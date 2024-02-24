Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2494

Neuer Kommentar
 
eccocom #:
)))). Ich sehe, Sie scheinen einen soliden Kommunikationshintergrund zu haben. Ich selbst schreibe wahrscheinlich in 8 von 10 Fällen Hindu-Code)), aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn ich meine Erfahrungen teilen könnte. Und es wäre toll, diejenigen zu finden, die in Python schreiben, und nicht nur neuronet, sondern die gesamte Struktur der EAs im Allgemeinen.
Ich bin dafür, aber ich lehne viele Ideen anderer Leute ab, ~99%, weil ich es schon mal gemacht habe und das Ergebnis mir bekannt ist.... Und ich habe verstanden, dass ich meine Vision nicht in Worten ausdrücken kann, ich brauche die Bilder in Form von Videoclips, aber ich bin zu faul, das zu tun...
 
mytarmailS #:
Ich bin ganz dafür, aber ich lehne viele Ideen anderer Leute ab, ~99%, da ich es getan habe und das Ergebnis mir bekannt ist.... Aber ich habe verstanden, dass ich meine Vision nicht in Worten ausdrücken kann, ich brauche die Bilder in Form von Videoclips, aber ich bin zu faul dazu...
Ihre Antwort macht mich müde des Themas und der Einsicht in die Aussichtslosigkeit, über die stabilen 55% hinauszukommen)
 
eccocom #:
Man merkt Ihrer Antwort an, dass Sie des Themas überdrüssig sind und dass es aussichtslos ist, über die stabilen 55 % hinauszukommen.)
Du hast mich sofort durchschaut...

55% - Ja, aber nur in einem Paradigma, Zickzack, Rückkehr, Kerzenfarbe usw...

Aber es gibt auch andere Paradigmen.
 
mytarmailS #:
Du hast mich sofort durchschaut...

55% - Ja, aber nur in einem Paradigma, Zickzack, Rückkehr, Kerzenfarbe usw...

Aber es gibt auch andere Paradigmen
Kointegration, Kalman und Fourier, oder etwas Interessanteres?) Übrigens Maxim Dmitrievsky, er ist als ein Freund von Ihnen markiert, er benutzt ständig Schieberegler, wissen Sie, ob er irgendwelche Erfahrungen mit Derivaten von ihnen hatte? Ich würde es gerne ausprobieren, aber falls Sie bereits eine Meinung dazu haben.
 
mytarmailS #:
Er benutzt überhaupt keine Neuronen, er benutzt ein vorgefertigtes, mittelmäßiges Programm des Autors (es ist ein Hybrid aus SVM und MGUA), er programmiert nicht in Python oder R-Code, daher ist ihm das Wort Sequental() unbekannt, 20 Jahre Erfahrung mit neuronalen Netzen, es ist noch zu früh, sich damit zu beschäftigen...


Sie sehen, ich bitte um Code von anderen, verwende aber nur, was ich selbst geschrieben habe. Fertige Lösungen nicht mitgerechnet. Was haben Sie mit Ihren Programmierkenntnissen erreicht? Haben Sie das erwartete Ende Ihrer Arbeit erreicht? Nein, denn du suchst und schwankst zwischen deinen Recherchen, die sich nicht in deinem Kopf festsetzen wollen. Bevor Sie jemanden verurteilen, fragen Sie sich, was Sie getan haben, haben Sie eine Antwort? Ich habe keins, also sei kein Weichei.... Sauger!!!!!
 

Ein Avatar, der zu seinem Besitzer passt, kein großer Twist!!!! :-)



 
Mihail Marchukajtes #:

Ein Avatar, der zu seinem Besitzer passt, kein großer Twist!!!! :-)



Freundlichkeit ist charakteristisch für die Einheimischen)

 
Valeriy Yastremskiy #:

Freundlichkeit ist das Markenzeichen der Oldtimer hier)

Das ist unser Humor. Langweilig :-(.
 

Ich habe ein altes Video von einer Konferenz eines großen Meisters des neuronalen Netztrainings mit 20 Jahren Erfahrung gefunden, ein KI-Experte und, um es bescheiden auszudrücken, ein großer Algotrader, Guru, Mentor für Anfänger und einfach ein guter Mensch.

 

..

Ja, das tue ich. Beruhigen Sie sich.)))

1...248724882489249024912492249324942495249624972498249925002501...3399
Neuer Kommentar