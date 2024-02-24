Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2466

Neuer Kommentar
 
Zeigen Sie das Signal durch einen gewinnbringenden Handel.
Ohne sie ist Ihre App nur eine von mehreren Tausend, die auf dem Markt und in den Codes zu finden sind.
 
elibrarius #:
Zeigen Sie das Signal mit einem gewinnbringenden Handel.
Ohne sie ist Ihre Anwendung nur eine weitere von mehreren Tausend auf dem Markt und im Code.
Es ist kein Signal, es ist ein Indikator.
 
Evgeny Dyuka #:
Es ist kein Signal, es ist ein Indikator.
Handeln Sie nach Ihrem Indikator und zeigen Sie das Signal an.
 
elibrarius #:
Zeigen Sie das Signal mit einem gewinnbringenden Handel.
Ohne sie ist Ihre Anwendung nur eine weitere von mehreren Tausend auf dem Markt und im Code.
Zeigen Sie mindestens eine funktionierende Lösung für ein neuronales Netz auf dem Markt.
 
elibrarius #:
Führen Sie Ihren Indikator aus und zeigen Sie ein Signal an.
Es ist ein Indikator, wieder einmal... DIES IST DER INDIKATOR
 
Evgeny Dyuka #:
Zeigen Sie mindestens eine funktionierende neuronale Netzwerklösung auf dem Markt.
Funktioniert Ihre? Zeigen Sie es.
 
elibrarius #:
Funktioniert Ihre? Zeigen Sie uns, wie es funktioniert.
Probieren Sie es aus, es ist einfach zu installieren, die Anleitung finden Sie hier
Интеграция прогнозов нейросети в MetaTrader 5
Интеграция прогнозов нейросети в MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Предлагаю готовое решение по интеграции прогнозов нейросети и Metatrader 5. Преимущества этого решения: Это реально работающее приложение для трейдеров. Устанавливается "в два клика". Нейросеть
 
Evgeny Dyuka #:
Dies ist ein Indikator, wieder einmal... DIES IST DER INDIKATOR
Ein Indikator für was? Für den Handel. Handeln Sie darauf und zeigen Sie Ihren Handel auf Ihrem Indikator mit Signalen Service.
 
elibrarius #:
Funktioniert Ihre? Zeigen Sie es.



Dies ist ein Screenshot aus dem Moment
 
Evgeny Dyuka #:
Dies ist ein Bildschirmfoto im Moment.
Ein Bild von 3-5 Berufen sagt nichts aus. 100-200 echte Trades (oder in 3-4 Monaten) werden die Statistiken zeigen. Und die Absenkung.
1...245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473...3399
Neuer Kommentar