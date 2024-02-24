Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2484
Versuchen Sie, es in Gruppen aufzuteilen, json ist 1., etwas anderes ist 2.
dann wird es einfacher sein
Wenn du wenigstens etwas in der Gruppe erwischst, liegt es an dir, das zu finden, was du brauchst.
es gibt eine solche Registerkarte, aber sie enthält nichts
in der Toolbox des Entwicklers, sehen Sie sich das Netzwerk an
Es ist eine Menge drauf.
Ich habe mir immer das Netz angeschaut, und ich habe geschrieben, dass es dort auch viel gibt.)
aber ich kann nicht finden, was ich brauche
Oh, das ist über DOOM, das haben Sie auf dem Screenshot oben geöffnet.
Chrome hebt das Baumobjekt farblich hervor, in Ihrem Fall - im Webterminal
und suchen Sie dann im Netz nach diesem oder einem ähnlichen Namen.
siehehttps://xstation5.xtb.com/
eine Demo auf einer Web-Plattform erstellen und versuchen, die Sanktion zu sparen
Ich habe mir die json-Dateien angesehen.
Ich habe keine Werte gefunden, vielleicht sind sie nur ein Bild oder ich habe sie mir nicht gut angeschaut?
Kann mir jemand einen Rat geben!!!
Es kommt vor, dass für Antiparser ein Bild eingefügt wird. Wenn der gewünschte Text nicht zum Kopieren ausgewählt ist, handelt es sich um ein Bild. Wenn ja, können Sie sie herausziehen.
Selbst wenn es ein Bild ist, kann ich keins finden...
bei der Erstellung einer Demo.
Wir akzeptieren Kunden aus Ihrem Land mit einer anderen Niederlassung.
Ich weiß nicht, bei mir hat es ohne Probleme funktioniert.
Kaufen Sie die EU für mindestens einen halben Tag.
Humorbereich: ein Signal von mir) )
Beginnen wir mit der Tatsache, dass das Opium des gesamten Marktes der Wechselkurs der nationalen Währung oder der Einlagewährung ist.
Und wie es der Zufall will, hat Moex ein Si-Instrument, das unsere Bedingung erfüllt.
1. Er ist genauso volatil wie das GBP intraday.
2. Wie bei den anderen Instrumenten sind auch hier die Informationen offen.
3. Der Eröffner ist ein Steuerberater, also werde ich für ihn werben!
Im Übrigen nehme ich nur 13 Instrumente aus dem Markt, übrigens, vielleicht nicht eine gute Zahl, aber diese Instrumente wurden nach meinem Instinkt ausgewählt. Hier ist ihre Liste!
Ich mache eine Trainingsdatei mit 7500 Spalten und 50 Zeilen aus dieser Liste, wobei die ersten 10 Zeilen ein Test sind und der Rest in Bearbeitung ist.
Nach der Vorverarbeitung habe ich 150 bis 300 wichtige Spalten für das Ziel, und auf diesem trainierten Netzwerk durch die Methode der Ankervektoren(einer der kostspieligen für maschinelles Lernen) ist seine Komplexität, dass, wenn Sie 1 Spalte, um das Modell die Komplexität des Polynoms verdoppelt, so kann ich nicht bauen ein Modell von mehr als 15 Eingänge auch auf einem super leistungsstarken Computer. Meiner schafft 12, und der Mail-Server macht ihn auch nicht schneller. Das wirft die Frage nach dem tieferen Sinn auf! Der Erhalt des Modells ist mit Kosten verbunden, d. h. jede Optimierung ist nicht kostenlos, und es besteht die Möglichkeit, dieses Modell zu verdienen oder einen Verlust zu machen. Es braucht nicht immer viel Zeit, um ein gutes Modell zu bekommen. Man kann ein gutes Modell mit 5-7 Eingaben und mit 10-12 Eingaben erhalten, und es kommt erschwerend hinzu, dass man, wenn man mit 5-7 Eingaben keine guten Trainingszahlen erhält, mit dem Training bei 12 Eingaben beginnen muss, wo es bis 9 nur eine Abnahme gibt, und erst dann kann es zu einer Zunahme kommen. Alles in allem kann ich Ihnen sagen, dass es ein sehr schwieriger Prozess ist, ihn zu optimieren. Aber ich habe mich daran gewöhnt, 2-4 Stunden gute Arbeit zu leisten, meine Modelle zu holen und wieder Bambus zu rauchen, zu sitzen und zu beobachten. Es gibt keinen anderen Weg :-(.
Also, was Werkzeuge aus der Liste oben ausgewählt sind, weiß ich nicht, aber auf Kosten von Öl zu sagen, dass sie oft fällt, so dass ich es aufgenommen.
Dmitry, habe ich Ihre klinische Frage beantwortet?
Bitte beantworten Sie auch meine klinische Frage (Sie haben übrigens gestern meine Gedanken gelesen und, nachdem ich mir diese Methode angeschaut hatte, Ihre Arbeitsweise mit Daten gepostet - danke) ... ABER die Frage bleibt: diese Methode wird verwendet, um zu klassifizieren, so vermute ich, Funktionen - brauchen Sie es ... was klassifizieren Sie, wenn nicht ein Geheimnis? LN(Close/Open)? und was unterrichten Sie?
-Wenn es ein Geheimnis ist, werde ich es verstehen - "Know-how"?
p.s. Ich werde ein paar Links einfügen, um mich an dem Thema zu orientieren (es ist nicht wirklich meine Statistik, obwohl man sie wahrscheinlich in ein "Umweltmodell" einordnen kann):
Einführung in AI
Erklärung und mögliche Lösungen für die Aufgabe des Trainings neuronaler Netze
Vorverarbeitung der Daten
Ensemble von Methoden