Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2494
)))). Ich sehe, Sie scheinen einen soliden Kommunikationshintergrund zu haben. Ich selbst schreibe wahrscheinlich in 8 von 10 Fällen Hindu-Code)), aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn ich meine Erfahrungen teilen könnte. Und es wäre toll, diejenigen zu finden, die in Python schreiben, und nicht nur neuronet, sondern die gesamte Struktur der EAs im Allgemeinen.
Ich bin ganz dafür, aber ich lehne viele Ideen anderer Leute ab, ~99%, da ich es getan habe und das Ergebnis mir bekannt ist.... Aber ich habe verstanden, dass ich meine Vision nicht in Worten ausdrücken kann, ich brauche die Bilder in Form von Videoclips, aber ich bin zu faul dazu...
Man merkt Ihrer Antwort an, dass Sie des Themas überdrüssig sind und dass es aussichtslos ist, über die stabilen 55 % hinauszukommen.)
Du hast mich sofort durchschaut...
Er benutzt überhaupt keine Neuronen, er benutzt ein vorgefertigtes, mittelmäßiges Programm des Autors (es ist ein Hybrid aus SVM und MGUA), er programmiert nicht in Python oder R-Code, daher ist ihm das Wort Sequental() unbekannt, 20 Jahre Erfahrung mit neuronalen Netzen, es ist noch zu früh, sich damit zu beschäftigen...
Ein Avatar, der zu seinem Besitzer passt, kein großer Twist!!!! :-)
Freundlichkeit ist charakteristisch für die Einheimischen)
Ich habe ein altes Video von einer Konferenz eines großen Meisters des neuronalen Netztrainings mit 20 Jahren Erfahrung gefunden, ein KI-Experte und, um es bescheiden auszudrücken, ein großer Algotrader, Guru, Mentor für Anfänger und einfach ein guter Mensch.
..
Ja, das tue ich. Beruhigen Sie sich.)))