selbst wenn die metrischen Werte identisch sind, werden die gefundenen Koeffizienten dennoch unterschiedlich sein und daher unterschiedlich funktionieren. Und da die Frage des Handels mit Modellen auf die Auswahl der erhaltenen Modelle hinausläuft, wird der Gewinner dieses Wettbewerbs derjenige sein, der sich mit der Auswahl für die praktische Nutzung von Modellen beschäftigt, und nicht derjenige, der nach neuen Methoden sucht und alte kombiniert und in seiner eigenen Scheiße wühlt!
Nennen Sie einen Autor eines KI-Buches, das Sie gelesen haben.
Ich habe keine gelesen.
Das Schreiben von Beiträgen in einem Forum ist Unterricht?
Es handelt sich eher um eine Erleuchtung, nicht mehr....
Machen Sie einen Test Ihres Algorithmus und das war's, das wird besser sein als 1000 Worte...
Es ist zu zeitaufwendig, jede Woche einen Test zu machen und sie zusammenzustellen, und die Arbeit von dem echten Konto, das ich gepostet habe. und verarsch mich nicht mit meinem Kopf!!!
p.s. Hier ist der Deal.
Ich habe es noch einmal überprüft, den Fehler gefunden und ein paar Modelle gebaut, und alles scheint zu funktionieren. In den Bildern von links nach rechts: Quelldatensatz, Catbust-Prognose, neuronales Netz in 2 Schichten. Die weißen Bereiche in den Modellvorhersagen zeigen Bereiche mit einer maximalen Wahrscheinlichkeit <0,3
Vielen Dank analle, die geantwortet und Ratschläge gegeben haben.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Diskussion zum Artikel "Maschinelles Lernen von Yandex (CatBoost) ohne Phyton und R zu lernen"
Aleksey Vyazmikin, 2021.11.06 03:27
Für diejenigen, die einige der Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des CatBoost im Artikel nicht verstanden haben, habe ich beschlossen, einen Videoclip am Beispiel des EURUSD zu erstellen
Der Fisch wurde gefunden, aber nicht viel.
Aber rein aus der Box heraus, keine Optimierungen - alles gemäß der Methodik. Ich hatte nicht erwartet, überhaupt etwas zu finden, da der Artikel rein technisch-methodisch ist und die Prädiktoren meist Standard-Oszillatoren sind.
Ich habe zwar nichts verstanden, aber die Musik summt immer noch in meinem Kopf)
Haben Sie den Artikel gelesen? Ich kann sicherlich einen Test hinzufügen, aber dann geht die Musik verloren :)
Schreiben Sie, was genau Sie nicht verstehen - ich werde es Ihnen erklären, ich weiß nur nicht, was der Schwerpunkt dort ist.