Mihail Marchukajtes #:

Man muss wirklich die gesamte Philosophie des MoD-Bereichs verstehen, und ohne viele Informationen auf diesem Gebiet zu kennen, ist es sehr schwierig, die Philosophie der Frage zu verstehen und ohne sie zu den richtigen Schlussfolgerungen zu kommen

Ja,

In der wirtschaftlichen Entwicklung entstehen neue Geschäftszweige aus chaotischem Verhalten heraus. Einige davon erweisen sich als Sackgassen, aber ein anderer Teil zeigt neue Wege des Fortschritts auf. Die künstliche Beseitigung von Ungewissheit führt zu Stagnation und Degradierung des Systems, da sie das Entstehen progressiver Entwicklungsrichtungen ausschließt. Diese Postulate gelten für alle komplexen Systeme, auch für wirtschaftliche und soziale Systeme.

Im Allgemeinen besteht die Hauptphilosophie nicht darin, die Unsicherheit zu beseitigen, sondern sie zu nutzen...

und eine "Sackgasse" hat sich in Form der jüngsten Beiträge derjenigen, die nicht wissen, wie man mit Ungewissheit umgeht, eindeutig eingeschlichen... MO ist eindeutig nichts für sie ()... da sie sich selbst nicht beweisen können, -

Die Möglichkeit der Selbstorganisation in einem dynamischen System.

JeeyCi #:

ja,

Im Allgemeinen besteht die Hauptphilosophie nicht darin, die Unsicherheit zu beseitigen, sondern sie zu nutzen ...

und eine "Sackgasse" hat sich in Form der jüngsten Beiträge, die nicht wissen, wie man mit Ungewissheit umgeht, eindeutig eingeschlichen... MO ist eindeutig nichts für sie ()... da sie sich selbst nicht beweisen können, -

Aleksey Nikolayev #:
Mihail Marchukajtes #:
Ich, zum Beispiel, organisierte den Prozess der Erlangung eines Modells innerhalb von 2 Stunden, mit einer Reihe von Programmen abgeholt und ich tun die gleichen Aktionen immer und immer wieder. EINS UND DAS FOLGENDE!!!! Es ist nicht nötig, zwischen Optimierungsmethoden, Netzwerktopologien oder der Umgestaltung von Eingabedaten hin und her zu springen. Der Algorithmus zur Modellerstellung ist starr und kann nicht geändert werden,
ja, die Ergebnisse der Chaosordnung sind UNTERSCHIEDLICH, da viele Faktoren das System beeinflussen (und nicht alle berücksichtigt werden können)... Deshalb kann man lange Zeit nichts vorhersagen... und müssen regelmäßig umgeschult werden.

Alternativen haben ein System von Prioritäten, ein Übergang des Systems ins Chaos ist nur bei unklaren Prioritäten möglich. Dies entspricht den nahe gelegenen potenziellen(c78) Gruben in der Abbildung. Wenn die Prioritäten klar zum Ausdruck kommen und unterschiedlich sind, was unterschiedlichen Tiefen potenzieller Gruben entspricht, dann ist Chaos unwahrscheinlich, und das System wird in einen deterministischen Zustand übergehen, in dem es sich für die klar zum Ausdruck kommende beste Alternative entscheidet. Offensichtlich haben die Alternativen, die den Punkten in der Abbildung entsprechen, die folgenden Eigenschaften: 14 - am besten von allen, 10 - auf keinen Fall, 7 - vielleicht, 3 - als letzter Ausweg, 4-5 "Und es ist uns egal..." (с).

Die zweite Analogie besteht darin, dass jede komplexe Frage mindestens zwei richtige Antworten hat, die potenziellen Lücken im Prototypmodell entsprechen. Und es gibt eine lange Debatte zwischen diesen beiden Antworten. Sollten wir den Verkauf von Waffen an Bürger wie in den USA erlauben? Sollten die Steuern erhöht werden? Sollten wir für die Einfahrt in die Innenstadt eine Maut erheben? usw. Die Talkshow-Diskussionen erinnern an das chaotische Verhalten des Ballons, das in einem einfachen Modell betrachtet wird.

Eine dritte Analogie ist der chaotische Zustand eines komplexen Systems bei der Wahl zwischen zwei ungleichen Alternativen: "Sein oder nicht sein?" (c) "Bin ich ein Geschöpf oder habe ich ein Recht?" (с).

Aufkommende Posttrolle zu klassifizieren ist nicht schwer... - Die Philosophie von MO ist immer hilfreich.

welche rolle spielt die matrixberechnung in ihrer modellierung? verwenden sie sie und aus welcher bibliothek (welche werkzeuge gibt es)?

 
mytarmailS #:

Ja... aber natürlich kann man das nicht testen ))))

Und Sie benutzen seit mehreren Jahren eine vorgefertigte Reshetov-Rassel, das ist das erste Mal, dass Sie das Wort Polynom, Neuron, mgua usw. hören. Aber Sie behaupten, ein Meister der Ausbildung in neuronalen Netzen mit 20 Jahren Erfahrung zu sein ))) und gleichzeitig haben Sie sie vor einem Jahr gebeten, Ihnen das Programmieren in R oder Python beizubringen ))))


Und Narren tun den Trick, Meister!!! Was zum Teufel, aber was zu tun)))

Erstaunlich, ABER Sie wissen, wer ich bin!!! Ja, ich bin ein schwacher Programmierer, aber ich habe eine Reihe von wichtigen organisatorischen Momente in der Optimierer Reshetov eingegeben, Ja, ich bat um Hilfe mit dem Code in R und ich half, aber nur in der Organisation mit der Bibliothek arbeiten, alle anderen Code dopislavl selbst. Und ja, ich muss jetzt Excel-Makros lernen, um die Geschichte mit einem Lächeln schreiben zu können. Aber ich benutze Reshetovs Optimierer seit 8-9 Jahren, und davor habe ich Neuroshel benutzt und Modelle trainiert, trainiert und trainiert. Und wie viele Modelle haben Sie in Ihrem Leben bekommen und konnten sie einschätzen? Na ja... Wie viele?????
 
Mihail Marchukajtes #:
mit Code in R... auf Neuroshell und trainierte die gleichen

danke für die Antwort.

 
JeeyCi #:

Ja, es wird Unterschiede in den Ergebnissen der Chaosordnung geben, weil viele Faktoren das System beeinflussen (und nicht alle davon berücksichtigt werden können)... Deshalb kann man lange Zeit nichts vorhersagen... und wir müssen sie regelmäßig umschulen

Aufkommende Posttrolle zu klassifizieren ist nicht schwer... - MO Philosophie ist immer hilfreich

p.s.

Welche Rolle spielen Matrixberechnungen in Ihrer Modellierung? Verwenden Sie diese und aus welcher Bibliothek (welche Werkzeuge gibt es)?

Mihail Marchukajtes #:
Reshetov für 8-9 Jahre, und davor saß er auf Neuroshell und trainierte, trainierte und trainierte Models.

Und das macht Sie zu einem Experten für neuronale Netze mit 20 Jahren Erfahrung? Das ist so lustig, dass es traurig ist.)

JeeyCi #:

Es ist nicht schwer, Posttrolle zu klassifizieren... - Die Philosophie der MO ist immer hilfreich.


