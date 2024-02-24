Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2468
Interessanter Thread, wenn auch fast nutzlos, so viele Informationen, aber fast alle nutzlos. Wer die Preise bewegt, warum und wieso - all diese Fragen sind überflüssig, ebenso wie die Frage, welche Daten für die Analyse zu verwenden sind. Neuronale Netze, maschinelles Lernen, Gott ... Zunächst müssen Sie verstehen, wonach Sie suchen.
Wie?
Ein Bild von 3-5 Geschäften sagt Ihnen nichts. 100-200 tatsächlich getätigte Geschäfte (oder in 3-4 Monaten) werden die Statistiken zeigen. Und Absenkungen.
Ein neuronales Netzwerk gibt Ihnen ein Signal (wenn es richtig trainiert ist - und es ist nur wahrscheinlich, dass das, worauf es trainiert wurde, den Markt immer noch bewegt), aber wie Sie Ihr Geld- und Handelsmanagement damit verbinden (ein Indikator mit einem Signal), ist Ihre persönliche Einstellung zum Risiko.
p.s. Evgeny Dyuka danke für IhrenLink zu dem Beispiel, aber die Logik im Code ist immer interessanter)
Wie war das?
Wie kann man Sie hier verstehen? - Seit 5 Jahren wird dieses Thema diskutiert, und nichts ist bewiesen worden.
Signalisieren Sie es.
Und wir werden sehen...
Du bist dran. Wenn Sie diesem Indikator bedingungslos glauben.
Wenn Sie auf die Top-5-Indikatoren gehen und sehen, ob es eine Anforderung in den Kommentaren, um erste Handel für 3 Monate und dann posten sie.
Wenn man etwas nicht gut kann, muss man nicht auf Trolling zurückgreifen.
Es gibt ein Schema, oder besser gesagt, es könnten zwei sein.
Ja, da ist etwas - ich werde es mir ansehen, danke... Oder hier.
Haben Sie ein Problem?
Funktioniert es bei Ihnen mit Ihrem Indikator?
Niemand ist an einem Diagramm der durchschnittlichen Positionen von Händlern bei 10 Brokern interessiert?
Niemand interessiert sich für die Tatsache, dass der Preis eine umgekehrte Korrelation mit der Stimmung der Händler hat?
[1]
-0.74
Erklärt es nicht, warum die Modelle mit den neuen Daten nicht funktionieren, warum die Händler immer verlieren, warum die Marktmechanik sich selbst entlarvt...?