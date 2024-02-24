Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2469
Wie ist das möglich?
Alles, was benötigt wird, steht im OHLC, die anderen Daten werden daraus abgeleitet. Das Wichtigste ist ein flexibler Algorithmus, der einen Weg findet, OHLC in die Daten umzuwandeln, die mehr Gewicht haben, was wiederum Aufgabe der Maschine ist. Außerdem ist nur der OHLC fast überall gleich, wenn Sie sich die Tick-Volumina oder etwas anderes ansehen, sind diese Daten anders, ebenso wie die Spreads usw. Wenn Sie sich die Karte im Terminal ansehen, steht alles, was Sie brauchen, auf der Karte.
Alles, was Sie brauchen, ist auf dem Chart im Terminal... Alles, was Sie brauchen, ist ein... Alles, was Sie brauchen, ist auf dem Chart im Terminal... Wenn Sie nicht unvoreingenommen sein wollen, können Sie fragen: wie viel haben Sie mit OHLC verdient , und wenn Sie das tun, können Sie nicht zufällig sagen...
Niemand ist an einem Diagramm der durchschnittlichen Positionen von Händlern bei 10 Brokern interessiert?
Niemand interessiert sich für die Tatsache, dass der Preis eine umgekehrte Korrelation mit der Stimmung der Händler hat?
[1]
-0.74
Will denn niemand wissen, warum die Modelle bei neuen Daten nicht funktionieren, warum die Händler immer verlieren, warum die Marktmechanik aufgedeckt wird ... kein Interesse?
Prüfen Sie die Produkte von TheExpert und seine Beiträge. Er ist an diesem Thema interessiert und hat großartige Produkte zu diesem Thema auf dem Markt. Fragen Sie ihn, was er jetzt darüber denkt.
Ich sollte hinzufügen, dass ich auch ein wenig Stimmungsforschung betrieben habe. Studierte COT. Das Thema ist, dass die Stimmung in der Tat positiv mit dem Preis verbunden ist. Aber als ich mir die Korrelation ansah, stellte sich heraus, dass der Wert stark vom Preis abhängt und nicht umgekehrt. Die Schlussfolgerungen bleiben Ihnen überlassen.
warum Modelle bei neuen Daten nicht funktionieren, warum Händler ständig verlieren, die Mechanik des Marktes selbst offenbart... nein, nicht interessiert?
denn der Markt ist kein Modell, sondern eine Realität (wirtschaftliche Realität)... denn man sollte Preisbewegungen nicht vom Verständnis wirtschaftlicher Annahmen, Reaktionen und Konsequenzen trennen... und schon gar nicht von deinen Augen... weil ein Händler immer wissen muss, auf welchem Markt er handeln soll und auf welchem nicht, wenn er ein Händler ist (daher muss er wissen, wann er einen Roboter einschalten soll und wann nicht)... Normalerweise schaltet man die Kaffeemaschine nicht ein, um eine Pizza aufzuwärmen...
Ja, ich erinnere mich an TheExpert, ich war vor ihm bei Oanda...
Warum Schlussfolgerungen ziehen, dafür gibt es Mathematik, DSP usw..
Ich habe den Preis und die Spanne verglichen, um sie zu glätten, und die Kreuzkorrelation von Spanne und Preis überprüft, um zu sehen, "was wohin geht".
Sie haben Recht, der Preis übertrifft im Durchschnitt die Reichweite, aber es ist im Durchschnitt und nicht immer, ich werde weiter suchen...
Wenn es mir morgen nichts ausmacht, werde ich das Modell an allen 10 Brokern ausprobieren, vielleicht ergibt sich ja etwas Interessantes.
weil der Markt kein Modell ist, sondern eine Realität (wirtschaftliche Realität)
Ein Modell ist dazu da, für die Realität gebaut zu werden, lesen Sie Wikipedia oder so...
weil man die Preisbewegungen nicht vom Verständnis der wirtschaftlichen Voraussetzungen, Reaktionen und Folgen trennen sollte... geschweige denn Ihre eigenen Augen...
die Worte sind schön, aber.... nackter Populismus...
weil ein Händler immer wissen muss, auf welchem Markt er handeln soll und auf welchem nicht, wenn er ein Händler ist (daher muss er wissen, wann er einen Roboter einschalten soll und wann nicht)
da sich der Markt entgegen den Erwartungen der Teilnehmer mit einer Korrelation von-0,7
das ist die ganze Geschichte...
Leute, wir sollten uns nicht darüber streiten, wer früher mit der Sanktionierung begonnen hat, sondern darüber, wer sie besser verstanden hat und in der Lage war, etwas Nützliches daraus zu machen. Ich habe COT im Jahr 2008 kennengelernt, und was hat es mir gebracht.
Niemand braucht ihn)) Jeder will einen Gral und selbst wenn sie ihn bekommen, fangen sie an zu streiten, ihren Standpunkt zu beweisen und versuchen nicht einmal, das zu tun, was man ihnen sagt, das ist die Wahrheit, außerdem sind sie auf dem Niveau des Sockels erzogen...