Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2470
Ich entschuldige mich auch, wenn etwas...
vergessen.
kein Fisch direkt im Sentiment, vielleicht nur indirekt, z.B. wenn es sich auf einem horizontalen Abschnitt des Preises stark verändert.
Ich mag Optionsscheine lieber, aber sie sind nur für Oanda da, das nicht der größte Broker ist.
Interessanter Thread, wenn auch fast nutzlos, so viele Informationen, aber fast alle nutzlos. Wer die Preise bewegt, warum und wieso - all diese Fragen sind überflüssig, ebenso wie die Frage, welche Daten für die Analyse zu verwenden sind. Neuronale Netze, maschinelles Lernen, Gott ... Zunächst einmal müssen Sie wissen, wonach Sie suchen.
Wonach suchen Sie? Das geht aus Ihren Artikeln überhaupt nicht hervor, sagen Sie es mir.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Praxis, Handel und etc.
Evgeny Dyuka, 2021.10.25 12:02
Dies ist ein Screenshot aus dem Moment
Ich habe in das Terminal geschaut, ich glaube, ich habe denselben Abschnitt der Geschichte wie der Autor.
wenn ja ... genau das gleiche wie die üblichen Indikatoren ... und nicht einmal 50/50
Ja, ich erinnere mich an TheExpert, ich war vor ihm bei Oanda...
Was sind die Schlussfolgerungen, es gibt Mathematik dafür, DSP, usw...
Ich habe den Preis und die Spanne verglichen, um sie zu glätten, und die Kreuzkorrelation von Spanne und Preis überprüft, um herauszufinden, "was wohin geht"...
Sie haben Recht, der Preis übertrifft im Durchschnitt die Reichweite, aber es ist im Durchschnitt und nicht immer, ich werde weiter suchen...
Wenn es morgen nicht zu viel Mühe macht, werde ich einige Modelle bei allen 10 Brokern ausprobieren, vielleicht ergibt sich ja etwas Interessantes
Danke, das ist das größte Lob, wenn es schon als normaler Indikator wahrgenommen wird, dann hat es geklappt.
Ich habe das neuronale Netz und die Modelle selbst vor über einem Jahr erstellt und bin seither nicht mehr darauf zurückgekommen, so lange hat es gedauert, sie zu "verpacken".
Ich habe das Potenzial, die Qualität der Vorhersagen zu verbessern.
Ein Modell ist dazu da, für die Realität gebaut zu werden, lesen Sie Wikipedia oder so...
also geht es zurück zu deinem...
Bildung auf Sockelleistenniveau...
- Das motiviert Sie wahrscheinlich dazu, andere Leute anzustupsen... und ihre Beiträge nicht zu lesen...? - Ich habe vor 2 Seiten über die Modellierung geschrieben - haben Sie die Gültigkeit Ihres Modells bewiesen? - wenigstens zu sich selbst und zu Ihrem Wikipedia, bevor Sie mit Ihrer Bildung hysterisch über den Gral usw. werden... - Deshalb haben Sie eine solche Wahrheit ( -.
anderer Blödsinn ist die ganze Geschichte...
wenn Sie es immer noch nicht verstehen
"Was passt zu was"
- Sie müssen nicht herumlaufen und mir das Maul stopfen - machen Sie einfach Ihren Standpunkt klar und leben Sie mit Ihrem... - "Dumpfbacke über 10 Makler"... - zivilisierte Forschung liegt eindeutig jenseits deiner Reichweite - es ist nicht die erste Person, die dich weiter als Wikipedia schickt, und du kannst immer noch nicht verstehen, dass dein Geschrei hier off-topic ist - ändere deinen Ton! Und versuche nicht, deine Argumente durch Unhöflichkeit, Aggression, Hysterie zu ersetzen - ziehe Schlussfolgerungen, nach denen du deine Bildung selbst weiter vorantreiben kannst, anstatt im Forum festzusitzen und dich auf die Leute zu stürzen, dass sie lügen, weil du Nägel mit der Kaffeemaschine einhämmerst...
-- Ich weiß nicht einmal, wann sie einen Weg finden werden, die professionelle Gemeinschaft von Leuten zu säubern, die durch einen schlimmen Fehler (entweder ihren eigenen oder den der Natur) in die Themen hineingeraten sind - so dass der professionelle Dialog sich endlich dem zivilisierten, vernünftigen (von Homo Sapience) Meinungsaustausch annähern könnte, statt dem brummenden Rachen, der versucht, etwas ohne Augen, Ohren und Hirn zu schreien, und noch mehr die Grenzen des Anstands ... "Argumente und Fakten" - die Tatsache, dass Sie nicht wissen, wie man Marktinformationen nutzt, ist keine Tatsache, die die Leute interessiert, die ihre Meinung über Neuronale Netze und andere Themen austauschen. Maschinelles Lernen
Damit "sich der fachliche Dialog endlich einem zivilisierten, vernünftigen (vom Wort Homo Sapience abgeleiteten) Meinungsaustausch annähern kann und nicht dem Gebrumm einer brüllenden Kehle, die ohne Augen, Ohren und Hirn und erst recht ohne die Grenzen des Anstands versucht, etwas zu schreien" (c), ist es besser, alles an Marktmodellen zu demonstrieren.
In diesem Thread gibt es bereits eine Menge Theorie - ohne Ergebnisse.
Sonst kommt jemand angerannt, der Referenzen durchforstet und 800.000 Zeilen leeren Textes schreibt, aber keine Praxis...
- keine Ergebnisse.
Keine Praxis...
- von oben nach unten
Praxis ist für jeden Händler anders - aus dem Wort Trader's Psychologie (die in Verbindung mit seiner Fähigkeit, mit Informationen zu arbeiten arbeitet) ... und die Ergebnisse sind bei jedem anders... Sie können Ihr Ergebnis niemals aus der Praxis eines anderen erhalten ...
Die Praxis eines jeden Händlers ist anders - vom Wort Trader's Psychology... und die Ergebnisse sind bei jedem anders... Sie werden niemals Ihr Ergebnis aus der Praxis eines anderen erhalten.
Der Wahrheitsgehalt einer Marktanalysemethode im Handel wird durch Handelsergebnisse bestimmt, nicht durch die Anzahl der Textzeilen in einem Forum oder Links