Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2468

Interessanter Thread, wenn auch fast nutzlos, so viele Informationen, aber fast alle nutzlos. Wer die Preise bewegt, warum und wozu, sind alles unnötige Fragen, ebenso wie die Frage, welche Daten für die Analyse verwendet werden sollen. Neuronale Netze, maschinelles Lernen, Gott ... Zunächst müssen Sie wissen, wonach Sie suchen.
 
Interessanter Thread, wenn auch fast nutzlos, so viele Informationen, aber fast alle nutzlos. Wer die Preise bewegt, warum und wieso - all diese Fragen sind überflüssig, ebenso wie die Frage, welche Daten für die Analyse zu verwenden sind. Neuronale Netze, maschinelles Lernen, Gott ... Zunächst müssen Sie verstehen, wonach Sie suchen.

Wie?

 
Ein Bild von 3-5 Geschäften sagt Ihnen nichts. 100-200 tatsächlich getätigte Geschäfte (oder in 3-4 Monaten) werden die Statistiken zeigen. Und Absenkungen.

Ein neuronales Netzwerk gibt Ihnen ein Signal (wenn es richtig trainiert ist - und es ist nur wahrscheinlich, dass das, worauf es trainiert wurde, den Markt immer noch bewegt), aber wie Sie Ihr Geld- und Handelsmanagement damit verbinden (ein Indikator mit einem Signal), ist Ihre persönliche Einstellung zum Risiko.

p.s. Evgeny Dyuka danke für IhrenLink zu dem Beispiel, aber die Logik im Code ist immer interessanter)

mytarmailS #:

Wie war das?

Wie kann man Sie hier verstehen? - Seit 5 Jahren wird dieses Thema diskutiert, und nichts ist bewiesen worden.

Bildschirmfoto 2021-10-25 203101 Bildschirmfoto 2021-10-25 203305

 
Ein neuronales Netzwerk gibt Ihnen ein Signal (wenn es richtig trainiert wurde - und es ist nur wahrscheinlich, dass das, worauf es trainiert wurde, den Markt immer noch bewegt), aber wie Sie Ihr Geld- und Handelsmanagement damit verbinden (ein Indikator mit einem Signal), ist Ihre eigene Einstellung zum Risiko.

p.s. Evgeny Dyuka, danke für denLink zu dem Beispiel, aber die Logik im Code ist immer interessanter)

Fahren Sie fort. Wenn Sie diesem Indikator bedingungslos glauben.
Signalisieren Sie es.

Und wir werden sehen...

 
Was ist Ihr Problem?
Wenn Sie auf die Top-5-Indikatoren gehen und sehen, ob es eine Anforderung in den Kommentaren, um erste Handel für 3 Monate und dann posten sie.
Wenn man etwas nicht gut kann, muss man nicht auf Trolling zurückgreifen.
Лучшие индикаторы для MetaTrader 5 по рейтингу пользователей
 
Maxim Dmitrievsky #:
Es gibt ein Schema, oder besser gesagt, es könnten zwei sein.
...

2. Suche nach einer Strategie durch einen beliebigen Klassifikator, Analyse seiner internen Struktur (Bedeutung der Merkmale, Shap-Werte und verschiedene Metriken). Sie können automatisiert werden und nähern sich einer Art von KI an. Die Ausgabe ist eine Blackbox, aber hoffentlich funktionieren die Auswahlkriterien.

Rekursionsnetzwerke und Bayes'sche Methoden allein haben weder die Fähigkeit bewiesen, das "Gedächtnis" aus Finanzzeitreihen herauszuholen, noch Rückschlüsse auf das robusteste Modell für neue Daten zu ziehen.

Ja, da ist etwas - ich werde es mir ansehen, danke... Oder hier.

PDF | This paper proposes a new method to measure the relative importance of features in Artificial Neural Networks (ANN) models. Its underlying... | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate
 
Haben Sie Erfolg mit Ihrem Indikator?
 
Funktioniert es bei Ihnen mit Ihrem Indikator?
hier haben Sie eindeutig das Thema Angst und Gier zu Beginn dieser 5 Jahre übersehen... wahrscheinlich, weil Sie sich für eine rekursive Entwicklung anstelle einer inkrementellen Entwicklung entschieden haben...?
 

Niemand ist an einem Diagramm der durchschnittlichen Positionen von Händlern bei 10 Brokern interessiert?


Niemand interessiert sich für die Tatsache, dass der Preis eine umgekehrte Korrelation mit der Stimmung der Händler hat?

cor(cl,av)

[1]

-0.74


Erklärt es nicht, warum die Modelle mit den neuen Daten nicht funktionieren, warum die Händler immer verlieren, warum die Marktmechanik sich selbst entlarvt...?

