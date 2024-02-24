Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2483
Websites?
gibt es, und?
Website, Web-Handelsplattform, kann einige Metriken nicht abrufen, kann die richtige json nicht finden .... Können Sie das tun?
Google Chrome und öffnen Sie die Entwicklertools, um zu sehen, wie Sie das, was die Website ausspuckt, abrufen können
Ich kann mich nicht mehr an die Einzelheiten erinnern, aber es geht ungefähr so.
Wenn Sie die gewünschten Ergebnisse erhalten, können Sie den Link in Ihren Browser einfügen
Wenn Sie mit der Antwort zufrieden sind, verwenden Sie die mcuel Web-Anfrage und Sie haben den gewünschten Text auf Ihrem Computer.
Dann machen Sie die übliche Arbeit mit Strings, auch in mcuelle.
Hier habe ich die Majors von der CME kopiert, aber das ist schon lange her:
Das habe ich alles schon gemacht, ich habe Ihnen gesagt, dass ich die Datei, die ich brauche, in den "Entwicklertools" nicht finden kann, und Sie sagen "finden Sie die Datei". ))
siehehttps://xstation5.xtb.com/
eine Demo auf einer Webplattform erstellen und versuchen, die Sanktion zu sparen
Ich habe mir die json-Dateien angeschaut
Ich habe diese Werte nicht gefunden, vielleicht werden sie nicht als Bild angezeigt oder ich habe sie nur nicht richtig angesehen?
1) Betrachten Sie alle Dateien (nicht nur Bilder), nicht nur JSON.
2) Vielleicht werden die Daten als Stream und nicht als Datei übertragen? Das ist so, als ob 100 Personen gleichzeitig denselben Online-Radiosender hören würden - ein Stream für alle, anstatt dass jeder seine eigene Verbindung und seine eigenen Daten hat. Es spart Serververkehr.
Im Allgemeinen hängt alles von der Phantasie des Programmierers ab... Sie müssen sie entschlüsseln.
Und versuchen Sie, den technischen Support anzuschreiben. Vielleicht haben sie eine API oder FTP oder eine andere Möglichkeit.
Gibt es noch andere json's darin?
Was ist da außer json-Dateien drin?
Es gibt eine ganze Menge, ich habe keine Websites geschrieben, daher ist es schwer zu sagen, welchen Zweck die Dateien haben.
Ich werde mich nicht an den Support wenden, die werden mir nicht helfen, aber ich werde versuchen, meine Möglichkeiten auszuloten...
Ich denke nur, das ist nicht gerade die Website, und die Plattform, kann es sein, dass es keinen Zugang zu diesen Informationen, sowie die Balance auf dem Konto, zum Beispiel?
es gibt eine ganze Menge Zeug darin, ich habe keine Webseiten geschrieben, es ist schwer zu sagen, was der Zweck der Dateien ist
Versuchen Sie, sie in Gruppen aufzuteilen, 1. json, 2. etwas anderes.
dann wird es einfacher sein.
wenn du wenigstens etwas in der Gruppe erwischst, dann ist es eine Frage der Technik, du wirst finden, was du brauchst